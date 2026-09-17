Hideo Kojima ha scelto il protagonista di PHYSINT: sarà il terrificante Pennywise di IT

Pubblicazione: 17 settembre alle 14:32

PHYSINT ha finalmente il suo protagonista: Kojima Productions ha annunciato ufficialmente che sarà Bill Skarsgård a interpretare il personaggio principale del nuovo action-espionage di Hideo Kojima, che proprio pochi giorni fa ha cambiato completamente strada passando da PlayStation a Xbox. L'annuncio è arrivato in occasione dell'Xbox Tokyo Game Show 2026 Broadcast, durante il quale Kojima ha mostrato anche un nuovo poster del progetto.

“Sono felice di confermare che il ruolo principale di PHYSINT sarà interpretato da Bill Skarsgård. Siamo entrambi fan da molto tempo del lavoro dell'altro e abbiamo deciso di intraprendere insieme questa nuova avventura”. - Hideo Kojima

Al centro dell'immagine troviamo proprio, accompagnati da una frase che potrebbe averci regalato anche un primo indizio sulla storia: “The Next Cold War Begins”, ovvero “La prossima Guerra Fredda ha inizio”. Il nome scelto da Kojima è naturalmente tutt'altro che sconosciuto agli appassionati di cinema.ha raggiunto la fama internazionale grazie alla sua interpretazione die negli ultimi anni lo abbiamo visto anche in film come Nosferatu, John Wick: Chapter 4, Barbarian e The Crow. Masembra essere nata da una stima reciproca che va avanti da tempo. Il director ha raccontato che entrambie che proprio da questo interesse è nata l'idea di lavorare insieme a PHYSINT.

Il lavoro, in realtà, è già cominciato. Kojima ha confermato che all'inizio del 2026 sono stati effettuati fitting dei costumi, scansioni e test con le telecamere insieme a Skarsgård e Charlee Fraser. Una fase che avrebbe convinto ulteriormente il game designer della strada intrapresa.

“I fitting dei costumi, le scansioni e i test con le telecamere che abbiamo effettuato con Bill e Charlee all'inizio di quest'anno mi hanno dato enorme fiducia nella direzione del progetto”. - Hideo Kojima

C'è anche una curiosità dietro la nuova immagine promozionale mostrata durante l'evento Xbox. La fotografia di Skarsgård e Fraser utilizzata per realizzare il poster è stata infatti scattata personalmente da Hideo Kojima proprio durante quelle sessioni di lavoro. Skarsgård non sarà naturalmente l'unico volto noto coinvolto, ed il cast annunciato finora comprende anche Charlee Fraser, Don Lee e Minami Hamabe, mentre Kojima Productions ha già anticipato che ulteriori interpreti saranno annunciati in futuro.

Per il momento, però, non sappiamo ancora quali personaggi interpreteranno.resta inoltre uno dei progetti più ambiziosi della nuova fase di Kojima Productions. Il giococome una collaborazione con, ma quel rapporto si è recentemente interrotto e Xbox Game Studios è diventata il nuovo publisher. Microsoft e Kojima Productions hanno inoltre annunciato che la loro partnership si estenderà oltre i videogiochi, coinvolgendo anche cinema e televisione.

Per Kojima si tratta soprattutto di un ritorno a un territorio che conosce molto bene: quello dell'action-espionage. PHYSINT viene presentato come un progetto destinato a raccogliere l'esperienza maturata dal game designer in oltre quarant'anni di carriera. E ora sappiamo finalmente quale sarà il volto al centro di questa nuova avventura: quello di Bill Skarsgård.