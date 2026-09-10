Heat 2: Robert De Niro viene ufficialmente rimpiazzato nell’attesissimo sequel

Pubblicazione: 10 settembre alle 07:30

Trentuno anni dopo che Heat ha ridefinito il cinema crime, Michael Mann sta per tornare sul luogo del delitto. E questa volta porta con sé un cast che fa tremare i polsi: Leonardo DiCaprio, Christian Bale, Adam Driver. Ma la vera notizia è chi interpreta chi in questo sequel-prequel che promette di raccontare ciò che è accaduto prima e dopo il leggendario confronto tra Neil McCauley e Vincent Hanna.

Adolecence - Netflix

Partiamo con il dire che, confermando le voci che circolavano da settimane negli ambienti hollywoodiani. L'attore britannico, reduce dal successo planetario di Adolescence su Netflix e dalla presenza al Festival di Venezia con Bunker di Florian Zeller, interpreterà, il maestro di rapine che Robert De Niro aveva reso iconico nel film del 1995. Una scelta che ha una sua logica feroce: Graham possiede quella stessa intensità controllata, quello sguardo che può passare dal ghiaccio al fuoco in un battito di ciglia, che aveva reso McCauley

L'amatissimo protagonista di Adolecence è l'ultima aggiunta di un casting che si prospetta promettente. Leonardo DiCaprio, che molti davano per favorito nel ruolo del giovane McCauley, è stato scelto di interpretare Chris Shiherlis, il braccio destro del protagonista originariamente interpretato da Val Kilmer. Christian Bale, che aveva confermato il proprio coinvolgimento all'inizio dell'anno con un'ironia tagliente che solo lui sa dispensare, vestirà i panni del giovane detective Vincent Hanna, il ruolo che Al Pacino aveva interpretato con quella nervosa, ossessiva dedizione al lavoro che lo consumava dall'interno. Oltre a loro, si aggiungono Adam Driver, in un ruolo segreto, Jason Clarke e Odessa Young.

Il progetto ha avuto una gestazione travagliata. Inizialmente sviluppato presso Warner Bros, il film è passato ad Amazon MGM Studios nell'ottobre 2025 dopo che lo studio originario si è ritirato per preoccupazioni di budget. Non è difficile capire perché: un cast di questo calibro, la necessità di ricreare epoche diverse, l'attenzione maniacale ai dettagli che caratterizza il lavoro di Mann, tutto richiede un investimento massiccio. Ma Amazon ha scommesso forte, consapevole che Heat rimane uno dei film crime più influenti degli ultimi trent'anni.

Heat - Warner Bros Pictures

Per Stephen Graham, Heat 2 rappresenta l'ennesimo tassello di una carriera costruita suDopo aver dominato il piccolo schermo cone la serie fenomeno del 2025 Adolescence, l'attore di Liverpool sta consolidando la sua presenza anche nel cinema d'autore.lo vedrà nella serie Apple TV, in arrivo a ottobre, prima che inizi probabilmente la produzione di Heat 2 (che dovrebbe iniziare verso il mese di Ottobre).

La domanda che tutti si pongono è se Mann riuscirà a replicare la magia del 1995. Ma forse è la domanda sbagliata. Heat 2 non deve essere Heat: deve essere il capitolo successivo di una saga che esplora l'eterno conflitto tra chi vive fuori dalla legge e chi la difende, tra uomini che si definiscono attraverso ciò che fanno e pagano il prezzo di quella definizione. Con questo cast, con questo regista, con questa storia, le premesse ci sono tutte.