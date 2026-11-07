Harry Potter, i gemelli Weasley inviano una lettera speciale ai loro nuovi interpreti della serie HBO
Oliver e James Phelps scrivono ai nuovi interpreti di Fred e George Weasley: un messaggio speciale prima del debutto della serie HBO.
Il ritorno di Harry Potter sul piccolo schermo si avvicina e, mentre cresce l'attesa per la nuova serie televisiva targata HBO, anche gli attori che hanno fatto la storia dei film iniziano a guardare al futuro del franchise. James e Oliver Phelps, conosciuti in tutto il mondo per aver interpretato Fred e George Weasley, hanno voluto rivolgere un pensiero ai loro successori. I nuovi gemelli della saga saranno Tristan e Gabriel Harland, scelti per raccogliere un'eredità particolarmente amata dal pubblico. Un passaggio di testimone che gli interpreti originali hanno accompagnato con parole di incoraggiamento e alcuni consigli personali.
Non si è trattato di un messaggio pubblico o di una lunga serie di raccomandazioni, ma di un gesto riservato, pensato per condividere qualche ricordo della loro esperienza e augurare ai giovani attori il meglio per il percorso che li attende. Oliver ha spiegato che quelle comunicazioni avevano soprattutto lo scopo di incoraggiare i nuovi interpreti, senza interferire con il loro modo di costruire i personaggi. I Phelps hanno riconosciuto quanto sia stata speciale la possibilità di far parte di un fenomeno cinematografico capace di accompagnare intere generazioni.
James e Oliver hanno continuato a coltivare il legame con il mondo magico anche attraverso altri progetti. Dopo la conclusione della saga cinematografica hanno partecipato a diverse produzioni, tra cui La scorsa notte a Soho, senza però allontanarsi definitivamente dall'universo di Hogwarts. Tra le esperienze più recenti c'è Harry Potter: Wizards of Baking, il programma televisivo che li vede alla conduzione e nel quale squadre di pasticceri si sfidano realizzando dolci elaborati ispirati a personaggi, ambientazioni e momenti dei film. Un progetto che permette ai due fratelli di ritrovare l'immaginario della saga da una prospettiva completamente diversa.
Il debutto della nuova serie televisiva, è previsto per il giorno di Natale. La prima stagione sarà composta da otto episodi e introdurrà un cast che comprende Dominic McLaughlin, Alastair Stout e Arabella Stanton nei ruoli dei protagonisti, insieme a interpreti come John Lithgow, Janet McTeer, Paapa Essiedu, Nick Frost, Lox Pratt, Warwick Davis e Katherine Parkinson. Mentre una nuova generazione si prepara a entrare a Hogwarts, il gesto di James e Oliver Phelps dimostra come il passaggio dai film alla serie HBO possa essere anche un'occasione di continuità tra chi ha contribuito a costruire questo universo e chi ora è chiamato a farlo rivivere.