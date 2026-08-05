House of the Dragon 3: la regista rivela la verità sul destino di Sole di Fuoco e il legame con Aegon

Pubblicazione: 05 agosto alle 08:00

L'episodio 7 della terza stagione di House of the Dragon ha riservato ai fan una serie di sorprese draconiche che cambiano le carte in tavola prima del gran finale. Tra rivelazioni visive mozzafiato e ritorni inaspettati, la regista Nina Lopez-Corrado ha svelato i retroscena di alcune delle sequenze più intense della puntata, spiegando le scelte creative che hanno portato in scena momenti cruciali per la guerra civile dei Targaryen.

Attenzione:. Per la prima volta dall'inizio del, il pubblico ha potuto ammirare, la magnifica. Non si tratta di una semplice apparizione: Dreamfyre è la stessa creatura che ha deposto una covata segreta dia Harrenhal, un dettaglio che potrebbe rivelarsi fondamentale negli sviluppi futuri della trama. Ma la vera sorpresa arriva dal ritorno di, il drago dorato di Aegon che tutti credevano morto dopo la devastante Battaglia di Rook's Rest.

La creatura emerge dai boschi proprio nel momento di massimo pericolo per il suo cavaliere, con cicatrici che specchiano quelle di Aegon sul medesimo lato del volto. Lopez-Corrado ha lavorato con un artista di storyboard a Vancouver per sviluppare la sequenza di Dreamfyre, una delle visioni in cui Helaena monta la sua dragonessa nella Fossa dei Draghi di Approdo del Re e incenerisce un'armata di popolani in rivolta.

The Team Green dragons in ‘HOUSE OF THE DRAGON’ 🐉 pic.twitter.com/6bYes4zgqu — Film Updates (@FilmUpdates) August 4, 2026

"Devo essere onesta, non è cambiato molto dallo storyboard originale", ha raccontato la regista a Entertainment Weekly, spiegando come il reparto effetti visivi abbia costruito un rendering animato basandosi su quei disegni iniziali: "Ma la cosa davvero straordinaria è stata quando il reparto scenografia ha iniziato a mettere insieme la sella. È in quel momento che diventa davvero reale, perché quella è l'unica parte fisica e concreta dell'intero drago."

"Quindi quando vede se stessa sul drago e vede Dreamfyre praticamente spazzare via tutta Approdo del Re, dentro di lei brucia profondamente. Credo che sappia, nel profondo, che essendo una Targaryen non esiste praticamente alcun esito positivo per qualsiasi cosa stia accadendo in questa guerra familiare. E i draghi, finché esisteranno, continueranno a mantenere questo tumulto interiore dentro i Targaryen." - Lopez-Corrado

Rhaenyra Targaryen in House of the Dragon, fonte: HBO

Nel libroviene descritta come una cavalcatrice formidabile con un legame feroce con Dreamfyre. La serie televisiva ha scelto un approccio differente, presentando una Helaena che condivide le stesse preoccupazioni del defunto nonno,. Come lui, ha smesso di volare, temendo l'influenza corruttrice di un potere così sconvolgente. "Helaena prova sentimenti molto forti riguardo ai draghi, è dilaniata perché pensa che cambino le persone e che abbiano cambiato il loro intero mondo",

Per quanto riguarda Aegon, il marito e fratello di Helaena viene scoperto nei boschi insieme a Tyland Lannister da un contingente militare della fazione di Rhaenyra. In un momento di disperazione e orgoglio, decide di risvegliare il drago dentro di sé rivelando la propria identità con un discorso minaccioso. E così facendo, risveglia anche il suo vero drago. L'ultima volta che Sole di Fuoco era apparso sullo schermo risaliva all'episodio 4, quando giaceva immobile sul terreno vicino a Rook's Rest. Aegon aveva tentato invano di rianimare il suo compagno, lasciando presupporre la morte della creatura. Sole di Fuoco, invece, è molto vivo, sebbene sfregiato esattamente come il suo cavaliere.

Drago e cavalcatore portano ferite speculari sulla stessa metà del volto. "Credo che Aegon credesse davvero che Sunfyre fosse morto, e penso che Sunfyre fosse davvero molto vicino alla morte", racconta Lopez-Corrado.

"Durante il periodo in cui giaceva lì, si è rigenerato abbastanza da poter tornare. Penso che parte del suo processo di guarigione abbia avuto davvero a che fare con il fatto che quando Aegon era lì, stava per morire. Quindi credo che lo abbia aiutato a rigenerare forza sufficiente per tornare e salvarlo." - Lopez-Corrado

In Fuoco e Sangue, Martin scrive che Sole di Fuoco sopravvisse alla battaglia di Rook's Rest, ma rimase sostanzialmente incapace di volare per un periodo mentre si riprendeva. Il drago vagava per i boschi, nutrendosi di soldati caduti, prima che gli alleati di Aegon arrivassero a proteggerlo e nutrirlo con vitelli e pecore. La connessione tra drago e cavalcatore è mitica nel mondo fantasy di Westeros, spesso descritta come un legame emotivo e telepatico. Parlando della versione televisiva degli eventi, Lopez-Corrado afferma riguardo alla riemersione improvvisa di Sole di Fuoco:

"Penso che abbia al 100 percento a che fare con la linea Targaryen e la connessione che hanno con i draghi. È stata un'enorme, enorme ragione nel ritorno di Sunfyre." - Lopez-Corrado

House of the Dragon, fonte: HBO

Una terza sorpresa draconica, meno evidente, arriva negli ultimi minuti dell'episodio e riguarda l'alleanza dei draghi. Si tratta di un elemento che prepara il terreno per gli eventi del finale di stagione. Lord Ormund Hightower, interpretato da James Norton, incontra Ulf il Bianco in una scena carica di tensione. Corteggia questo personaggio sempliciotto con promesse del trono di Driftmark e del titolo di Signore delle Maree, entrambi attualmente appartenenti a Lord Corlys Velaryon che si trova in custodia di Ormund, in cambio del tradimento di Rhaenyra.

Per chi ha familiarità con Fuoco e Sangue, Lopez-Corrado offre un suggerimento non troppo velato:

"Penso davvero che dovreste iniziare a rinfrescarvi la memoria sulla Battaglia di Tumbleton. Ci discostiamo un po' nell'episodio 7 da ciò che c'è originariamente nei libri e, personalmente, dal punto di vista dei personaggi, quello che Ryan Condal e gli sceneggiatori hanno fatto in questo senso ha davvero aiutato a far evolvere le linee narrative dei personaggi rispetto a quelle dei libri So che è una cosa molto controversa da dire per i puristi, ma penso che alcune delle linee narrative che vedrete nel 7 e che proseguiranno nell'8 siano state davvero eseguite con forza dagli sceneggiatori e anche dagli attori." - Lopez-Corrado

Il finale della terza stagione di House of the Dragon andrà in onda su HBO Max, Sky e Now domenica 9 agosto. Con i draghi sempre più decisivi nello scontro tra i Targaryen, il ritorno di Sole di Fuoco dimostra che il destino di queste creature può riservare sorprese anche quando sembrano ormai condannate. Una riflessione che si collega anche a un'altra delle grandi domande che stanno animando il dibattito tra i fan: che fine ha fatto Ladro di Pecore? Dopo gli ultimi episodi, in molti continuano a chiedersi se il leggendario drago sia ancora vivo o se il suo destino sia stato ben diverso, un mistero che potrebbe trovare risposta proprio nel finale di stagione.