Pubblicazione: 18 novembre alle 17:53

Dal Grande Fratello a una versione albanese di Uomini e Donne, con un cambiamento che pochi telespettatori italiani avrebbero immaginato. Heidi Baci è tornata a far parlare di sé grazie a un video diventato virale sui social, nel quale appare in una veste completamente diversa rispetto a quella che il pubblico ricordava. L'ex gieffina, infatti, oggi conduce un programma dedicato agli incontri sentimentali, ma è stata soprattutto una durissima strigliata ai concorrenti a catturare l'attenzione, tanto da scatenare inevitabili paragoni con Maria De Filippi.

Il programma si chiamae va in onda su Top Channel, una delle principali emittenti televisive albanesi. Si tratta di un dating show che ricorda da vicino, con ragazzi e ragazze impegnati a conoscersi, frequentarsi e affrontare le inevitabili tensioni che nascono durante il percorso. Proprio una di queste situazioni ha provocato la reazione decisamente severa di, che ha interrotto le dinamiche dello studio per rivolgersi direttamente ai partecipanti. Nelle immagini circolate su X, la conduttrice appare visibilmente contrariata dal comportamento dei concorrenti e non sembra intenzionata a lasciar correre.

“Terribile, sinceramente. Non vi vergognate un po'?”, ha esclamato Heidi, criticando l'atteggiamento mostrato davanti alle telecamere. Il rimprovero si è poi trasformato in una riflessione sull'importanza di mantenere il controllo durante le discussioni. “Il controllo delle emozioni è tutto”, ha sottolineato, spiegando ai partecipanti che lasciarsi trascinare dalla rabbia può avere conseguenze negative anche nella vita quotidiana. La conduttrice ha infine ricordato ai ragazzi che il loro comportamento viene osservato da un pubblico molto vasto.

A sorprendere gli spettatori italiani è stato soprattutto il tono autorevole dell'ex concorrente del Grande Fratello, tanto che sui social sono comparsi immediatamente paragoni con Maria De Filippi, abituata a intervenire con fermezza quando le discussioni di Uomini e Donne superano determinati limiti. Ma come è arrivata Heidi Baci a condurre un programma televisivo in Albania? La sua storia è cambiata profondamente dopo l'esperienza al Grande Fratello del 2023. All'epoca, la giovane imprenditrice pescarese di origini albanesi aveva attirato l'attenzione per il rapporto complicato con Massimiliano Varrese, culminato in uno dei momenti più discussi di quell'edizione.

Durante una puntata, ilper manifestare la propria contrarietà alla frequentazione tra la figlia e l'attore. Un confronto particolarmente delicato, al termine del quale Heidi aveva deciso di abbandonare improvvisamente il reality. Dopo quell'esperienza,, partecipando nel 2024 al Big Brother VIP Albania. Qui è riuscita a conquistare una grande popolarità, raggiungendo la finale e costruendo un rapporto sempre più stretto con il pubblico locale.

La svolta professionale è arrivata nel settembre 2026, quando Top Channel le ha affidato la conduzione della settima stagione di Për'puthen, affiancandola agli opinionisti Erjola Doçi e Drini Zeqo. Un incarico importante, che Heidi ha accolto con entusiasmo ma anche con la consapevolezza delle difficoltà legate alla gestione di un programma basato sulle relazioni sentimentali. In una recente intervista televisiva, la conduttrice ha spiegato di essersi affezionata ad alcuni partecipanti, pur dovendo mantenere un atteggiamento distaccato per non perdere la propria autorevolezza.

ma Heidi Baci è la Maria De Filippi albanese. quanto fu lungimirante il padre a portarla via da quella bettola del GF italiano dove volevano accoppiarla per forza col matto?!! https://t.co/4Ysrnbruci — Fabiana Alba🌅 (@__Fabiana___) November 18, 2026

Ha inoltre ribadito quanto ritenga fondamentale il rispetto reciproco tra i concorrenti, soprattutto quando le discussioni rischiano di degenerare. Una posizione che aiuta a comprendere il suo comportamento nel video diventato virale. Quello che agli occhi del pubblico italiano può sembrare un improvviso cambiamento di personalità è infatti parte di un ruolo televisivo che richiede fermezza e capacità di gestire situazioni complicate.

A distanza di, dunque,è riuscita a costruirsi una nuova carriera davanti alle telecamere. E il confronto con Maria De Filippi, nato proprio dalla sua strigliata ai concorrenti, dimostra quanto questa nuova versione dell'ex gieffinachi la ricordava soltanto per la sua esperienza. Questa volta, però, Heidi non è più una concorrente chiamata a gestire le proprie emozioni davanti al pubblico: è lei a chiedere agli altri di imparare a controllarle.