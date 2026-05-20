I fan di Solo Leveling non possono perdersi questo anime Netflix dalla narrazione più stratificata e matura

Pubblicazione: 20 maggio alle 10:05

Nel panorama degli anime shōnen contemporanei, pochi titoli hanno saputo imporsi con la forza dirompente di Solo Leveling. L'adattamento del celebre manhwa coreano ha conquistato il pubblico mondiale con una formula fatta di azione pura, combattimenti spettacolari e power-fantasy. In sole due stagioni, Sung Jinwoo è diventato un'icona, e le sue battaglie contro Kargalgan, Baruka e il Re delle Formiche hanno ridefinito cosa significa assistere a un combattimento anime ben orchestrato.



Eppure, proprio nella sua forza più evidente risiede il suo limite più profondo. Solo Leveling è un turbine di adrenalina, un crescendo ininterrotto di potere che trasforma un cacciatore di Rango E nel più temibile S-Rank della Corea. È qui che entra in scena Cyberpunk Edgerunners, la serie originale Netflix ambientata nell'universo del videogioco Cyberpunk 2077. A prima vista, le similitudini sono evidenti: anche David Martinez compie una trasformazione radicale, da studente qualunque a leggenda di Night City, capace di imprese che lo rendono quasi irriconoscibile rispetto al ragazzo che era all'inizio.

Come Jinwoo, accumula potere, sfida avversari sempre più pericolosi e conquista un posto nell'olimpo dei più forti. La struttura narrativa sembra ricalcare lo stesso schema vincente. La differenza sostanziale emerge nella sostanza emotiva e tematica che Edgerunners costruisce attorno alla sua power-fantasy. Night City è una distopia vivente, pulsante, che divora i sogni di chi osa sfidarla. Ogni episodio respira l'amarezza di un mondo dove le promesse sono vuote e i finali felici sono merce rara. David non cresce solo in potenza, ma attraversa un percorso di maturazione doloroso, fatto di perdite, compromessi morali e scelte che pesano come macigni.

Mentre Solo Leveling concentra quasi esclusivamente la sua energia narrativa sull'ascesa inarrestabile di Jinwoo, con momenti di sviluppo emotivo sporadici come l'episodio dedicato alla madre, Edgerunners intreccia costantemente azione e introspezione. Ogni potenziamento di David ha un costo, ogni vittoria porta con sé un'ombra. La serie di Studio Trigger osa esplorare il lato oscuro della ricerca di potere, mostrando come l'ambizione possa trasformarsi in autodistruzione in un ambiente che non perdona debolezze.



Cyberpunk sceglie la strada della coerenza tematica. David ottiene ciò che merita in base alle regole spietate del mondo in cui vive, non in base alle aspettative del genere. È un epilogo straziante che ha lasciato il pubblico senza fiato, proprio perché rifiuta il confortevole cliché del trionfo finale. Questa scelta, potenzialmente rischiosa in un panorama dove il pubblico cerca spesso gratificazione, si rivela il punto di forza più grande della serie.



La profondità di Edgerunners emerge anche nella costruzione del cast secondario. Personaggi come Rebecca, Maine e Lucy non sono semplici comparse nella storia di David, ma portano con sé archi narrativi autonomi, drammi personali e destini che si intrecciano in modo organico con la trama principale. In Solo Leveling, la maggior parte dei personaggi esterni a Jinwoo funziona come specchio per riflettere la sua crescita o come ostacolo da superare, raramente sviluppando una profondità comparabile.

L'annuncio della seconda stagione di Cyberpunk Edgerunners ha acceso l'entusiasmo dei fan proprio perché la serie ha dimostrato di saper bilanciare spettacolo visivo e sostanza narrativa. Il successo della prima stagione non si è basato solo sull'estetica cyberpunk accattivante o sulle sequenze d'azione fluide realizzate da Studio Trigger, ma sulla capacità di raccontare una storia che rimane impressa, che fa male, che costringe lo spettatore a interrogarsi.