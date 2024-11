Horizon: An American Saga, pronto un documentario sui quattro film nonostante il futuro incerto della saga

Pubblicazione: 06 novembre alle 15:00

Per molti mesi si è parlato di Horizon: An American Saga, l'ambizioso progetto western di Kevin Costner. Il primo film però è stato un completo flop al boxoffice, incassando 38 milioni di dollari a fronte di un budget di 100 milioni. Per questa ragione l'uscita del secondo capitolo, prevista per l'estate, è stata rimandata.

C'è però un'inaspettata novità. A quanto pare, infatti, la saga di Horizon avrà un documentario che mostrerà il dietro le quinte dei film. Il documentario è sviluppato dalla WME di Costner, ma sembra che non abbia ancora una piattaforma di streaming per la distribuzione. Attualmente, negli Stati Uniti, Horizon è disponibile su Max e, secondo la fonte che per prima ha lanciato la notizia (Matthew Belloni di Puck), la piattaforma sarebbe a conoscenza del documentario pur non avendo ancora visto alcuna clip.

Fonte / Puck

Considerato il flop della prima pellicola e il rinvio della seconda, il futuro del terzo e quarto capitolo previsti da Costner appare decisamente incerto. Non si sa quindi se questo documentario vedrà mai la luce né chi, eventualmente, si assumerà il rischio di trasmetterlo.