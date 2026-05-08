Heath Ledger: la figlia Matilda eredita patrimonio ultramilionario nonostante l'assenza nel testamento originale

Pubblicazione: 08 maggio alle 19:00

Diciassette anni dopo la scomparsa di Heath Ledger, la storia della sua eredità torna a circolare con la forza delle vicende che non smettono di commuovere. Non perché contenga un colpo di scena inatteso, ma perché il modo in cui si è risolta racconta qualcosa di raro: una famiglia che sceglie di fare la cosa giusta senza che nessuno la obblighi, in un settore e in un contesto dove le battaglie legali sull'eredità sono la norma. Matilda Ledger, oggi ventenne, ha ricevuto l'intero patrimonio del padre, stimato in 16,3 milioni di dollari, nonostante il testamento originale di Heath non la menzionasse in alcun modo. La spiegazione è semplice e al tempo stesso toccante: il documento era stato redatto nel 2003, due anni prima che Matilda nascesse.

Il testamento del 2003 e il vuoto che nessuno aveva previsto

Heath Ledger firmò il proprio testamento nel 2003, quando era un giovane attore australiano in ascesa, con un patrimonio che all'epoca ammontava a circa 145.000 dollari australiani. I beneficiari indicati erano i suoi genitori, Kim e Sally, e le sue tre sorelle, Kate, Olivia e Ashleigh. Nessun aggiornamento successivo, nessuna revisione. Quando la vita di Heath accelerò in modo verticale — l'incontro con Michelle Williams sul set di I segreti di Brokeback Mountain nel 2004, la nascita di Matilda il 28 ottobre 2005, la carriera che esplose con Il cavaliere oscuro — il documento nel cassetto rimase quello di quattro anni prima. Non per negligenza cosciente, ma per quella disattenzione che quasi tutti hanno nei confronti della propria mortalità quando hanno ventisette anni e il futuro sembra illimitato.

Heath Ledger con la figlia Matilda, nata il 28 ottobre 2005 dalla relazione con Michelle Williams

La scelta della famiglia: tutto a Matilda, senza esitazioni

Il, Heath Ledger morì nella sua casa di Manhattan per un'overdose accidentale di farmaci da prescrizione. Aveva. Matilda ne aveva due. Il testamento che lasciava tutto ai genitori e alle sorelle era ancora quello del 2003.

Ciò che avrebbe potuto diventare una battaglia legale complessa o una situazione imbarazzante non lo diventò mai. Nei mesi successivi alla morte di Heath, la famiglia Ledger comunicò la propria decisione con una chiarezza che non lasciava spazio a interpretazioni. Il padre Kim Ledger dichiarò ai media che il benessere finanziario di Matilda era una "priorità assoluta" e che Michelle Williams era considerata "parte integrante della famiglia". La promessa era semplice: si sarebbero presi cura di entrambe, perché era quello che Heath avrebbe voluto.

Il 29 settembre 2008, la Corte Suprema di Perth convalidò la decisione. Kim confermò poco dopo: "La nostra famiglia ha donato tutto a Matilda. Non c'è mai stato alcun dubbio sul fatto che il patrimonio di Heath sarebbe andato a lei. Mai." Non fu una concessione strappata a forza da avvocati, non fu il risultato di una mediazione. Fu una scelta unanime, comunicata con una semplicità che rese superflua qualsiasi ulteriore discussione.

Il gesto di Depp, Farrell e Law: il cachet donato a Matilda

La solidarietà verso Matilda non venne solo dalla famiglia. Heath stava girando Parnassus, l'uomo che voleva ingannare il diavolo di Terry Gilliam quando morì, con una parte significativa del film ancora da completare. Invece di abbandonare il progetto, Gilliam trovò una soluzione creativa: Johnny Depp, Colin Farrell e Jude Law si offrirono di interpretare ciascuno una versione diversa del personaggio di Heath nelle scene rimanenti. I tre attori decisero di donare l'intero compenso ricevuto direttamente a Matilda. Gilliam definì il gesto "straordinario e meraviglioso". Il film uscì nel 2009, con i tre attori nei titoli di coda accanto al nome di Heath, e il messaggio era chiaro: quella produzione non era solo un film da concludere, era un omaggio.

Chi è Matilda Ledger oggi

Matilda ha costruito la propria vita lontano dai riflettori, con una discrezione che riflette le scelte di sua madre Michelle Williams, da sempre attenta a proteggerla dall'esposizione pubblica. Nata a New York, dove ha continuato a vivere, ha frequentato la scuola nella città in cui è cresciuta, con una quotidianità il più possibile normale per essere la figlia di due delle personalità più celebri di Hollywood degli anni 2000.

Michelle si è risposata nel 2020 con il regista teatrale Thomas Kail, con cui ha avuto altri figli, e ha parlato raramente della vita privata di Matilda. Quando lo ha fatto, ha sempre sottolineato l'importanza di costruire intorno a lei una stabilità affettiva concreta, citando in particolare il ruolo di Jeremy Strong — il protagonista di Succession, amico di famiglia — nella vita della bambina durante gli anni più difficili: "Abbastanza serio da sopportare il peso del cuore spezzato di una bambina e abbastanza sensibile da avvicinarsi a lei attraverso il gioco", aveva detto a Variety.

I padrini di Matilda sono Jake Gyllenhaal, che era diventato il migliore amico di Heath sul set di Brokeback Mountain, e Busy Philipps, amica di Michelle dai tempi di Dawson's Creek. Matilda porta il nome di una canzone folk australiana del diciannovesimo secolo, scelta che Heath aveva commentato con la semplicità di chi aveva ancora il tempo di godersi ogni piccola cosa: "Matilda è adorabile, incredibilmente perspicace e saggia. Diventare padre ha superato ogni mia aspettativa. È l'esperienza più straordinaria che abbia mai vissuto."