Heated Rivalry 2: arrivano nuovi aggiornamenti sulla seconda stagione della serie che fa impazzire il mondo

Pubblicazione: 07 marzo alle 10:45

Dopo il successo travolgente della prima stagione, i fan di Heated Rivalry possono finalmente tirare un sospiro di sollievo: la seconda stagione è ufficialmente in lavorazione e le tempistiche iniziano a delinearsi con maggiore chiarezza. Jacob Tierney, showrunner e mente creativa dietro l'adattamento del romanzo di Rachel Reid, ha rotto il silenzio durante i GLAAD Media Awards, offrendo aggiornamenti concreti sullo stato di avanzamento del progetto.



"Passo le mie giornate chiuso in una stanza a scrivere", ha dichiarato Tierney in un'intervista a Variety, confermando che il processo creativo è nel pieno dello sviluppo. Ma la notizia che farà felici i fan è un'altra: secondo il creatore, il progetto è ancora nei tempi previsti e le riprese inizieranno questa estate. Un traguardo importante, considerando che nel frattempo Tierney sta anche lavorando a Alexander, la sua nuova serie per Netflix che è stata recentemente confermata.



La gestione di due progetti così impegnativi potrebbe intimorire chiunque, ma Tierney sembra aver trovato la chiave per mantenere alta la qualità senza cedere alla pressione delle aspettative. Il successo della prima stagione di Heated Rivalry, dopotutto, non è stato da poco: con un impressionante 96% di gradimento su Rotten Tomatoes e un solido 88% di consenso del pubblico, la serie è diventata un fenomeno che ha superato ogni previsione per un Crave Original incentrato su una storia d'amore LGBTQ+ ambientata nel mondo del hockey professionistico.

Francois Arnaud in una scena di Heated Rivalry, fonte: HBO





Ma come si affronta il peso di un sequel quando il predecessore ha conquistato critica e pubblico? Tierney ha una filosofia chiara in proposito: tornare alle origini. "Ho capito da un po' che quello che devo fare è riportare la mia mente allo stesso punto in cui era quando ho scritto la prima volta: amare questi libri e cercare di creare la cosa più intelligente possibile partendo da lì", ha spiegato lo showrunner. Un approccio che privilegia l'autenticità rispetto alla spettacolarizzazione forzata, mantenendo fedeltà al materiale originale che ha reso i romanzi di Reid così amati.



Per quanto riguarda la trama, i dettagli rimangono avvolti nel mistero, ma sappiamo che la seconda stagione adatterà The Long Game, il secondo romanzo della serie di Rachel Reid. Tierney ha già confermato l'ingresso di Troy Barrett, personaggio che promette di aggiungere nuove dinamiche alla relazione tra i protagonisti Ilya Rozanov e Shane Hollander, interpretati rispettivamente da Connor Storrie e Hudson Williams. Come la prima stagione, anche questo nuovo capitolo sarà composto da sei episodi, mantenendo quindi la struttura narrativa compatta che ha funzionato così bene.



Con le riprese programmate per l'estate, il casting entrerà presto nel vivo, e i fan possono aspettarsi ulteriori annunci nei prossimi mesi. La finestra di produzione suggerisce che la post-produzione avrà tutto il tempo necessario per garantire la stessa qualità visiva e narrativa che ha caratterizzato il debutto.



La data di uscita ipotizzata rimane aprile 2027, con la serie che debutterà su Crave in Canada e su HBO Max per il pubblico statunitense e internazionale. Una finestra temporale che può sembrare lontana, ma che rispetta i tempi di produzione necessari per un progetto televisivo di questa portata, soprattutto considerando gli impegni multipli di Tierney e la volontà di non sacrificare la qualità narrativa sull'altare della velocità.