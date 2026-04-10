Highlander: Djimon Hounsou rivela cosa ci si potrà aspettare dal remake con Henry Cavill

Pubblicazione: 10 aprile alle 09:00

Il reboot di Highlander diretto da Chad Stahelski continua a mantenere un profilo relativamente riservato riguardo ai dettagli della trama e dei personaggi, ma Djimon Hounsou ha recentemente offerto uno degli spunti più interessanti su cosa i fan possano aspettarsi da questo ambizioso progetto. L'attore, che fa parte del cast stellare del film, ha rotto il silenzio durante un'intervista promozionale per il suo prossimo film horror Thrash su Netflix, condividendo impressioni significative sulla produzione.



Stahelski aveva precedentemente rivelato a Collider che il ruolo di Hounsou, pur essendo contenuto in termini di minutaggio, riveste un'importanza cruciale per la narrazione complessiva. Ora è lo stesso attore a confermare questa visione, aggiungendo dettagli che fanno crescere l'attesa per quello che si preannuncia come uno dei reboot più attesi degli ultimi anni.



Parlando con Steve Weintraub di Collider insieme alle sue co-protagoniste di Thrash, Phoebe Dynevor e Whitney Peak, Hounsou è stato interrogato sul suo coinvolgimento in Highlander e sulla possibilità di aver preso parte alle sequenze action del film. La sua risposta è stata sorprendentemente diretta e rivelatrice: "Sì. Sapete una cosa? È interessante, considerando il tipo di film che realizza Chad Stahelski, sono rimasto sorpreso di non aver avuto molta azione da eseguire sul set".





L'attore ha però subito spostato l'attenzione su un aspetto che lo ha profondamente colpito durante le riprese: "Cosa posso dire di Highlander? Intendo dire, sarà straordinario nel senso che la scenografia era semplicemente stupefacente, e il mio mondo nel film era eclettico in quel modo. È stato impressionante". Hounsou ha poi aggiunto ulteriori dettagli sul suo personaggio e sulle aspettative generali: "Non ho avuto molto combattimento in questo caso. Dovrei avere questa battaglia con Dave Bautista nella storia. Sarà un film dall'aspetto visivo sbalorditivo. Questo posso dirlo. E ovviamente, conoscendo Chad, sarà pieno di azione, come potete immaginare. Lui fa action. Ma al di là di questo, in termini di azione, non ho avuto molto da fare in questo film. Tuttavia non vedo l'ora di vedere la sua interpretazione della storia complessivamente".



Sebbene le dichiarazioni di Hounsou rivelino poco sulla natura specifica del suo personaggio, confermano un dettaglio entusiasmante: il suo ruolo prevede uno scontro con il leggendario villain The Kurgan, interpretato da Dave Bautista. Questo confronto rappresenta uno degli elementi più attesi del film, considerando il carisma e la presenza fisica di entrambi gli attori. La scelta di Bautista per il ruolo del principale antagonista è già stata accolta con grande favore dai fan del franchise originale, che ricordano The Kurgan come uno dei cattivi più iconici del cinema fantasy degli anni Ottanta.



I commenti di Hounsou sulla portata e sul design delle scenografie confermano anche che l'approccio di Stahelski al materiale non sarà visivamente timido o conservativo. Il regista, noto per la sua maestria nella coreografia action grazie alla saga di John Wick, sembra voler creare un'esperienza cinematografica che unisca spettacolarità visiva e narrazione profonda. La menzione di scenografie "stupefacenti" e di un mondo "eclettico" suggerisce un investimento produttivo significativo e una visione artistica ambiziosa che potrebbe ridefinire gli standard del genere fantasy action.