Harry Potter HBO, il nuovo attore di Piton rifiuta di parlare di J.K. Rowling (e difende i diritti trans)
Paapa Essiedu, il nuovo Piton di Harry Potter HBO, affronta minacce razziste e si rifiuta di commentare JK Rowling, ma difende con forza i diritti trans.
La nuova serie HBO di Harry Potter non è ancora arrivata sugli schermi, ma sta già generando polemiche che vanno ben oltre la qualità della produzione. Al centro della tempesta mediatica c'è Paapa Essiedu, l'attore britannico di origini ghanesi scelto per interpretare il Professor Severus Piton, uno dei personaggi più iconici e complessi dell'universo creato da J.K. Rowling. In un profilo pubblicato da Vanity Fair, Essiedu ha affrontato con una franchezza disarmante le questioni che lo hanno travolto da quando è stato annunciato il suo casting: le minacce di morte ricevute online, l'abuso razzista sistematico e la sua posizione sui diritti delle persone transgender, che molti fan ritengono lo metta in rotta di collisione con l'autrice della saga.
Prima di essere scelto per Harry Potter, Essiedu aveva firmato una lettera aperta che condannava la Corte Suprema britannica per aver stabilito che le donne transgender non sono legalmente considerate donne e gli uomini transgender non sono legalmente considerati uomini. Un gesto che non è passato inosservato e che ha alimentato speculazioni su possibili tensioni con Rowling. L'autrice stessa aveva risposto in modo obliquo a queste speculazioni lo scorso maggio, scrivendo su X: "Non ho il potere di licenziare un attore dalla serie e non lo eserciterei anche se ce l'avessi. Non credo nel togliere il lavoro o i mezzi di sostentamento alle persone perché hanno convinzioni legalmente protette diverse dalle mie". Nel frattempo, Essiedu ha dovuto affrontare un'ondata di odio razzista che ha assunto contorni inquietanti. A marzo, parlando al Sunday Times, l'attore ha rivelato di aver ricevuto minacce esplicite: "Mi è stato detto: 'Lascia o ti ucciderò'".
Ha descritto la realtà quotidiana di aprire Instagram e trovare messaggi che minacciano di presentarsi a casa sua per ucciderlo. "Nessuno dovrebbe affrontare questo per fare il proprio lavoro", ha sottolineato. "Molte persone mettono a rischio la loro vita nel loro lavoro. Io sto interpretando un mago in Harry Potter". La showrunner della serie, Francesca Gardiner, ha condannato pubblicamente questo "abuso", definendolo "terribile" e dichiarando che "nessuno dovrebbe essere sottoposto a questo tipo di comportamento in nessuna circostanza". Ha elogiato Essiedu per aver gestito la situazione "con incredibile grazia" e ha spostato l'attenzione su ciò che conta davvero: "Paapa ha assolutamente azzeccato il ruolo, ed è quella performance che merita la nostra attenzione".
L'attore, nominato agli Emmy per il suo ruolo in I May Destroy You, ha anche parlato dell'entusiasmo genuino che ha ricevuto da molti fan: "Sono stato travolto da molto del supporto, degli auguri e dell'eccitazione. Sono davvero orgoglioso di quello che ho visto finora. Ci sono così tante persone che hanno lavorato così duramente a questo progetto e per cui significa così tanto". Essiedu ha chiarito che non permetterà alle controversie di distoglierlo dal suo obiettivo principale: dare vita a uno dei personaggi più sfaccettati della letteratura fantasy contemporanea. Il suo Piton sarà giudicato dalla performance, non dal colore della sua pelle o dalle sue convinzioni personali. E forse, in un mondo dove il dibattito pubblico sembra sempre più polarizzato, questa è la forma di magia più difficile da realizzare.