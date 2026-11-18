Heidi Baci è la nuova Maria De Filippi in Albania? L'ex GF diventa virale con una strigliata ai concorrenti
Heidi Baci, ex concorrente del Grande Fratello, conduce Uomini e Donne in Albania e diventa virale con una strigliata ai concorrenti in stile Maria De Filippi.
Dal Grande Fratello a una versione albanese di Uomini e Donne, con un cambiamento che pochi telespettatori italiani avrebbero immaginato. Heidi Baci è tornata a far parlare di sé grazie a un video diventato virale sui social, nel quale appare in una veste completamente diversa rispetto a quella che il pubblico ricordava. L'ex gieffina, infatti, oggi conduce un programma dedicato agli incontri sentimentali, ma è stata soprattutto una durissima strigliata ai concorrenti a catturare l'attenzione, tanto da scatenare inevitabili paragoni con Maria De Filippi.
“Terribile, sinceramente. Non vi vergognate un po'?”, ha esclamato Heidi, criticando l'atteggiamento mostrato davanti alle telecamere. Il rimprovero si è poi trasformato in una riflessione sull'importanza di mantenere il controllo durante le discussioni. “Il controllo delle emozioni è tutto”, ha sottolineato, spiegando ai partecipanti che lasciarsi trascinare dalla rabbia può avere conseguenze negative anche nella vita quotidiana. La conduttrice ha infine ricordato ai ragazzi che il loro comportamento viene osservato da un pubblico molto vasto.
A sorprendere gli spettatori italiani è stato soprattutto il tono autorevole dell'ex concorrente del Grande Fratello, tanto che sui social sono comparsi immediatamente paragoni con Maria De Filippi, abituata a intervenire con fermezza quando le discussioni di Uomini e Donne superano determinati limiti. Ma come è arrivata Heidi Baci a condurre un programma televisivo in Albania? La sua storia è cambiata profondamente dopo l'esperienza al Grande Fratello del 2023. All'epoca, la giovane imprenditrice pescarese di origini albanesi aveva attirato l'attenzione per il rapporto complicato con Massimiliano Varrese, culminato in uno dei momenti più discussi di quell'edizione.
La svolta professionale è arrivata nel settembre 2026, quando Top Channel le ha affidato la conduzione della settima stagione di Për'puthen, affiancandola agli opinionisti Erjola Doçi e Drini Zeqo. Un incarico importante, che Heidi ha accolto con entusiasmo ma anche con la consapevolezza delle difficoltà legate alla gestione di un programma basato sulle relazioni sentimentali. In una recente intervista televisiva, la conduttrice ha spiegato di essersi affezionata ad alcuni partecipanti, pur dovendo mantenere un atteggiamento distaccato per non perdere la propria autorevolezza.
Ha inoltre ribadito quanto ritenga fondamentale il rispetto reciproco tra i concorrenti, soprattutto quando le discussioni rischiano di degenerare. Una posizione che aiuta a comprendere il suo comportamento nel video diventato virale. Quello che agli occhi del pubblico italiano può sembrare un improvviso cambiamento di personalità è infatti parte di un ruolo televisivo che richiede fermezza e capacità di gestire situazioni complicate.