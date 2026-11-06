Harry Potter: l'ordine di uscita dei film e la cronologia completa

Pubblicazione: 06 novembre alle 19:00

La saga cinematografica di Harry Potter continua a incantare intere generazioni di spettatori, rappresentando uno dei fenomeni culturali più iconici della storia del cinema. Che si tratti della primissima esperienza tra le mura di Hogwarts o dell'ennesimo rewatch nostalgico, ripercorrere l'avventura ideata da J.K. Rowling attraverso l'ordine con cui i capitoli sono arrivati sul grande schermo permette di cogliere a pieno l'evoluzione visiva, narrativa e matura dell'intero universo magico.

Tutto ha avuto inizio nel 2001 con l'uscita nei cinema di Harry Potter e la Pietra Filosofale, diretto da Chris Columbus, una pellicola dai toni fiabeschi e rassicuranti che ha introdotto al mondo il giovane mago e i suoi inseparabili amici Ron ed Hermione. L'anno successivo, nel 2002, lo stesso regista haun seguito che ha mantenuto l'impostazione iniziale pur iniziando a mostrare le prime ombre nei sotterranei della scuola. Il vero cambio di rotta stilistico è arrivato nel 2004 grazie alla regia di Alfonso Cuarón per Harry Potter e il Prigioniero di Azkaban, un capitolo fondamentale che ha introdotto i Dissennatori, la figura di Sirius Black e un'estetica nettamente più cupa e d'autore.

La crescita dei protagonisti e la complessità della trama sono proseguite nel 2005 con Harry Potter e il Calice di Fuoco, diretto da Mike Newell e incentrato sui pericoli del Torneo Tremaghi, culminated nel drammatico e definitivo ritorno di Lord Voldemort. Da quel momento la saga ha intrapreso una svolta irreversibile verso toni drammatici e bellici, affidata alla regia di David Yates per tutti i capitoli successivi. Nel 2007 è arrivato nelle sale Harry Potter e l'Ordine della Fenice, segnato dalla minaccia di Dolores Umbridge e dalla nascita della resistenza studentesca, seguito nel 2009 da Harry Potter e il Principe Mezzosangue, un viaggio intimo e rivelatorio nel passato di Tom Riddle e nel segreto degli Horcrux.

Il grandioso epilogo è stato suddiviso in due parti per catturare ogni sfumatura dell'ultimo romanzo: nel 2010 è uscito Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 1, un cupo racconto on the road che vede il trio isolato e in fuga, mentre nel 2011 Harry Potter e i Doni della Morte - Parte 2 ha chiuso definitivamente la serie principale con la spettacolosa e commovente battaglia finale a Hogwarts.

Per chi desidera estendere la maratona all'intero Wizarding World seguendo la data di pubblicazione, a questi otto titoli storici si sono poi aggiunti i capitoli della serie prequel: Animali fantastici e dove trovarli nel 2016, Animali fantastici: I crimini di Grindelwald nel 2018 e Animali fantastici: I segreti di Silente nel 2022. Sebbene un'eventuale maratona in ordine cronologico di eventi richiederebbe di partire dalle avventure di Newt Scamander negli anni venti, la visione secondo l'ordine di uscita originale rimane la scelta ideale per apprezzare la naturale maturazione dei personaggi e il fascino senza tempo della magia di Hogwarts.

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