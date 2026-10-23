I Cavalieri dello Zodiaco tornano dopo 40 anni: 171 episodi su Sky disponibili dal 24 ottobre

Pubblicazione: 23 ottobre alle 14:39

Quarant'anni sono un'eternità nella cultura pop, ma ci sono opere che attraversano le generazioni mantenendo intatto il loro fascore. I Cavalieri dello Zodiaco è una di queste: un fenomeno che ha segnato l'immaginario di milioni di italiani cresciuti tra gli anni '90 e i primi 2000, quando ogni pomeriggio ci si sintonizzava davanti alla tv per seguire le avventure di Pegasus e dei suoi compagni. Ora, in occasione di questo importante anniversario dal debutto giapponese, Sky e NOW celebrano la saga con un'operazione che farà la gioia dei fan: un boxset monumentale da 171 episodi disponibile in streaming dal 24 ottobre. Non si tratta di una semplice riproposizione nostalgia, ma di un progetto ambizioso che riunisce per la prima volta in un'unica proposta l'intero arco narrativo dell'anime tratto dal manga di Masami Kurumada. Un'occasione imperdibile per chi vuole rivivere quelle emozioni o per una nuova generazione che può finalmente scoprire perché questa serie ha lasciato un'impronta così profonda nella cultura popolare italiana.





. Si parte dalla Guerra Galattica di Nuova Luxor, il torneo che assegna la leggendaria Sacra Armatura d'Oro di Sagitter e introduce i protagonisti nella loro ricerca di potere, giustizia e redenzione.: una filosofia di vita basata sul superamento dei limiti. Ma la vera forza della serie classica sta nella sua capacità di mescolare l'epica mitologica greca con le dinamiche dei battle shonen, creando un equilibrio perfetto tra spettacolarità delle battaglie e profondità emotiva. Ogni scontro non è solo una questione di forza fisica, ma una prova interiore, un confronto con le proprie paure e debolezze.

E proprio questo ha reso I Cavalieri dello Zodiaco così universale: dietro le armature scintillanti e i colpi devastanti c'è sempre un cuore che batte, un passato da superare, un ideale per cui combattere. Il viaggio prosegue con I Capitoli di Ade, l'epilogo naturale della saga in 31 episodi che chiude il cerchio narrativo iniziato con la serie classica. Qui la posta in gioco si alza veramente: dopo 243 anni di pace, Ade, il sovrano degli inferi, torna per scatenare una nuova Guerra Sacra. I Cavalieri di Atena si trovano a fronteggiare non solo nemici potentissimi, ma anche il confronto con la morte stessa, con l'Ade che rappresenta il limite ultimo dell'esistenza umana. Questa parte della saga è più cupa, matura, quasi tragica. Le battaglie si fanno più disperate, i sacrifici più dolorosi. È un passaggio necessario per chiudere degnamente una storia che ha sempre messo al centro il tema del destino e della lotta contro forze superiori.

Toei Animation mantiene la qualità produttiva e l'intensità emotiva, regalando ai fan un finale all'altezza delle aspettative costruite in anni di attesa. A completare il trittico arriva Saint Seiya: The Lost Canvas, il prequel in 26 episodi prodotto da TMS Entertainment che sposta l'azione indietro nel tempo, precisamente nel diciottesimo secolo. Qui conosciamo Tenma, Sasha e Alone, tre giovani legati da un'amicizia destinata a trasformarsi in tragedia quando il destino li metterà su fronti opposti nella Guerra Sacra di quel tempo. The Lost Canvas rappresenta una ventata di freschezza narrativa: basato sul manga di Shiori Teshirogi sviluppato in collaborazione con Kurumada stesso, questo prequel amplia la mitologia della serie esplorando le origini del conflitto eterno tra Atena e Ade. Lo stile visivo è leggermente diverso, più moderno, ma l'anima della saga rimane intatta.

Per molti fan italiani, questa parte dell'universo Saint Seiya è meno conosciuta, il che rende l'inclusione nel boxset ancora più preziosa: un'opportunità per scoprire capitoli inediti di una storia che credevamo di conoscere a memoria. Sky non si è limitata a rendere disponibile il contenuto on demand.. È un ritorno alle origini, quando gli anime si seguivano in tv con appuntamenti fissi, creando quel senso di comunità e attesa che lo streaming ha in parte dissolto. Ma l'evento più atteso dagli appassionati si terrà dal vivo.. Sul palco saliranno Jake La Furia e Maurizio Merluzzo, entrambi dichiarati fan della serie, per discutere dell'impatto culturale che I Cavalieri dello Zodiaco hanno avuto su un'intera generazione di italiani.. In un panorama saturo di contenuti, dove tutto sembra progettato per l'oblio rapido, I Cavalieri dello Zodiaco resistono perché hanno costruito un universo coerente, personaggi tridimensionali e una mitologia che dialoga con archetipi universali.. Il 24 ottobre segna dunque l'inizio di una nuova era per la saga in Italia: non più relegata ai ricordi d'infanzia o a edizioni home video frammentarie, ma finalmente accessibile in modo completo e immediato. Che siate fan storici in cerca di un tuffo nel passato o curiosi che vogliono capire di cosa parlano tutti quando nominano Pegasus, il Cosmo e il Grande Tempio, questo è il momento giusto. Perché dopo quarant'anni, i Cavalieri di Atena sono ancora pronti a combattere.