Harry Potter HBO, il nuovo attore di Piton rifiuta di parlare di J.K. Rowling (e difende i diritti trans)

Pubblicazione: 11 novembre alle 09:05

La nuova serie HBO di Harry Potter non è ancora arrivata sugli schermi, ma sta già generando polemiche che vanno ben oltre la qualità della produzione. Al centro della tempesta mediatica c'è Paapa Essiedu, l'attore britannico di origini ghanesi scelto per interpretare il Professor Severus Piton, uno dei personaggi più iconici e complessi dell'universo creato da J.K. Rowling. In un profilo pubblicato da Vanity Fair, Essiedu ha affrontato con una franchezza disarmante le questioni che lo hanno travolto da quando è stato annunciato il suo casting: le minacce di morte ricevute online, l'abuso razzista sistematico e la sua posizione sui diritti delle persone transgender, che molti fan ritengono lo metta in rotta di collisione con l'autrice della saga.





Quando gli è stato chiesto di commentare J.K. Rowling, l'attore ha tagliato corto con una risposta che suona come un muro invalicabile: "Non voglio parlare di Jo, per nulla"., quando ha iniziato a condividere pubblicamente opinioni considerate transfobiche da ampie fasce della comunità LGBTQ+ e dei suoi stessi fan.. Con la stessa chiarezza con cui ha rifiutato di commentare Rowling, ha dichiarato: "Credo, nelle mie ossa, che le persone trans, le persone queer, le persone di ogni credo e colore abbiano il diritto di essere trattate con rispetto, dignità e sicurezza in ogni momento, che siano sul posto di lavoro, a casa o per strada. È quello che credo, ed è il modo in cui scelgo di vivere la mia vita".Prima di essere scelto per Harry Potter,per aver stabilito che le donne transgender non sono legalmente considerate donne e gli uomini transgender non sono legalmente considerati uomini. Un gesto che non è passato inosservato e che ha alimentato speculazioni su possibili tensioni con Rowling., scrivendo su X: "Non ho il potere di licenziare un attore dalla serie e non lo eserciterei anche se ce l'avessi. Non credo nel togliere il lavoro o i mezzi di sostentamento alle persone perché hanno convinzioni legalmente protette diverse dalle mie". Nel frattempo, Essiedu ha dovuto affrontare un'ondata di odio razzista che ha assunto contorni inquietanti.: "Mi è stato detto: 'Lascia o ti ucciderò'".

Ha descritto la realtà quotidiana di aprire Instagram e trovare messaggi che minacciano di presentarsi a casa sua per ucciderlo. "Nessuno dovrebbe affrontare questo per fare il proprio lavoro", ha sottolineato. "Molte persone mettono a rischio la loro vita nel loro lavoro. Io sto interpretando un mago in Harry Potter". La showrunner della serie, Francesca Gardiner, ha condannato pubblicamente questo "abuso", definendolo "terribile" e dichiarando che "nessuno dovrebbe essere sottoposto a questo tipo di comportamento in nessuna circostanza". Ha elogiato Essiedu per aver gestito la situazione "con incredibile grazia" e ha spostato l'attenzione su ciò che conta davvero: "Paapa ha assolutamente azzeccato il ruolo, ed è quella performance che merita la nostra attenzione".





. "Ci sono persone che dicono: 'Ho fatto le mie ricerche, so che tipo di attore sei e fai schifo'. E hanno totalmente diritto alla loro opinione",. "Ma poi ci sono persone che dicono: 'Sei cattivo perché sei nero', il che per me è razzista. Beh, in realtà non 'Sei cattivo perché sei nero', ma c'è un'animosità motivata razzialmente". Nonostante tutto,. Parlando a Variety il mese scorso al TIME100 Next Gala,: "Ovviamente la mia priorità è il lavoro. Non avrei accettato questo lavoro altrimenti, ma ci entro con gli occhi aperti. Capisco l'ampio spettro di ciò che significa la reazione a quello che stiamo facendo, e prendo questo mantello con un cuore aperto e pieno".: "Sono stato travolto da molto del supporto, degli auguri e dell'eccitazione. Sono davvero orgoglioso di quello che ho visto finora. Ci sono così tante persone che hanno lavorato così duramente a questo progetto e per cui significa così tanto".: dare vita a uno dei personaggi più sfaccettati della letteratura fantasy contemporanea.. E forse, in un mondo dove il dibattito pubblico sembra sempre più polarizzato, questa è la forma di magia più difficile da realizzare.