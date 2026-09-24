Harvey Weinstein condannato di nuovo: il caso che ha dato vita al movimento MeToo nel 2006
Harvey Weinstein condannato a 15 anni per violenza sessuale a New York. La storia del processo, l'annullamento del 2024 e l'impatto del movimento MeToo.
Harvey Weinstein è stato condannato a 15 anni di carcere da un giudice di New York per violenza sessuale nei confronti di Miriam Haley, un'assistente di produzione aggredita nel 2006. La sentenza, pronunciata il 23 settembre 2026, rappresenta un capitolo cruciale in una saga giudiziaria che dura ormai da otto anni e che ha letteralmente cambiato il volto dell'industria dell'intrattenimento mondiale.
Nel 2020, Weinstein era già stato giudicato colpevole di violenza sessuale nei confronti di Haley e condannato a 23 anni di carcere. Sembrava la parola fine su una delle storie più controverse della Hollywood contemporanea. Poi, nel 2024, una corte d'appello ha annullato la condanna e ordinato un nuovo processo, ritenendo che quello contro Weinstein non fosse stato equo per motivi procedurali.
Da quel momento sono seguiti mesi di incertezza. Due processi sono andati a vuoto, alimentando il dibattito pubblico sulla difficoltà di ottenere giustizia nei casi di violenza di genere, soprattutto quando l'accusato dispone di risorse legali pressoché illimitate. A giugno 2025, finalmente, il tribunale di Manhattan ha nuovamente riconosciuto Weinstein colpevole. E oggi è arrivata la sentenza: 15 anni di carcere.
Questa condanna non è ancora definitiva. Weinstein può fare ricorso, ed è probabile che lo farà, considerando l'accanimento legale che ha caratterizzato ogni fase di questa lunga battaglia processuale. Nel frattempo, anche la condanna californiana di 16 anni è sotto esame: a giugno scorso una corte d'appello ha stabilito che la pena dovrà essere rivalutata, aggiungendo un ulteriore elemento di incertezza al destino giudiziario dell'ex produttore.
Il caso Weinstein va però ben oltre le aule di tribunale. Le accuse contro di lui, iniziate pubblicamente nel 2017 grazie alle inchieste giornalistiche del New York Times e del New Yorker, hanno coinvolto più di cento donne. Attrici famose, assistenti di produzione, dipendenti: un sistema di abusi che secondo le testimonianze si è perpetrato per decenni, protetto dall'omertà e dal potere che Weinstein esercitava nell'industria cinematografica.
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