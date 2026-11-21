Pubblicazione: 21 novembre alle 09:59

Con l'arrivo di The Hunger Games: Sunrise on the Reaping nelle sale di tutto il mondo, il franchise creato da Suzanne Collins si trova davanti a un futuro ancora tutto da scrivere. Sei film, 3,3 miliardi di dollari incassati globalmente e una fanbase consolidata non sono bastati a garantire nuovi progetti ufficiali, al momento non risultano annunciati né un settimo film né un altro romanzo o una serie televisiva. Il motivo è legato a un accordo preciso tra Lionsgate e l'autrice, che stabilisce una condizione fondamentale per qualsiasi espansione della saga.

. Una scelta condivisa dalla produttrice Nina Jacobson e dal regista Francis Lawrence, che negli anni hanno confermato la volontà di rispettare la visione dell'autrice. Nessuno spin-off concepito autonomamente dagli sceneggiatori, né storie create soltanto per sfruttare il successo commerciale di Panem.

La possibilità di un nuovo libro non è da escludere. Dei sei romanzi pubblicati dal 2008 a oggi, cinque appartengono all'universo di Hunger Games e dimostrano quanto Collins abbia ancora da raccontare sulle origini e sull'evoluzione di Panem. Interrogata da un fan durante la première del film dedicato a Haymitch sulla possibilità di tornare a scrivere una storia della saga, l'autrice ha risposto con un enigmatico "Vedremo". Una frase che non costituisce una conferma, ma lascia aperta la porta a nuovi progetti. Un sequel ambientato dopo Il canto della rivolta appare meno probabile, la vicenda di Katniss ha già trovato una conclusione e un ritorno sul personaggio rischierebbe di indebolirne il percorso.

Tra le ipotesi più interessanti ci sono diversi protagonisti che potrebbero diventare il centro di un nuovo prequel. Finnick Odair è forse il candidato più suggestivo, vincitore dei Giochi a soli 14 anni, potrebbe offrire uno sguardo inedito sul sistema di sfruttamento imposto da Capitol City ai tributi diventati celebri. La sua storia permetterebbe di approfondire il rapporto con Snow, la prostituzione forzata dei vincitori e i segreti raccolti sui potenti. Anche Johanna Mason avrebbe molto da raccontare, dalla strategia con cui ha conquistato la vittoria nell'arena alla tragedia della sua famiglia, sterminata dopo il suo rifiuto di sottostare alle richieste di Capitol.

Altre possibilità arrivano dal Distretto 4 e dal Distretto 3. Mags Flanagan, vincitrice dei Giochi in un periodo vicino alla fine della guerra, permetterebbe di esplorare la trasformazione delle competizioni nei primi anni del nuovo regime. Beetee Latier, offrirebbe una prospettiva diversa, concentrata sull'ingegno e sulle strategie tecnologiche utilizzate per sopravvivere nell'arena. Dopo aver dedicato tre storie al Distretto 12 attraverso Katniss, Lucy Gray e Haymitch, Collins potrebbe scegliere di spostare finalmente l'attenzione su un'altra regione di Panem, ampliando la conoscenza di un universo narrativo ancora ricco di zone inesplorate.

Non esiste una data per il prossimo romanzo e nemmeno un'indicazione certa sul personaggio che potrebbe guidare una nuova avventura. Collins ha sempre seguito le proprie esigenze creative e tematiche, senza adattarsi necessariamente alle tempistiche dell'industria cinematografica. Lionsgate sembra intenzionata a rispettare questa impostazione, consapevole che il successo della saga dipende anche dalla libertà dell'autrice di decidere quando e cosa raccontare. I fan dovranno attendere, il futuro di Hunger Games non è stato ancora scritto e, almeno per ora, l'unica certezza è che nessun nuovo capitolo arriverà senza il coinvolgimento di Suzanne Collins.