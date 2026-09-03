Hercule Poirot sta per tornare? Kenneth Branagh aggiorna sul prossimo film

Pubblicazione: 03 settembre alle 12:33

Il futuro cinematografico di Hercule Poirot è ancora avvolto nel mistero, ma Kenneth Branagh ha finalmente rotto il silenzio. L'attore e regista britannico, che ha dato vita al celebre detective belga creato da Agatha Christie in tre film di grande successo, ha affrontato la questione che molti appassionati si pongono da mesi: vedremo ancora quei baffi iconici sul grande schermo?

Mi piacerebbe sempre tornare a quel paio di baffi. Ne abbiamo sperimentati alcuni durante le riprese. È un personaggio davvero affascinante: così complesso, contraddittorio, eccentrico e gentile. Agatha Christie parlava sempre della sua gentilezza, come se fosse una sua creazione che le fosse sfuggita e fosse diventata qualcos’altro, qualcuno di molto generoso. -Kenneth Branagh a ScreenRant

Durante un'intervista esclusiva sul red carpet di Mayday, il nuovo film in cui recita accanto a Ryan Reynolds, Branagh ha condiviso i suoi pensieri sul personaggio che lo ha resoLe sue parole lasciano spazio a un cauto ottimismo, pur senza conferme definitive.

La trilogia cinematografica ha portato Poirot attraverso tre delle avventure più celebri della Christie. Tutto è iniziato nel 2017 con Assassinio sull'Orient Express, seguito nel 2022 da Assassinio sul Nilo e culminato nel 2023 con Assassinio a Venezia. Ogni film ha registrato un successo al botteghino considerevole, mentre gli ultimi due hanno ricevuto elogi particolarmente positivi dalla critica, che ha apprezzato l'evoluzione stilistica e narrativa della serie.

Assassinio a Venezia - 20 Century Studios

Ma cosa potrebbe riservare il futuro? Branagh ha fatto un riferimento specifico a Hercule Poirot's Christmas, il racconto natalizio della Christie, definendolo perfetto come prossimo capitolo:

La storia di Natale, il suo ultimo caso, è una storia molto potente. Michael Green, che ha adattato i libri per il grande schermo, e la Fox Studios ci hanno sostenuto moltissimo in questi progetti. Qualsiasi occasione per tornare indietro sarebbe fantastica! Quindi, vedremo. -Kenneth Branagh a ScreenRant

Assassinio sul Nilo - 20 Century Studios

Oltre a questo racconto, Branagh ha anche menzionato il romanzoEntrambi potrebbero costituire la base per un memorabile canto del cigno cinematografico del personaggio sotto la direzione di Branagh. Poi riordiamoci checon Poirot come protagonista nel corso della sua lunga carriera letteraria, il che significa che

Per il momento, tuttavia, Branagh è concentrato su altri progetti che testimoniano la varietà e l'ampiezza della sua carriera. Oltre a Mayday per Apple TV, l'attore ha un ruolo importante nel remake di The Thomas Crown Affair diretto da Michael B. Jordan. Ha inoltre interpretato Stuart Simmons nel sequel Il diavolo veste Prada 2 e Michael Reid nel dramma Atonement, presentato al Festival di Cannes nel maggio di quest'anno.

Nonostante questo calendario fitto di impegni, è evidente che Poirot occupa ancora uno spazio speciale nei pensieri di Branagh. L'attore ha idee chiare su come potrebbe svilupparsi un eventuale nuovo film, anche se i tempi e le modalità rimangono indefiniti. La sua passione per il personaggio non si è affievolita, e questo lascia aperta la possibilità concreta di un ritorno. Per gli appassionati del detective belga più famoso della letteratura gialla, questo significa mantenere viva la speranza di rivedere quei baffi meticolosamente curati risolvere ancora un ultimo, grande mistero.