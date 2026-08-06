House of the Dragon: come morirà Aemond? Fuoco e sangue svela il destino del principe Targaryen

Pubblicazione: 06 agosto alle 09:15

La terza stagione di House of the Dragon si prepara a consegnare uno dei momenti più devastanti e spettacolari dell'intera saga dei Targaryen. Dopo due stagioni di tensioni crescenti, tradimenti e battaglie aeree mozzafiato, lo scontro finale tra Daemon Targaryen e suo nipote Aemond sta per materializzarsi sul piccolo schermo, portando con sé la fine di due dei personaggi più complessi e carismatici della serie. Seguono spoiler della serie tv e del libro Fuoco e sangue.

Per chi conosce, questo momento rappresenta uno dei vertici narrativi della, la guerra civile che. Ma, e. La risposta si trova nelle pagine del testo originale e nelle anticipazioni che emergono dalla terza stagione attualmente in corso. La strada verso. Nella terza stagione,orchestra una manovra strategica che cambierà il destino di suo figlio Aemond.

Convincendolo a volare verso Harrenhal con il suo drago Vhagar, la regina madre prepara segretamente il terreno affinché Rhaenyra possa conquistare Approdo del Re. Il piano funziona: Aemond prende possesso dell'antico castello maledetto, ignaro che questo sarà il suo ultimo viaggio. Harrenhal non è solo una fortezza strategica. È un luogo intriso di leggende oscure, maledizioni e presagi funesti nella mitologia di Westeros. E proprio qui, sulle rive del lago conosciuto come Occhio degli Dei, si consumerà quella che passerà alla storia come la Battaglia sopra l'Occhio degli Dei, uno degli scontri più intimi e letali dell'intera guerra.

House of the Dragon, fonte: HBO

Secondo Fuoco e sangue (Fire & Blood), Daemon Targaryen tornerà a Harrenhal per affrontare Aemond in un duello che diventerà leggenda. Entrambi cavalcheranno i loro draghi – Daemon sul rosso Caraxes, Aemond sulla colossale Vhagar – e si scontreranno nei cieli sopra il lago. Non sarà una battaglia con eserciti schierati o manovre tattiche complesse. Sarà uno scontro personale, viscerale, alimentato da vendetta e odio. Lo scontro tra Caraxes e Vhagar promette di essere uno dei momenti più spettacolari dell'intera serie. I due draghi si affronteranno nei cieli sopra l'Occhio degli Dei, riportando ferite mortali prima di precipitare nelle acque del lago.

House of the Dragon, fonte: HBO

Il momento decisivo arriveràin un gesto estremo, si lancerà dalla sella di, vendicando così la morte di. Un sacrificio che costerà la vita a entrambi, destinati a scomparire insieme nelle profondità del lago. Se, larappresenterà il climax del finale della terza stagione. Tutti gli elementi sono ormai al loro posto per mettere in scena quello che molti fan considerano lo scontro più iconico dell'intera. Il palcoscenico è pronto per uno degli addii più spettacolari della televisione contemporanea.

House of the Dragon ha già dimostrato la sua capacità di rendere giustizia alle battaglie aeree tra draghi. La Battaglia di Riposo del Corvo e la Battaglia del Gullet hanno stabilito nuovi standard per gli effetti visivi in una serie TV, combinando CGI di altissimo livello con una regia che cattura l'orrore e la maestosità di queste creature mitologiche. Lo scontro tra Daemon e Aemond promette di diventare uno dei momenti più spettacolari dell'intera serie. Al di là dell'impatto visivo, segnerà un punto di svolta nella Danza dei Draghi, con la scomparsa di due dei cavalieri e di due dei draghi più potenti di Westeros. Rhaenyra otterrà finalmente la sua vendetta per Lucerys, ma al prezzo della vita di Daemon, mentre i Verdi perderanno il loro guerriero più temuto.

Se House of the Dragon seguirà gli eventi di Fuoco e sangue (Fire & Blood), il duello sopra l'Occhio degli Dei rappresenterà uno dei momenti più tragici dell'intera saga, mettendo fine al percorso di due personaggi che hanno incarnato meglio di chiunque altro la spirale di violenza della guerra civile Targaryen. Restano però ancora degli interrogativi aperti. Negli episodi più recenti la serie ha lasciato in sospeso anche il destino di Ladro di Pecore (Sheepstealer), il drago selvaggio legato a Daemon, di cui al momento non è ancora chiaro se sia sopravvissuto agli eventi di Harrenhal. Un mistero che il finale di stagione potrebbe finalmente risolvere.