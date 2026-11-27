Pubblicazione: 27 novembre alle 13:26

Dopo l'esperienza italiana al Grande Fratello e il percorso televisivo in patria, Heidi Baci si è affermata come padrona di casa di Për'puthen, il popolare dating show di Top Channel spesso accostato a Uomini e Donne per dinamiche, regole e confronti in studio. Negli ultimi giorni, però, la trasmissione albanese è finita al centro dell'attenzione mediatica anche in Italia per alcune liti furiose tra i partecipanti e per gli interventi fermi della conduttrice, diventati virali sui social.Le tensioni in studio e la strigliata di Heidi BaciIl meccanismo del programma ricalca quello del dating show di Canale 5: i protagonisti si conoscono attraverso uscite e confronti in studio, con il divieto di frequentarsi o sentirsi al di fuori delle dinamiche previste finché non nasce una coppia.

Proprio i faccia a faccia più accesi hanno fatto registrare picchi di tensione, culminati in discussioni molto dure e in una rissa sfiorata in studio, dove l'intervento della conduttrice, dei ragazzi e della produzione è servito a riportare la calma.A colpire il pubblico non sono state soltanto le scintille tra iIn uno dei filmati più condivisi online, la conduttrice richiama apertamente i protagonisti — rivolgendo un rimprovero diretto anche a Xhesika e all'intero parterre — per l'eccesso nei toni e nei comportamenti:"È terribile, sinceramente.

Non vi vergognate un po'? Un po' di vergogna anche per voi stessi. Il controllo delle emozioni è tutto."Nel suo intervento, Baci ha invitato i partecipanti a riflettere sull'autocontrollo e sull'immagine restituita al pubblico televisivo, sottolineando come l'intero Paese stia seguendo la trasmissione. Una presa di posizione decisa che molti utenti sui social hanno paragonato, per tono e taglio pedagogico, alle classiche strigliate di Maria De Filippi quando gli animi in studio si scaldano oltre il limite.Dal Grande Fratello alla conduzione in AlbaniaIl percorso televisivo di Heidi Baci ha visto una svolta netta negli ultimi anni.

Dopo aver lasciato la Casa del Grande Fratello in Italia nel 2023, l'ex concorrente ha rilanciato la propria presenza televisiva in Albania partecipando al Grande Fratello VIP e assumendo in seguito incarichi di conduzione, tra cui Big Brother Fanclub, fino all'approdo al timone di Për'puthen.Oggi la sua gestione del programma continua a far discutere: da un lato il format albanese conferma la propria capacità di generare clip ad alto potenziale virale, dall'altro la linea dura scelta da Baci per arginare liti e provocazioni in studio ha acceso il dibattito tra i telespettatori italiani e albanesi.