Hercule Poirot sta per tornare? Kenneth Branagh aggiorna sul prossimo film
In una recente intervista, Kenneth Branagh ha accennato a un prossimo film del personaggio di Hercule Poirot, accennando il desiderio di trasporre un racconto a tema natalizio.
Il futuro cinematografico di Hercule Poirot è ancora avvolto nel mistero, ma Kenneth Branagh ha finalmente rotto il silenzio. L'attore e regista britannico, che ha dato vita al celebre detective belga creato da Agatha Christie in tre film di grande successo, ha affrontato la questione che molti appassionati si pongono da mesi: vedremo ancora quei baffi iconici sul grande schermo?
Mi piacerebbe sempre tornare a quel paio di baffi. Ne abbiamo sperimentati alcuni durante le riprese. È un personaggio davvero affascinante: così complesso, contraddittorio, eccentrico e gentile. Agatha Christie parlava sempre della sua gentilezza, come se fosse una sua creazione che le fosse sfuggita e fosse diventata qualcos’altro, qualcuno di molto generoso. -Kenneth Branagh a ScreenRant
La trilogia cinematografica ha portato Poirot attraverso tre delle avventure più celebri della Christie. Tutto è iniziato nel 2017 con Assassinio sull'Orient Express, seguito nel 2022 da Assassinio sul Nilo e culminato nel 2023 con Assassinio a Venezia. Ogni film ha registrato un successo al botteghino considerevole, mentre gli ultimi due hanno ricevuto elogi particolarmente positivi dalla critica, che ha apprezzato l'evoluzione stilistica e narrativa della serie.
Ma cosa potrebbe riservare il futuro? Branagh ha fatto un riferimento specifico a Hercule Poirot's Christmas, il racconto natalizio della Christie, definendolo perfetto come prossimo capitolo:
La storia di Natale, il suo ultimo caso, è una storia molto potente. Michael Green, che ha adattato i libri per il grande schermo, e la Fox Studios ci hanno sostenuto moltissimo in questi progetti. Qualsiasi occasione per tornare indietro sarebbe fantastica! Quindi, vedremo. -Kenneth Branagh a ScreenRant
Per il momento, tuttavia, Branagh è concentrato su altri progetti che testimoniano la varietà e l'ampiezza della sua carriera. Oltre a Mayday per Apple TV, l'attore ha un ruolo importante nel remake di The Thomas Crown Affair diretto da Michael B. Jordan. Ha inoltre interpretato Stuart Simmons nel sequel Il diavolo veste Prada 2 e Michael Reid nel dramma Atonement, presentato al Festival di Cannes nel maggio di quest'anno.
Nonostante questo calendario fitto di impegni, è evidente che Poirot occupa ancora uno spazio speciale nei pensieri di Branagh. L'attore ha idee chiare su come potrebbe svilupparsi un eventuale nuovo film, anche se i tempi e le modalità rimangono indefiniti. La sua passione per il personaggio non si è affievolita, e questo lascia aperta la possibilità concreta di un ritorno. Per gli appassionati del detective belga più famoso della letteratura gialla, questo significa mantenere viva la speranza di rivedere quei baffi meticolosamente curati risolvere ancora un ultimo, grande mistero.