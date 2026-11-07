Harry Potter, i gemelli Weasley inviano una lettera speciale ai loro nuovi interpreti della serie HBO

Pubblicazione: 07 novembre alle 16:26

Il ritorno di Harry Potter sul piccolo schermo si avvicina e, mentre cresce l'attesa per la nuova serie televisiva targata HBO, anche gli attori che hanno fatto la storia dei film iniziano a guardare al futuro del franchise. James e Oliver Phelps, conosciuti in tutto il mondo per aver interpretato Fred e George Weasley, hanno voluto rivolgere un pensiero ai loro successori. I nuovi gemelli della saga saranno Tristan e Gabriel Harland, scelti per raccogliere un'eredità particolarmente amata dal pubblico. Un passaggio di testimone che gli interpreti originali hanno accompagnato con parole di incoraggiamento e alcuni consigli personali.

🚨 TEM CRIANÇA CHORANDO: Promovendo a 3ª temporada de Wizards of Baking, James e Oliver Phelps falaram sobre os novos Fred e George da HBO, Tristan e Gabriel Harland, e a carta que enviaram a eles. 25 anos depois, Fred e George passam o bastão com o mesmo carinho de sempre! 🥹🧡 https://t.co/Gzc8PGEeHr — acervo gêmeos weasley (@acervogemeos) November 4, 2026

Il rapporto tra James e Oliver Phelps e i personaggi di Fred e George non si è mai interrotto davvero., continuando a interpretarli in tutti i successivi capitoli cinematografici fino all'ultimo film, arrivato nelle sale nel 2011. Per questo motivo, l'arrivo di due nuovi interpreti rappresenta un momento significativo anche per loro. In vista del debutto della produzione HBO,

Non si è trattato di un messaggio pubblico o di una lunga serie di raccomandazioni, ma di un gesto riservato, pensato per condividere qualche ricordo della loro esperienza e augurare ai giovani attori il meglio per il percorso che li attende. Oliver ha spiegato che quelle comunicazioni avevano soprattutto lo scopo di incoraggiare i nuovi interpreti, senza interferire con il loro modo di costruire i personaggi. I Phelps hanno riconosciuto quanto sia stata speciale la possibilità di far parte di un fenomeno cinematografico capace di accompagnare intere generazioni.

James e Oliver hanno continuato a coltivare il legame con il mondo magico anche attraverso altri progetti. Dopo la conclusione della saga cinematografica hanno partecipato a diverse produzioni, tra cui La scorsa notte a Soho, senza però allontanarsi definitivamente dall'universo di Hogwarts. Tra le esperienze più recenti c'è Harry Potter: Wizards of Baking, il programma televisivo che li vede alla conduzione e nel quale squadre di pasticceri si sfidano realizzando dolci elaborati ispirati a personaggi, ambientazioni e momenti dei film. Un progetto che permette ai due fratelli di ritrovare l'immaginario della saga da una prospettiva completamente diversa.

A Família Weasley se reuniu na Plataforma 9 ¾ 🧡 Mark Williams, Bonnie Wright, James e Oliver Phelps https://t.co/9dt5dSopbK — Universo Harry Potter (@universohp) May 6, 2026

Proprio in occasione del venticinquesimo anniversario dell'uscita del primo film, è arrivata la terza stagione di Harry Potter: Wizards of Baking.ha raccontato con entusiasmo quanto sia interessante osservare le interpretazioni dei concorrenti, soprattutto quando riescono a trasformare elementi riconoscibili dei film in vere e proprie creazioni di pasticceria. Per lui,

Il debutto della nuova serie televisiva, è previsto per il giorno di Natale. La prima stagione sarà composta da otto episodi e introdurrà un cast che comprende Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton nei ruoli dei protagonisti, insieme a interpreti come John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Lox Pratt, Warwick Davis e Katherine Parkinson. Mentre una nuova generazione si prepara a entrare a Hogwarts, il gesto di James e Oliver Phelps dimostra come il passaggio dai film alla serie HBO possa essere anche un'occasione di continuità tra chi ha contribuito a costruire questo universo e chi ora è chiamato a farlo rivivere.