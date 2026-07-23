I Griffin: rivelati i nuovi personaggi dello spin-off su Stewie e il loro cast vocale

Pubblicazione: 23 luglio alle 20:47

Dopo quasi tre decenni di diaboliche invenzioni, frasi memorabili e avventure ai limiti del surreale, Stewie Griffin sta per lasciare il nido dei Griffin. Non definitivamente, sia chiaro, ma abbastanza da meritarsi un proprio show. E ora sappiamo finalmente chi popolerà questo nuovo universo animato. Fox ha svelato il cast vocale dello spinoff dedicato al geniale neonato più cattivo della televisione americana, confermando che Seth MacFarlane continuerà ovviamente a prestare la voce al protagonista. Tuttavia intorno a lui si sta costruendo un ensemble di tutto rispetto, con nomi che mescolano veterani de I Griffin e volti nuovi pronti a scuotere le dinamiche del gruppo.

quando Fox aveva confermato un ordine diretto di ben due stagioni per Stewie, segnale inequivocabile della fiducia riposta nel progetto., lasciando ai fan abbastanza tempo per immaginare come sarà questo nuovo capitolo nella vita del piccolo Griffin.Partiamo dai nomi più riconoscibili:, leggenda vivente del Saturday Night Live e volto storico della comedia americana,, descritto come uno dei nuovi amici di Stewie con un atteggiamento decisamente scettico nei confronti dei pericoli insiti nelle sue avventure.

Vanessa Bayer, altra veterana del SNL, interpreterà invece Morgan, l'insegnante della classe di Stewie. Ma attenzione, non aspettatevi una maestra modello. Stando alle descrizioni ufficiali, Morgan dovrebbe probabilmente passare più tempo a sorvegliare i bambini e meno a fare festa. Un personaggio che promette situazioni esilaranti e un pizzico di quel caos anarchico che ha reso I Griffin un fenomeno culturale. Mike Henry, voce storica di Family Guy che ha dato vita a personaggi come Cleveland Brown, torna con BJ, il nuovo compagno di classe pettegolo di Stewie. E qui arriva il primo easter egg per i fan di lunga data. BJ è infatti il figlio di Bruce, il personaggio ricorrente con i baffi che Henry stesso doppia nella serie madre. Un modo elegante per creare continuità tra i due show senza forzare troppo la mano.

Stewie Griffin in una scena de I Griffin Fonte: 20th Television Animation

Jessica Lowe presta invece la voce a Caroline, descritta come un'aspirante influencer e temibile nemesi di Stewie in classe. In un'epoca in cui anche i bambini sognano di diventare star di TikTok, questo personaggio sembra perfetto per satirizzare le ossessioni moderne con una dose generosa dell'irriverenza che caratterizza l'universo di MacFarlane. Melissa O'Neil interpreta Wanda, definita come l'anima gemella intellettuale di Stewie e oggetto delle sue attenzioni romantiche. Una dinamica che promette di esplorare il lato più vulnerabile del personaggio, andando oltre la facciata di genio malvagio che lo ha caratterizzato per anni.

. Sì, avete letto bene, una tartaruga centenaria con una teoria strampalata su letteralmente qualsiasi cosa. Se questa non è l'essenza de I Griffin distillata in un singolo personaggio, non sappiamo cosa possa esserlo., compagno di classe di Stewie descritto come un tipo di pochissime parole che è stato lasciato cadere sulla testa una volta di troppo. L'umorismo nero e politicamente scorretto che ha reso celebre la serie originale non sembra destinato ad ammorbidirsi.

La premessa dello show è tanto semplice quanto promettente. Dopo essere stato espulso dal suo vecchio asilo, Stewie viene iscritto in uno nuovo che non è esattamente di prima categoria. Frequentato da un manipolo di bambini che non conosce, una tartaruga anziana e un'insegnante che probabilmente non dovrebbe stare da nessuna parte vicino ai minori, l'ambiente è inizialmente deprimente per tutti. Compresa la tartaruga. Ma questo è Stewie Griffin di cui stiamo parlando. Armato del suo fidato arsenale di dispositivi tecnologici avanzati, il piccolo genio trasformerà ogni noioso giorno di scuola in un'avventura folle e indimenticabile attraverso spazio e tempo. Le potenzialità narrative sono immense: dalla preistoria al futuro distopico, da dimensioni parallele a realtà alternative, tutto diventa possibile quando hai un bambino geniale con accesso a tecnologie che farebbero impallidire la NASA.

Stewie Griffin e il cane Brian Griffin in una scena de I Griffin Fonte: 20th Television Animation

Dietro le quinte, il progetto vanta un pedigree di tutto rispetto. MacFarlane ha co-creato Stewie insieme a Kirker Butler, che ricopre il ruolo di showrunner ed executive producer al fianco di Kara Vallow. La formula creativa sembra solida, con abbastanza connessioni alla serie madre da garantire continuità stilistica, ma sufficiente libertà per esplorare territori nuovi. Questo segna il secondo spinoff nell'universo de I Griffin, dopo The Cleveland Show che andò in onda per quattro stagioni dal 2009 al 2013. Un precedente che insegna sia le opportunità che i rischi, infatti Cleveland Show ebbe un successo moderato ma non raggiunse mai le vette della serie madre, venendo infine cancellato con il personaggio principale che tornò a Quahog.

Adesso resta da vedere quanto spesso Stewie apparirà ancora in I Griffin una volta lanciato il suo show personale. La domanda non è peregrina: bilanciare la presenza di un personaggio tra due serie diverse è sempre una sfida, e i fan della serie originale potrebbero non gradire un'assenza prolungata del piccolo Griffin. D'altra parte, Seth MacFarlane ha dimostrato più volte di saper gestire universi narrativi complessi, come testimoniano i crossover con American Dad e persino con I Simpson. Nel frattempo, il cast annunciato promette dinamiche interessanti. L'equilibrio tra l'ego smisurato di Stewie e lo scetticismo di Royal, tra le ambizioni da influencer di Caroline e l'intellettualismo di Wanda, tra il caos organizzato dall'insegnante Morgan e le teorie complottiste della tartaruga Skunk. È un microcosmo progettato per esplodere in ogni episodio.

La data di debutto nella stagione 2027-2028 può sembrare lontana, ma nel mondo della produzione animata è assolutamente nella norma. Creare un'intera serie animata richiede mesi di lavoro, dalla scrittura alla registrazione delle voci, dall'animazione al montaggio finale. E considerando gli standard qualitativi che I Griffin ha mantenuto per quasi tre decenni, nessuno si aspetta scorciatoie. Stewie Griffin sta per dimostrare se un personaggio di supporto, per quanto iconico, può reggere il peso di un'intera serie sulle sue piccole spalle. La scommessa è ambiziosa, ma se c'è un bambino di un anno capace di conquistare il mondo, quello è proprio lui.