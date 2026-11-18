Pubblicazione: 18 novembre alle 16:59

Un momento destinato a entrare nella storia di Hunger Games. Sul red carpet della premiere di The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, si sono ritrovate tre generazioni di attori che hanno dato vita all'universo di Panem. Un incontro speciale che ha riunito i protagonisti della saga originale, quelli del prequel e il cast del nuovo capitolo, regalando ai fan un'immagine ricca di nostalgia.

The cast of ‘Hunger Games: Sunrise on the Reaping’ at the New York premiere. https://t.co/lza4JXqOqu — Pop Base (@PopBase) November 17, 2026

Tra questi Jennifer Lawrence e Josh Hutcherson, interpreti di Katniss Everdeen e Peeta Mellark, insieme a Woody Harrelson, Elizabeth Banks, Willow Shields, Jena Malone e Amandla Stenberg.

Alla premiere erano presenti anche gli interpreti di The Ballad of Songbirds & Snakes, il prequel del 2023 dedicato alle origini di Coriolanus Snow. Rachel Zegler, Tom Blyth e Josh Andrés Rivera hanno rappresentato il capitolo che ha ampliato la storia di Panem, mentre il nuovo film ha portato sul red carpet anche i suoi protagonisti: Joseph Zada, Mckenna Grace, Whitney Peak ed Elle Fanning. Nel cast figurano nomi importanti come Ralph Fiennes, Glenn Close, Jesse Plemons e Kieran Culkin.

The Hunger Games: Sunrise on the Reaping, atteso nelle sale il 20 novembre 2026, racconterà i 50esimi Hunger Games, conosciuti anche come Secondo Quarto di Secolo. Al centro della storia ci sarà un giovane Haymitch Abernathy, interpretato da Joseph Zada, prima che diventasse il mentore cinico e tormentato incontrato nella trilogia originale. In questa edizione particolarmente crudele, il Campidoglio impose ai distretti di consegnare il doppio dei tributi, 48 ragazzi destinati a entrare nell'arena.

Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson, Woody Harrelson and Elizabeth Banks reunite at the ‘Hunger Games: Sunrise on the Reaping’ premiere in New York. https://t.co/qH3r0NOr82 — Pop Base (@PopBase) November 17, 2026

. I due attori hanno accompagnato il pubblico attraverso l'intera storia di Katniss e Peeta, dalla nascita della ribellione fino alla caduta del Presidente Snow.

Nato dai romanzi di Suzanne Collins e portato sul grande schermo dalla regia di Francis Lawrence, Hunger Games continua a conquistare spettatori grazie ai suoi temi: il potere, la manipolazione mediatica, la violenza trasformata in spettacolo e la resistenza. La reunion del 16 novembre ha celebrato proprio questa continuità, riunendo chi ha contribuito a costruire Panem e chi oggi è pronto a raccontarne un nuovo capitolo.