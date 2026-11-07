Hope, come finisce il film di Na Hong-jin? Il colpo di scena alieno che nessuno si aspettava

Pubblicazione: 07 novembre alle 17:01

Hope di Na Hong-jin è uscito nelle sale americane lasciando gli spettatori letteralmente senza fiato. Non solo per le due ore e mezza di puro adrenalinico inseguimento attraverso villaggi e foreste della Corea del Sud, ma soprattutto per un finale che ribalta completamente le carte in tavola. Il film, definito da molti critici come il Mad Max: Fury Road di questa generazione, ha conquistato il pubblico del Festival di Cannes e della Corea del Sud con una formula narrativa devastante: un'intera giornata di sopravvivenza contro una minaccia aliena implacabile. La struttura del film riflette la filosofia registica di Na Hong-jin, autore già noto per The Wailing: dilatare spazi e tempi narrativi fino all'inverosimile.

, inframmezzate da quaranta minuti centrali di indagine che permettono allo spettatore di tirare il fiato. Ma è proprio quando pensi di aver capito tutto, quando la tensione sembra finalmente allentarsi, che arriva il colpo di scena.: il cielo si squarcia con un rombo assordante e all'orizzonte appare un'enorme astronave aliena che precipita schiantandosi contro il fianco di una montagna. L'esplosione è devastante, visivamente sconvolgente.

Feriti, senza un mezzo di trasporto, i sopravvissuti iniziano a correre lungo l'autostrada deserta verso Hope Harbor, consapevoli che tutto ciò che hanno affrontato nelle ultime ore è stato solo l'antipasto di qualcosa di molto più grande. Ma la vera sorpresa arriva negli ultimi cinque minuti. Letteralmente. La narrazione, che fino a quel momento aveva seguito esclusivamente il punto di vista umano, si sposta improvvisamente sugli alieni, rivelando in pochi istanti tutti i dettagli sul loro background rimasti taciuti per l'intero film. Scopriamo che il bambino alieno, quella creatura che i protagonisti hanno cercato disperatamente di comprendere o fermare, apparteneva a J'aur, interpretata da Alicia Vikander: un'esile imperatrice aliena sconvolta dal cataclisma causato dallo schianto dell'astronave della sua specie.

Al suo fianco compare Ma'veyyo, la sua guardia del corpo interpretata da Michael Fassbender, che la rassicura con parole cariche di determinazione: ritroveranno il piccolo e lo riporteranno in vita. Per farlo, è disposto a donare il suo stesso cuore pulsante. Questa rivelazione ribalta completamente la prospettiva: non stavamo assistendo a un'invasione aliena casuale, ma a una storia di perdita, di lutto, di ricerca disperata. Gli aggressori diventano vittime, le vittime potrebbero essere state inconsapevolmente complici. Il suo obiettivo era mettere a confronto due prospettive contrapposte: quella degli aggressori e quella delle vittime. Gli esseri umani responsabili delle aggressioni arrivano a confrontarsi con le proprie azioni, pur senza aver ancora raggiunto una piena consapevolezza o un autentico pentimento.

. Per il regista, questo confronto offre una chiusura adeguata, senza la necessità di ulteriori spiegazioni immediate. Eppure, quella chiusura è solo apparente.. Il regista ha rivelato che il secondo film inizierà immediatamente dopo la conclusione del primo episodio: così come Hope copre l'arco di un'intera giornata, dal mattino al tramonto, il sequel coprirà l'arco della nottata successiva, dal tramonto all'alba.. Al momento, però, non esistono tempistiche precise per il sequel.

Na Hong-jin ha dichiarato che, prima di girare Hope 2, vorrebbe realizzare un altro film originale totalmente slegato da questa saga. Una scelta che potrebbe frustrare i fan impazienti, ma che dimostra l'integrità artistica del regista: non vuole proseguire la storia soltanto per ragioni commerciali, ma solo quando avrà sviluppato un'idea narrativa all'altezza del primo capitolo. Hope rappresenta il primo lungometraggio di Na Hong-jin dopo The Wailing del 2016, un'attesa di dieci anni che ha generato aspettative enormi. Il film, che si è rivelato la produzione sud-coreana più costosa di sempre, ha debuttato in concorso al Festival di Cannes nel maggio 2026, raccogliendo consensi entusiastici dalla critica internazionale.

La sua capacità di fondere action adrenalinico, fantascienza concettuale e riflessione morale ha conquistato platee diverse, dal pubblico generalista agli appassionati di cinema d'autore. La disponibilità del regista e del cast lascia aperta la porta a un ritorno, ma il futuro di Hope dipenderà dalla possibilità di trovare una direzione narrativa convincente. Nel frattempo, il film continua la sua corsa nelle sale americane, mentre in Italia si attende ancora una data di distribuzione ufficiale. Una cosa è certa: chiunque vedrà Hope uscirà dalla sala con una domanda che non lo abbandonerà facilmente. E forse è esattamente questo il potere del grande cinema.