Harry Potter cambierà musica nella serie HBO: Hans Zimmer vuole allontanarsi il più possibile dai film

Pubblicazione: 20 settembre alle 09:15

Per oltre vent'anni sono bastate poche note di Hedwig's Theme per riportare milioni di spettatori a Hogwarts, ma la nuova serie di Harry Potter targata HBO non sembra intenzionata a vivere soltanto della nostalgia per i film. Almeno dal punto di vista musicale, Hans Zimmer vuole infatti prendere una strada molto diversa da quella tracciata da John Williams. Il compositore, chiamato insieme a Kara Talve e Anže Rozman di Bleeding Fingers Music a realizzare la colonna sonora della serie, ha parlato della responsabilità di raccogliere un'eredità enorme.

“Non so scrivere come John Williams, ma anche se ne fossi capace cercherei di allontanarmene il più possibile e di essere originale.” - Hans Zimmer

firmò infatti le musiche dei primi tre Harry Potter, creando soprattutto, diventato nel tempo praticamente il tema musicale dell'intero Wizarding World. Manon vuole provare a imitarlo e durante un'intervista a Collider, il compositore ha spiegato che la sua intenzione è quella di cercare un'identità nuova per questa Hogwarts.

Una dichiarazione piuttosto significativa, soprattutto considerando quanto la musica di Williams sia ancora legata nell'immaginario collettivo a Harry Potter. Non significa necessariamente che Hedwig's Theme verrà completamente eliminato dalla serie: Zimmer non ha detto questo. La sua intenzione dichiarata è piuttosto quella di evitare di costruire la nuova colonna sonora cercando di riprodurre il suono dei film. E non è neppure la prima volta che si trova davanti a una situazione simile.

Harry Potter, fonte: HBO

Quando lavorò a Man of Steel, Zimmer doveva reinventare musicalmente Superman dopo l'iconico tema composto proprio da John Williams per il film del 1978. Un'eredità che inizialmente lo mise parecchio in difficoltà. Zimmer ha raccontato di aver trascorso circa tre mesi pensando di non essere in grado di affrontare il progetto, continuando a confrontarsi con Williams e con una colonna sonora che considerava straordinaria, fino a quando Zack Snyder non riuscì a fargli cambiare prospettiva.

Il regista gli disse semplicemente che “era solo un film”. Una frase apparentemente banale che,, fu invece liberatoria: gli permise di smettere di pensare a ciò che avrebbe dovuto replicare e di concentrarsi sul Superman che lui e Snyder stavano costruendo. Con Harry Potter il problema è probabilmente ancora più evidente.nacque per Harry Potter e la Pietra Filosofale nel 2001 e continuò poi a essere utilizzato e rielaborato anche quando Williams lasciò la saga e dopo di lui arrivarono Patrick Doyle, Nicholas Hooper e Alexandre Desplat, ma quel tema rimase uno dei principali legami musicali tra i diversi capitoli.

Zimmer e Bleeding Fingers erano stati annunciati ufficialmente a gennaio e, già allora, avevano chiarito di essere perfettamente consapevoli del peso di ciò che li aveva preceduti. L'obiettivo dichiarato era avvicinare nuovamente il pubblico alla magia del mondo di Harry Potter “onorando ciò che è venuto prima”. Ora sappiamo che quell'omaggio non passerà necessariamente attraverso l'imitazione. È una scelta che sembra rispecchiare anche l'intero progetto HBO. La serie ripartirà infatti dai romanzi di J.K. Rowling con un nuovo cast e una nuova interpretazione visiva di Hogwarts, recuperando allo stesso tempo personaggi, situazioni e dettagli dei libri che gli otto film non avevano avuto lo spazio di raccontare.

Harry Potter, fonte: HBO

La prima stagione si intitolerà Harry Potter e la Pietra Filosofale e debutterà a Natale 2026, con il cast che vedrà Dominic McLaughlin come Harry Potter, marne Arabella Stanton interpreterà Hermione Granger e Alastair Stout sarà Ron Weasley. Accanto a loro ci saranno, tra gli altri, John Lithgow nei panni di Albus Silente, Paapa Essiedu come Severus Piton e Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt. Francesca Gardiner è showrunner, mentre Mark Mylod figura tra i produttori esecutivi e dirigerà diversi episodi.