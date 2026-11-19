Pubblicazione: 19 novembre alle 21:15

Hypnotic è uno di quei thriller che tengono lo spettatore incollato allo schermo fino all'ultimo secondo, per poi lasciarlo con più domande che risposte. Diretto da Robert Rodriguez, il film vede Ben Affleck nei panni del detective Danny Rourke, un uomo ossessionato dalla scomparsa della figlia Minnie. Le sue indagini lo conducono sulle tracce di Dellrayne (William Fichtner), un enigmatico individuo coinvolto in una serie di rapine in banca nei dintorni di Austin, in Texas.

L'uomo possiede un'abilità terrificante, può controllare la mente delle persone attraverso semplici comandi verbali, alterandone la percezione della realtà e costringendole ad agire contro la propria volontà. La svolta arriva quando Rourke incontra Diana (Alice Braga), una sensitiva che si rivela essere molto più di una semplice alleata. La donna era un'ipnotizzatrice addestrata da The Division, un'iniziativa governativa segreta che ha reclutato individui dotati di capacità straordinarie per scopi di controllo mentale.

Anche Rourke faceva parte del programma, ma aveva scelto di alterare volontariamente i propri ricordi per proteggere qualcosa di prezioso. Con il riaffiorare della memoria emergono due rivelazioni fondamentali, Diana è sua moglie e Minnie è loro figlia, nata dall'unione di due potenti Ipnotici. La bambina possiede capacità potenzialmente superiori a quelle di qualsiasi altro membro dell'organizzazione. Il film costruisce un sistema basato sulla suggestione verbale e sulla manipolazione della percezione.

Attraverso parole e comandi, questi individui possono convincere qualcuno di trovarsi in un luogo diverso da quello reale, modificare l'aspetto delle persone agli occhi delle vittime o indurle a compiere azioni contro la propria volontà. I più potenti riescono persino a influenzare contemporaneamente numerosi individui. Uno degli aspetti più interessanti riguarda la durata di queste illusioni, la morte apparente di Nicks, ex collega di Rourke, si rivela essere una manipolazione orchestrata da Dellrayne. Rodriguez lascia volutamente alcuni interrogativi sulle regole che governano questi poteri, alimentando l'incertezza dello spettatore.

Il finale porta queste capacità al loro livello massimo.. Quando decine di agenti vengono inviati per catturarla, la bambina riesce a manipolarli simultaneamente, facendo credere loro di trovarsi in una fattoria isolata e spingendoli a rivolgere le armi gli uni contro gli altri. Persino Dellrayne, nonostante la sua straordinaria forza, finisce vittima dell'illusione e viene indotto a puntare la pistola contro se stesso.

Anche la presunta morte dei nonni si rivela una messinscena, Minnie ha manipolato la percezione del suo avversario, dimostrando di poter controllare persino gli ipnotizzatori più esperti. Robert Rodriguez, già regista di Sin City e Alita: Angelo della battaglia, costruisce un thriller dominato dalla paranoia, nel quale ogni certezza può essere ribaltata. Hypnotic affronta temi che vanno oltre il thriller d'azione: l'identità, la memoria, il libero arbitrio e la possibilità di distinguere ciò che è reale da ciò che ci viene fatto credere.

Se i ricordi possono essere modificati e la percezione continuamente alterata, quanto possiamo fidarci di noi stessi? Rourke ha cancellato volontariamente una parte della propria esistenza per proteggere la figlia, ma il finale lascia aperti ulteriori interrogativi anche sul destino di Minnie e sulla sua reale condizione. La famiglia sembra finalmente riunita e The Division sconfitta, ma resta il dubbio che anche l'ultima immagine possa nascondere un'altra illusione. Rodriguez realizza un film originale che fa della continua messa in discussione della realtà il suo principale punto di forza.