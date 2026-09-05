Harry Potter 2, scelti gli attori di Tom Riddle e Dobby, ma cambia anche il volto di Ginny Weasley
Harry Potter prepara già la seconda stagione: scelti i nuovi interpreti di Tom Riddle e Dobby, mentre Ginny Weasley cambia attrice.
La prima stagione di Harry Potter deve ancora debuttare, ma HBO sta già costruendo con decisione il secondo anno a Hogwarts. E questa volta gli ultimi ingressi riguardano tre personaggi fondamentali de La Camera dei Segreti: sono stati scelti gli interpreti di Tom Riddle e Dobby, mentre Ginny Weasley cambierà volto dopo appena una stagione. A interpretare il giovane Tom Riddle sarà Billy Barratt, attore britannico che il pubblico ha già visto in Invasion e Bring Her Back.
Barratt arriva inoltre alla serie con un primato non indifferente. A soli 13 anni è diventato il più giovane vincitore di un International Emmy grazie al film televisivo Responsible Child. Negli ultimi anni ha poi lavorato in Invasion e Kraven - Il cacciatore, mentre è coinvolto anche nell'adattamento televisivo di Life Is Strange. Ma Tom Riddle non è l'unico volto attesissimo ad aver finalmente trovato il proprio interprete.
HBO ha scelto Lenny Rush per Dobby, l'elfo domestico che ne La Camera dei Segreti tenta in ogni modo di impedire a Harry di tornare a Hogwarts. Rush ha 17 anni ed è apparso, tra gli altri, in Doctor Who e Am I Being Unreasonable?, oltre a essere entrato nel cast della sesta stagione di Slow Horses. Ed è proprio il casting di Rush ad aprire una domanda piuttosto interessante su come vedremo Dobby nella serie. Nei film il personaggio era stato realizzato digitalmente e doppiato in originale da Toby Jones.
La novità probabilmente più particolare riguarda però Ginny Weasley. La sorella minore di Ron avrà infatti due interpreti differenti nelle prime due stagioni della serie. Gracie Cochrane resterà Ginny in Harry Potter e la Pietra Filosofale, ma dalla seconda stagione il personaggio passerà a Bonnie Hill, giovane attrice vista in Girl Troop versus Aliens. Il recasting non arriva completamente a sorpresa. Già a maggio la famiglia di Cochrane aveva annunciato che la giovane attrice aveva deciso di lasciare Harry Potter dopo la prima stagione a causa di circostanze impreviste.
HBO aveva sostenuto pubblicamente la decisione, ringraziandola per il lavoro svolto e augurandole il meglio per il futuro. Il cambio avverrà proprio quando Ginny è destinata a diventare molto più importante. Nella Pietra Filosofale la sua presenza è ancora marginale, mentre La Camera dei Segreti la porta per la prima volta a Hogwarts e la mette direttamente al centro del mistero principale. Ginny entra infatti in possesso del diario di Tom Riddle e comincia a comunicare con il ragazzo che appare tra le sue pagine, senza sapere quale segreto si nasconda realmente dietro quell'oggetto.
La seconda stagione è stata ufficialmente approvata già a maggio e HBO vuole evitare intervalli eccessivamente lunghi tra un capitolo e l'altro, soprattutto considerando la giovane età dei tre protagonisti. Secondo Deadline, le riprese del secondo anno sono previste per l'autunno, mentre Francesca Gardiner resterà alla guida della serie affiancata da Jon Brown, promosso a co-showrunner. Prima di pensare alla Camera dei Segreti, però, bisognerà naturalmente entrare per la prima volta nella nuova Hogwarts.
Come ricordato dal recente trailer, Harry Potter e la Pietra Filosofale debutterà il 25 dicembre su HBO e HBO Max, con Dominic McLaughlin nei panni di Harry, Alastair Stout come Ron e Arabella Stanton nel ruolo di Hermione. Accanto a loro ci saranno John Lithgow come Albus Silente, Janet McTeer nei panni di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu come Severus Piton e Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid.