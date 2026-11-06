Harry Potter: l'ordine di uscita dei film e la cronologia completa
Qual è l'ordine di uscita dei film di Harry Potter? Ecco la cronologia completa dei film al cinema e dove guardare la saga del Wizarding World.
La saga cinematografica di Harry Potter continua a incantare intere generazioni di spettatori, rappresentando uno dei fenomeni culturali più iconici della storia del cinema. Che si tratti della primissima esperienza tra le mura di Hogwarts o dell'ennesimo rewatch nostalgico, ripercorrere l'avventura ideata da J.K. Rowling attraverso l'ordine con cui i capitoli sono arrivati sul grande schermo permette di cogliere a pieno l'evoluzione visiva, narrativa e matura dell'intero universo magico.
La crescita dei protagonisti e la complessità della trama sono proseguite nel 2005 con Harry Potter e il Calice di Fuoco, diretto da Mike Newell e incentrato sui pericoli del Torneo Tremaghi, culminated nel drammatico e definitivo ritorno di Lord Voldemort. Da quel momento la saga ha intrapreso una svolta irreversibile verso toni drammatici e bellici, affidata alla regia di David Yates per tutti i capitoli successivi. Nel 2007 è arrivato nelle sale Harry Potter e l'Ordine della Fenice, segnato dalla minaccia di Dolores Umbridge e dalla nascita della resistenza studentesca, seguito nel 2009 da Harry Potter e il Principe Mezzosangue, un viaggio intimo e rivelatorio nel passato di Tom Riddle e nel segreto degli Horcrux.
Il grandioso epilogo è stato suddiviso in due parti per catturare ogni sfumatura dell'ultimo romanzo: nel 2010 è uscito Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1, un cupo racconto on the road che vede il trio isolato e in fuga, mentre nel 2011 Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 ha chiuso definitivamente la serie principale con la spettacolosa e commovente battaglia finale a Hogwarts.
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