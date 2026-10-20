I Simpson: dopo 10 anni torna un amatissimo personaggio (dopo l'accusa di essere uno stereotipo)

Pubblicazione: 20 ottobre alle 15:31

Domenica 18 ottobre 2026 segnerà una data storica per i fan dei Simpson. Dopo quasi un decennio di silenzio forzato, Apu Nahasapeemapetilon è tornato a parlare. Il gestore del Kwik-E-Mart, uno dei personaggi più iconici e controversi della serie animata più longeva della televisione americana, ha ritrovato la voce nell'episodio The Revengening, andato in onda su Fox e pensato come preludio al tradizionale speciale di Halloween Treehouse of Horror XXXVII.

La ricomparsa vocale di Apu rappresentaÈ la conclusione di un percorso complesso, iniziato nel 2017 con il documentariodel comico indiano-americano Hari Kondabolu, chesulla rappresentazione stereotipata dei sud-asiatici nei media occidentali. Il personaggio, presente nella serie dal 1990, era statoda Hank Azaria, attore bianco che, contribuendo a perpetuareche molti membri della comunità sud-asiatica consideravano offensiva.

La decisione del ritorno è arrivata grazie all'intuizione dello sceneggiatore Nick Dahan e del co-produttore esecutivo Cesar Mazariegos, che hanno proposto di riportare Apu attraverso un episodio a tema horror. L'operazione è stata gestita con una segretezza quasi militare: Fox non ha distribuito anteprime dell'episodio, e le letture del copione sono state blindate con accordi di non divulgazione per tutti i partecipanti.

A prestare la voce al nuovo Apu è Sunil Malhotra, attore e doppiatore nato in India e cresciuto negli Stati Uniti, noto per ruoli in Grey's Anatomy e The Legend of Korra. La scelta di Malhotra non è stata casuale, né scontata. L'attore ha raccontato a Variety che quando il suo agente lo ha contattato per un'audizione per i Simpson, ha immediatamente capito di quale ruolo si trattasse, e la prospettiva gli ha provocato "un tuffo allo stomaco".

"Ero pronto ad andarmene. È stato l'inizio di un'esperienza profondamente collaborativa che spero sia ugualmente soddisfacente sia per i fan di lunga data dei Simpson sia per gli altri ragazzi sud-asiatici che, come me, a un certo punto hanno smesso di guardare". -Sunil Malhotra a Variety

I Simpson - Disney

Il ritorno del personaggio, come detto, avviene nell'episodio The Revengening, dove un uomo mascherato da, un gioco di parole visivo che combina, viene accidentalmente ucciso più volte dai residenti di Springfield. Un anno dopo, il misterioso personaggio, eliminando uno a uno i suoi presunti assassini. Nel climax, raduna tutti al municipio, si toglie l'elmetto e rivela di essere Apu.

Insieme ad Apu torna anche sua moglie Manjula, ora doppiata da Janina Gavankar, attrice nota per The Morning Show, che sostituisce le precedenti Jan Hooks e Tress MacNeille. Il produttore esecutivo Matt Selman ha confermato che la famiglia Nahasapeemapetilon diventerà nuovamente una presenza stabile nella serie:

"Amiamo questo personaggio e volevamo riportarlo in modo intelligente, nello stile tipico dei Simpson, permettendogli al contempo di evolversi. Siamo entusiasti di ciò che Sunil ha già portato al ruolo e non vediamo l'ora di vedere ancora più Apu in futuro". -Matt Selman a Variety

Il ritorno di Apu rappresenta un caso di studio su come la cultura pop possa affrontare i propri errori senza cancellarli, ma riscrivendoli. Non tutti nella comunità sud-asiatica consideravano Apu un personaggio razzista: molti difensori della serie sostenevano che tutti i personaggi dei Simpson sono stereotipi, e che l'umorismo della serie si basa proprio sull'esagerazione. Ma il documentario di Kondabolu aveva messo in luce come per molti americani di origine indiana, Apu fosse stato l'unica rappresentazione visibile della loro identità culturale per un'intera generazione, e questo aveva conseguenze reali. E ora, questo ritorno segna sia una gradita sorpresa ai fan storici che una forma di riscatto per una rappresentazione più accurata e rispettosa della comunità.