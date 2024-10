Happy Days, Henry Winkler ricorda di aver riconosciuto il "genio" di Robin Williams dal loro primo incontro

Pubblicazione: 06 ottobre alle 15:00

Henry Winkler aveva già capito l'enorme talento di Robin Williams dal loro primo incontro! L'interprete di Fonzie ricorda di aver incontrato Williams a un'audizione per Happy Days, per il ruolo dell'alieno Mork in visita alla Terra:

Era mercoledì quando Robin è venuto per l'audizione. Cominciammo lunedì mattina alle 10:00 sul set. Alle 9:00 leggemmo il copione la lettura. Alle 10:00 eravamo tutti sul set. Nessuno voleva interpretare questo alieno venuto dallo spazio. Fino a quando un giovane, molto timido, molto silenzioso, arrivò con il direttore del casting. E poi questo tizio prese il copione. Quando aprì la bocca, fu come se un vulcano fosse esploso sul palco 19 della Paramount.

... farsi da parte, imparare le mie battute, e non cercare di stare testa a testa con quel genio che in quel momento si trovava davanti a me.

E in quel momento Winkler racconta di aver capito una cosa. Ha capito che era il caso di...

Robin Williams fece il suo debutto come Mork nell'episodio 22 della quinta stagione di Happy Days. A causa del successo del suo personaggio venne poi realizzato uno spin-off intitolato Mork & Mindy.