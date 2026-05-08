Henry Cavill irriconoscibile in kilt scozzese: le nuove foto di Highlander fanno tornare indietro nel tempo

Pubblicazione: 08 maggio alle 12:33

Il mito di Highlander sta per tornare e proprio in queste ore ha ricevuto nuove immagini, provenienti dal set scozzese, che mostrano il reboot diretto da Chad Stahelski e rivelano una produzione che punta dritto al cuore dell'epica. In queste immagini vediamo Henry Cavill nei panni di Connor MacLeod immortalato in abiti tradizionali delle Highlands, a cavallo, davanti a uno dei castelli più iconici della Scozia.

ha condiviso foto esclusive che mostrano Cavill in tutto il: kilt in tartan blu, sporran alla cintura, mentre cavalca in quella che sembra essere una processione. Lo scenario è il castello di Eilean Donan, fortezza del XIII secolo che sorge su un'isoletta, accessibile solo attraverso un ponte di pietra. Un luogo che trasuda storia e magia, perfetto per raccontare

Oltre a Cavill, nelle foto compare Kevin McKidd, attore che i fan ricorderanno per il suo Lucius Vorenus in Roma e per il dottor Hunt in Grey's Anatomy. Anche lui indossa l'abito delle Highlands, suggerendo che il film dedicherà ampio spazio alle sequenze ambientate nel passato, probabilmente nel XVI secolo come nel film originale del 1986.

Karen Gillan, altra protagonista del reboot, ha contribuito all'hype condividendo sui social le sue foto dal set. Nei suoi scatti si vede chiaramente il castello di Eilean Donan sullo sfondo, mentre un'altra immagine mostra le sedie personalizzate per lei e Cavill, quel tipo di dettaglio da backstage che scalda il cuore dei cinefili. La Gillan interpreta Heather, ruolo che nel film originale era di Roxanne Hart, la donna mortale che si innamora dell'immortale Connor.

Il progetto ha vissuto un percorso accidentato prima di arrivare davanti alle macchine da presa, con le riprese che erano, ma undurante l'addestramento ha costretto la produzione a slittare a gennaio di quest'anno. Un incidente che non sorprende, considerando l'approccio di: il regista della saga di John Wick è famoso per pretendere che i suoi attori eseguano il più possibile le proprie sequenze d'azione, sottoponendoli a. Il risultato, come abbiamo visto nei quattro capitoli dedicati all'assassino interpretato da, è un cinema d'azione coreografico, viscerale, quasi ballettistico.

Il cast del reboot è stellare e promette fireworks: oltre a Cavill e Gillan, troveremo Russell Crowe nei panni di Juan Sánchez-Villalobos Ramírez, il mentore di Connor che nel film del 1986 era interpretato da Sean Connery. Poi Dave Bautista come il Kurgan, il villain principale, affiancato da Jeremy Irons, Djimon Hounsou e Marisa Abela.

Le foto diffuse finora suggeriscono che il film alternerà sequenze contemporanee ad altre ambientate in epoche passate, seguendo la struttura narrativa dell'originale. La trama ruota attorno a Connor MacLeod, guerriero scozzese immortale che scopre di non essere solo: esistono altri come lui, e devono affrontarsi in duelli all'ultimo sangue fino a quando ne rimarrà soltanto uno, destinato a ottenere un potere supremo. "There can be only one", recitava il tagline del film cult diretto da Russell Mulcahy.

Le immagini dal castello di Eilean Donan, con Cavill in kilt che cavalca nelle Highlands scozzesi, raccontano di un film che vuole riportare in vita l'epicità romantica dell'originale, aggiornandola con una sensibilità action contemporanea. Chad Stahelski non è tipo da mezze misure, e se il risultato sarà all'altezza delle premesse, potremmo finalmente assistere al reboot che Highlander merita. Il gioco degli immortali sta per ricominciare.