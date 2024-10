Heath Ledger, secondo Andrew Garfield, sapeva che Il Cavaliere Oscuro sarebbe stato un successo

Pubblicazione: 11 ottobre alle 17:30

Andrew Garfield ha recitato insieme a Heath Ledger in Parnassus - L'uomo che voleva ingannare il diavolo e, intervistato per un episodio del podcast Happy Sad Confused, ha svelato che il compianto attore australiano aveva capito che Il Cavaliere Oscuro, in cui aveva interpretato Joker con una performance indimenticabile, sarebbe stato un grande successo.

Era così soddisfatto del film. Avevo chiesto: 'Come è andata?. E lui ha risposto: 'Sì, è davvero buono'.

La star di Spider-Man ha ricordato che il collega aveva da poco finito il lavoro sul set del film diretto da Christopher Nolan:

Ho risposto: 'Stai scherzando, amico, sembra davvero incredibile!'. Ma ha replicato: "No, la posa è completamente sbagliata, sembra una specie di versione convenzionale di quello che farebbe un attore… Vedrai'. E sì, ho visto.

Andrew ha inoltre spiegato che Heath aveva visto una copertina di Empire che lo ritraeva nel ruolo del nemico di Batman, arrabbiandosi perché non apprezzava la foto scelta dai responsabili del magazine:

Purtroppo Ledger è morto mesi prima dell'arrivo nelle sale del film Il Cavaliere Oscuro, non potendo assistere all'accoglienza riservata al progetto e alla sua interpretazione, premiata con un Oscar postumo.

Garfield ha lodato il talento e la personalità di Heath, che ha considerato una grande fonte di ispirazione sul set, dove invitava i suoi colleghi a divertirsi e a recitare in modo spontaneo e libero. Andrew ha infine ammesso che ha ancora molti oggetti che gli ricordano l'amico:

Il primo giorno sul set l'ho incontrato e aveva questi fantastici occhiali da sole Ray Ban e ho detto: 'Oh, che occhiali cool'. E il giorno dopo erano nel mio camerino, li aveva lasciati per me. Era semplicemente uno spirito davvero generoso, meraviglioso, creativo.