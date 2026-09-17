Hideo Kojima ha scelto il protagonista di PHYSINT: sarà il terrificante Pennywise di IT
Hideo Kojima svela Bill Skarsgård come protagonista di PHYSINT: l'attore di IT guiderà il nuovo action-espionage di Kojima Productions.
PHYSINT ha finalmente il suo protagonista: Kojima Productions ha annunciato ufficialmente che sarà Bill Skarsgård a interpretare il personaggio principale del nuovo action-espionage di Hideo Kojima, che proprio pochi giorni fa ha cambiato completamente strada passando da PlayStation a Xbox. L'annuncio è arrivato in occasione dell'Xbox Tokyo Game Show 2026 Broadcast, durante il quale Kojima ha mostrato anche un nuovo poster del progetto.
“Sono felice di confermare che il ruolo principale di PHYSINT sarà interpretato da Bill Skarsgård. Siamo entrambi fan da molto tempo del lavoro dell'altro e abbiamo deciso di intraprendere insieme questa nuova avventura”. - Hideo Kojima
Il lavoro, in realtà, è già cominciato. Kojima ha confermato che all'inizio del 2026 sono stati effettuati fitting dei costumi, scansioni e test con le telecamere insieme a Skarsgård e Charlee Fraser. Una fase che avrebbe convinto ulteriormente il game designer della strada intrapresa.
“I fitting dei costumi, le scansioni e i test con le telecamere che abbiamo effettuato con Bill e Charlee all'inizio di quest'anno mi hanno dato enorme fiducia nella direzione del progetto”. - Hideo Kojima
C'è anche una curiosità dietro la nuova immagine promozionale mostrata durante l'evento Xbox. La fotografia di Skarsgård e Fraser utilizzata per realizzare il poster è stata infatti scattata personalmente da Hideo Kojima proprio durante quelle sessioni di lavoro. Skarsgård non sarà naturalmente l'unico volto noto coinvolto, ed il cast annunciato finora comprende anche Charlee Fraser, Don Lee e Minami Hamabe, mentre Kojima Productions ha già anticipato che ulteriori interpreti saranno annunciati in futuro.
Per Kojima si tratta soprattutto di un ritorno a un territorio che conosce molto bene: quello dell'action-espionage. PHYSINT viene presentato come un progetto destinato a raccogliere l'esperienza maturata dal game designer in oltre quarant'anni di carriera. E ora sappiamo finalmente quale sarà il volto al centro di questa nuova avventura: quello di Bill Skarsgård.