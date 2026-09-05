Harry Potter 2, scelti gli attori di Tom Riddle e Dobby, ma cambia anche il volto di Ginny Weasley

Pubblicazione: 05 settembre alle 08:30

La prima stagione di Harry Potter deve ancora debuttare, ma HBO sta già costruendo con decisione il secondo anno a Hogwarts. E questa volta gli ultimi ingressi riguardano tre personaggi fondamentali de La Camera dei Segreti: sono stati scelti gli interpreti di Tom Riddle e Dobby, mentre Ginny Weasley cambierà volto dopo appena una stagione. A interpretare il giovane Tom Riddle sarà Billy Barratt, attore britannico che il pubblico ha già visto in Invasion e Bring Her Back.

Una scelta particolarmente interessante anche per l'età:è ancora adolescente eche il futuro Lord Voldemort ha nella storia raccontata da. Nel filmil personaggio era stato affidato a Christian Coulson, che aveva. HBO sembra quindi proseguire nella volontà di avvicinare maggiormente l'età degli interpreti a, una linea già evidente con la scelta dei giovanissimi Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout per Harry, Hermione e Ron.

Barratt arriva inoltre alla serie con un primato non indifferente. A soli 13 anni è diventato il più giovane vincitore di un International Emmy grazie al film televisivo Responsible Child. Negli ultimi anni ha poi lavorato in Invasion e Kraven - Il cacciatore, mentre è coinvolto anche nell'adattamento televisivo di Life Is Strange. Ma Tom Riddle non è l'unico volto attesissimo ad aver finalmente trovato il proprio interprete.

HBO ha scelto Lenny Rush per Dobby, l'elfo domestico che ne La Camera dei Segreti tenta in ogni modo di impedire a Harry di tornare a Hogwarts. Rush ha 17 anni ed è apparso, tra gli altri, in Doctor Who e Am I Being Unreasonable?, oltre a essere entrato nel cast della sesta stagione di Slow Horses. Ed è proprio il casting di Rush ad aprire una domanda piuttosto interessante su come vedremo Dobby nella serie. Nei film il personaggio era stato realizzato digitalmente e doppiato in originale da Toby Jones.

Invecenon ha ancora voluto chiarire quale soluzione verrà utilizzata per questa nuova incarnazione: Deadline riferisce che, se verrà utilizzata la motion capture oppure seapparirà fisicamente. Per scoprirlo bisognerà quindi aspettare le prime immagini ufficiali, ma la scelta di affidare il personaggio a un attore così giovane rappresenta già un cambiamento piuttosto netto rispetto alla precedente incarnazione cinematografica.

La novità probabilmente più particolare riguarda però Ginny Weasley. La sorella minore di Ron avrà infatti due interpreti differenti nelle prime due stagioni della serie. Gracie Cochrane resterà Ginny in Harry Potter e la Pietra Filosofale, ma dalla seconda stagione il personaggio passerà a Bonnie Hill, giovane attrice vista in Girl Troop versus Aliens. Il recasting non arriva completamente a sorpresa. Già a maggio la famiglia di Cochrane aveva annunciato che la giovane attrice aveva deciso di lasciare Harry Potter dopo la prima stagione a causa di circostanze impreviste.

Harry Potter, fonte: HBO

HBO aveva sostenuto pubblicamente la decisione, ringraziandola per il lavoro svolto e augurandole il meglio per il futuro. Il cambio avverrà proprio quando Ginny è destinata a diventare molto più importante. Nella Pietra Filosofale la sua presenza è ancora marginale, mentre La Camera dei Segreti la porta per la prima volta a Hogwarts e la mette direttamente al centro del mistero principale. Ginny entra infatti in possesso del diario di Tom Riddle e comincia a comunicare con il ragazzo che appare tra le sue pagine, senza sapere quale segreto si nasconda realmente dietro quell'oggetto.

È quindi curioso cheabbia annunciato contemporaneamente proprio: i loro personaggi saranno strettamente collegati nella trama dellae rappresenteranno due elementi essenziali dell'adattamento de La Camera dei Segreti. I tre nuovi ingressi si aggiungono a un'altra scelta importante già compiuta per il secondo capitolo., il nuovo professore di Difesa contro le Arti Oscure che arriva a Hogwarts con una reputazione gigantesca e un'opinione di sé ancora più grande.

La seconda stagione è stata ufficialmente approvata già a maggio e HBO vuole evitare intervalli eccessivamente lunghi tra un capitolo e l'altro, soprattutto considerando la giovane età dei tre protagonisti. Secondo Deadline, le riprese del secondo anno sono previste per l'autunno, mentre Francesca Gardiner resterà alla guida della serie affiancata da Jon Brown, promosso a co-showrunner. Prima di pensare alla Camera dei Segreti, però, bisognerà naturalmente entrare per la prima volta nella nuova Hogwarts.

Come ricordato dal recente trailer, Harry Potter e la Pietra Filosofale debutterà il 25 dicembre su HBO e HBO Max, con Dominic McLaughlin nei panni di Harry, Alastair Stout come Ron e Arabella Stanton nel ruolo di Hermione. Accanto a loro ci saranno John Lithgow come Albus Silente, Janet McTeer nei panni di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu come Severus Piton e Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid.