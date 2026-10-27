Harry Potter, James e Lily hanno finalmente un volto: HBO rivela chi interpreterà i genitori di Harry

Pubblicazione: 27 ottobre alle 14:55

Il casting della serie HBO dedicata a Harry Potter continua a prendere forma, e stavolta tocca due personaggi che, pur comparendo pochissimo nei libri e nei film originali, rappresentano il motore emotivo dell'intera saga. Jasper Talbot e Hannah Chinn sono stati scelti per interpretare James e Lily Potter, i genitori del giovane mago destinato a diventare il simbolo della lotta contro il Male. La notizia arriva mentre la produzione si prepara al debutto previsto per il 25 dicembre, una data che HBO ha scelto con cura per trasformare il Natale in un evento magico per milioni di fan in tutto il mondo. L'adattamento televisivo dei bestseller di J.K. Rowling promette di espandere e approfondire ciò che i film di otto capitoli avevano necessariamente dovuto condensare, e la scelta di attori relativamente sconosciuti per ruoli così iconici dice molto sulla direzione artistica del progetto.





James e Lily Potter non sono personaggi qualsiasi. Il loro sacrificio, il loro amore incondizionato per Harry e il loro leggendario scontro con Voldemort rappresentano l'evento scatenante di tutta la narrazione.. Ma la serie HBO, strutturata su più stagioni con maggiore spazio narrativo, potrebbe finalmente dare respiro a questi personaggi, mostrandoci chi erano prima della tragedia di Godric's Hollow.. Dominic McLaughlin veste i panni di Harry Potter, affiancato da Arabella Stanton come Hermione Granger e Alastair Stout nei panni di Ron Weasley. Il trio d'oro ha trovato la sua incarnazione televisiva, ma è il cast adulto a impressionare per calibro e varietà.

John Lithgow interpreta Albus Silente, scelta che promette di portare profondità e sfumature a un personaggio complesso, mentre Janet McTeer sarà la professoressa Minerva McGranitt. Paapa Essiedu ha ricevuto il difficile compito di dare vita a Severus Piton, uno dei personaggi più stratificati e controversi della saga, reso indimenticabile da Alan Rickman nei film. Nick Frost, noto per i suoi ruoli comici, sorprende come Rubeus Hagrid, il mezz gigante dal cuore tenero che introduce Harry al mondo magico. Il cast di supporto include nomi interessanti: Rory Wilmot sarà Neville Paciock, Lox Pratt interpreterà Draco Malfoy, mentre Daniel Rigby e Bel Powley vestiranno i panni degli insopportabili zii Dursley. Luke Thallon affronta la duplice sfida di Quirinus Raptor, Warwick Davis ritorna nell'universo potteriano come il professor Vitious e Bertie Carvel sarà Cornelius Caramell.



La scelta di attori meno noti per ruoli chiave come James e Lily Potter potrebbe rivelarsi strategica. Senza il peso di carriere stellari alle spalle, Talbot e Chinn possono diventare completamente questi personaggi agli occhi del pubblico, senza che volti troppo familiari distraggano dalla magia della storia. È una scommessa che la produzione sembra voler fare su più fronti, mescolando nomi affermati come Lithgow e Harington con talenti emergenti. Il countdown verso il Natale è iniziato, e con esso l'attesa per scoprire se questa nuova interpretazione del mondo magico saprà catturare tanto i nostalgici dei film quanto le nuove generazioni pronte a scoprire Hogwarts per la prima volta.