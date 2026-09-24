I Gremlins 3 stanno per arrivare: rilasciato un primo teaser (ma c'è una pessima notizia)

Pubblicazione: 24 settembre alle 19:10

Warner Bros. ha scelto un modo particolarmente crudele per annunciare il rinvio di Gremlins 3. Mentre i fan di tutto il mondo attendono da 38 anni un nuovo capitolo cinematografico della saga cult, lo studio ha pubblicato il primo teaser trailer del film mostrandoci un adorabile Gizmo che fa capolino da uno zaino, emettendo i suoi caratteristici versi prima di pronunciare un preoccupato "Uh-oh". Un momento di pura nostalgia, rovinato immediatamente dalla notizia che accompagna il filmato: l'uscita del terzo capitolo slitta dal 19 novembre 2027 al 6 ottobre 2028.

10.6.28. Only In Theaters. https://t.co/kZVLPrNd12 — Warner Bros. (@warnerbros) September 23, 2026

Si tratta di, una decisione cheche già immaginavano di ritrovarsi in sala nel periodo delle festività del 2027. La Warner Bros.dettagliate sul motivo del rinvio, ma è evidente che il team creativoper dare vita a un progetto che porta con sé aspettative enormi. D'altronde, dopo quattro decenni dal film originale e 38 anni dal sequel, sbagliare non è un'opzione.

Il progetto era stato annunciato ufficialmente da David Zaslav, CEO e presidente di Warner Bros. Discovery, durante una conferenza con gli investitori nel 2025. Da quel momento, l'entusiasmo intorno a Gremlins 3 è cresciuto costantemente, alimentato dalla presenza di nomi pesanti sia davanti che dietro la macchina da presa. Steven Spielberg, produttore esecutivo del film originale del 1984, torna in quella stessa veste insieme a Eleanor Columbus della Maiden Voyage. Ma la vera sorpresa è il coinvolgimento di Chris Columbus, che non solo ha scritto la sceneggiatura del primo Gremlins, ma stavolta assume anche i ruoli di regista e produttore.

Il film originale diretto da Joe Dante nel 1984 è stato un fenomeno culturale che ha trasceso i confini del cinema. Infatti Gremlins fu un successo commerciale straordinario, incassando 212 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di appena 11 milioni, oltre a essere stato il primo film, insieme a Indiana Jones e il tempio maledetto, che contribuì alla creazione della classificazione PG-13 negli Stati Uniti. Tale classificazione altri non era che una via di mezzo tra il PG (parental guidance) e il R (restricted), nata proprio per gestire film che contenevano scene troppo intense per i bambini ma non abbastanza violente per una classificazione vietata ai minori.

Gremlins - Warner Bros Pictures

Il sequel del 1990,, purdel primo capitolo, è diventato nel tempoper il suo tono più autoironico e meta-cinematografico. Negli anni successivi, il franchise ha continuato a vivere grazie alla recente serie animata per HBO Max, riuscendoalle nuove generazioni, e preparando così il terreno per il ritorno sul grande schermo.

Il rinvio, per quanto deludente, potrebbe rivelarsi una benedizione sotto mentite spoglie. Columbus e il suo team hanno ora quasi un anno aggiuntivo per perfezionare ogni aspetto della produzione, dalla sceneggiatura agli effetti visivi, dal casting alla post-produzione. Considerando che Gremlins 3 rappresenta il primo ritorno cinematografico del franchise in quasi quattro decenni, la pressione è enorme. I fan hanno aspettative altissime e paragoneranno inevitabilmente il nuovo film non solo con i due predecessori, ma anche con i ricordi idealizzati della loro infanzia.

Una cosa è certa: l'attesa per Gremlins 3 continua a crescere, alimentata dalla nostalgia per un'epoca in cui i Mogwai dominavano gli scaffali dei negozi di giocattoli e i Gremlins terrorizzavano e divertivano intere generazioni di spettatori. Ottobre 2028 sembra lontanissimo, ma se il risultato finale sarà all'altezza del mito, l'attesa sarà valsa la pena.