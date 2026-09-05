Harry Potter e Legami uniscono le forze: alcuni dei prodotti più amati stanno per diventare magici

Pubblicazione: 05 settembre alle 22:16

Il 2026 continua a essere un anno particolarmente ricco per i fan di Harry Potter. Mentre il Wizarding World celebra i 25 anni dall'arrivo nelle sale di Harry Potter e la Pietra Filosofale, anche Legami ha deciso di entrare nel mondo di Hogwarts con una collaborazione ufficiale che porterà alcuni dei prodotti più riconoscibili del marchio italiano direttamente nell'universo della saga. Legami ha infatti annunciato una partnership con Warner Bros. Discovery Global Consumer Products per realizzare una nuova collezione dedicata a Harry Potter, che debutterà a dicembre 2026.

L'accordo è stato presentato in occasione del, uno degli appuntamenti organizzati quest'anno per celebrare il franchise. Non si tratterà, però, semplicemente di applicare il logo dia qualche prodotto. La collaborazione coinvolgerà alcuni dei best seller che negli ultimi anni hanno contribuito alla popolarità di Legami, reinterpretandoli attraverso personaggi ed elementi della saga cinematografica.

Tra i primi prodotti già confermati troviamo le celebri Erasable Pen, le Lovely Pen e gli Astucci Kawaii. Legami non ha ancora mostrato nel dettaglio l'intera linea: sulla pagina ufficiale dedicata alla collaborazione compaiono infatti soltanto alcune anticipazioni in controluce, mentre l'azienda ha fatto sapere che maggiori informazioni sull'assortimento saranno diffuse nelle prossime settimane. L'attesa, fortunatamente, non sarà troppo lunga.

La collezione Harry Potter x Legami arriverà a dicembre e sarà distribuita a livello internazionale nelle boutique monomarca dell'azienda, attraverso i rivenditori autorizzati e online. La scelta del momento non è casuale. Nel 2026 ricorrono infatti i 25 anni dall'uscita cinematografica di Harry Potter e la Pietra Filosofale, arrivato nelle sale nel 2001 e diventato il punto di partenza di una saga composta complessivamente da otto film. Warner Bros. Discovery ha accompagnato l'anniversario con numerose iniziative durante l'anno, dal ritorno del primo capitolo sul grande schermo agli eventi dedicati ai fan.

“Harry Potter è una storia che continua a parlare a pubblici di ogni età attraverso valori come amicizia, coraggio e immaginazione. Sono valori positivi, la base di ciò in cui crediamo profondamente e che cerchiamo di trasmettere ogni giorno attraverso ciò che realizziamo”. - Alberto Fassi

Harry Potter e la Pietra Filosofale, fonte: Warner Bros.

, fondatore e CEO di Legami, ha spiegato che alla base della collaborazione c'è anche una vicinanza tra i valori dei due mondi, ricordando come Harry Potter continui a parlare a generazioni diverse, coraggio e immaginazione:

Laura Gallucci, Senior Director di Warner Bros. Discovery Global Consumer Products Italy, ha invece sottolineato come il progetto punti a fondere lo storytelling della saga con il design caratteristico di Legami, offrendo ai fan nuovi oggetti attraverso cui portare un piccolo pezzo del Wizarding World nella vita di tutti i giorni.

Per vedere davvero penne, astucci e gli altri prodotti della linea bisognerà quindi attendere ancora qualche settimana. Una cosa, però, è già certa: dopo aver trasformato Hogwarts in libri, film, videogiochi, parchi tematici e un'infinità di oggetti da collezione, Harry Potter è pronto a conquistare anche uno degli oggetti più insospettabili della quotidianità: la cartoleria. Il tutto, quando ormai mancano pochi