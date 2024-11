Horizon, Kevin Costner non si arrende: "Troverò un modo per realizzare il terzo e il quarto film"

Pubblicazione: 18 novembre alle 14:53

Kevin Costner non si arrende: Horizon, la sua saga western in quattro parti, in qualche modo continuerà. A rivelarlo lo stesso attore e regista durante una conferenza all'evento Contenders Los Angeles organizzato da Deadline, in cui ha dichiarato (strappando una risata al pubblico):

Sto sperando, sto sognando, incontro tutti i miliardari di cui sentiamo sempre parlare - si nascondono tutti nell'ombra...

Non so come farò, ma lo farò. E poi farò anche il quarto film. E se a quel punto vorremo mettere la parola fine, sarà lì che verrà messa. È un po' il mio UFO... L'ho visto, non lo dimenticherò mai, e lo inseguirò finché potrò. Troverò un modo per realizzare anche il terzo e il quarto film, perché avete visto il primo e vedrete il secondo, e vogliamo andare tutti quanti nel west.

Fonte / Deadline

Prodotto dalla Territory Pictures di Costner, il Capitolo 1 è stato presentato al Festival di Cannes ma si è rivelato un insuccesso al botteghino, tanto da costringere la Warner Bros. a togliere il Capitolo 2 dal calendario delle uscite (sarebbe dovuto arrivare in sala ad agosto). La première si è tenuta al Festival di Venezia, ma da allora non è stata fissata una nuova data. Le riprese del terzo film sono iniziate, anche se non è chiaro quanto siano avanzate. Costner si è limitato a dire che "lo realizzerà":