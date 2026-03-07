Highlander: dopo 40 anni, la sceneggiatura originale verrà sviluppata (in un modo diverso dal solito)

Pubblicazione: 07 marzo alle 10:30

Più di quarant'anni dopo l'uscita del film che ha definito un'intera generazione di appassionati di fantasy e action, Highlander torna a far parlare di sé. Ma questa volta non si tratta di un sequel, né di un remake. È qualcosa di più prezioso per chi ha amato la saga degli immortali: la possibilità di leggere la storia come fu concepita originariamente, prima che Hollywood mettesse mano alla sceneggiatura.



Penguin Random House e Titan Comics hanno annunciato la pubblicazione di Highlander: The Original Screenplay, una graphic novel basata sulla primissima versione dello script scritta da Gregory Widen quando era ancora uno studente di cinema alla UCLA. Un documento che ha dato vita a un franchise multimilionario, ma che fino ad oggi era rimasto sostanzialmente inaccessibile al pubblico. La domanda che sorge spontanea è: quanto era diversa questa versione originale dal film che tutti conosciamo?



Secondo Jonathan Wilkins, l'editore che ha curato l'adattamento del graphic novel, la sceneggiatura originale era ancora più espansiva e ambiziosa di quanto il budget cinematografico dell'epoca potesse permettere. Il racconto si sviluppava attraverso diverse epoche storiche con maggiore ampiezza, esplorando più a fondo la mitologia degli immortali e presentando elementi narrativi che furono modificati o eliminati durante la produzione. Alcuni personaggi potrebbero aver avuto destini diversi, certe dinamiche potrebbero essere state più complesse, dettagli del lore originale potrebbero emergere per la prima volta.

Una scena di Highlander, fonte: CIDIF





L'uscita di questa graphic novel arriva in un momento particolarmente significativo per il franchise. Amazon MGM Studios sta infatti sviluppando un reboot cinematografico di Highlander con Henry Cavill nel ruolo principale e Chad Stahelski alla regia. Il regista, noto per la saga di John Wick, sembra la scelta perfetta per portare sul grande schermo l'intensità dei duelli alla spada e la complessità emotiva di personaggi immortali condannati a vedere morire chiunque amino.



Per i fan di lunga data, Highlander: The Original Screenplay rappresenta un'opportunità rara: poter confrontare la visione iniziale di un autore con ciò che il processo produttivo ha infine consegnato al pubblico. È un esercizio affascinante che permette di comprendere come nascono le storie che amiamo, quali compromessi vengono fatti lungo il cammino, quali idee sopravvivono e quali vengono sacrificate sull'altare della praticità produttiva.



Il graphic novel uscirà in America, con una pubblicazione italiana ancora da definire, il 17 novembre 2026 al prezzo di 29,99 dollari. Non è solo un oggetto da collezione per nostalgici, ma un vero e proprio documento storico per chi studia l'evoluzione delle storie dal concept iniziale al prodotto finale. In un'epoca in cui i franchise vengono continuamente reinventati, riletti e decostruiti, avere accesso alla forma primordiale di Highlander offre una prospettiva preziosa su come si costruisce un universo narrativo destinato a durare decenni.