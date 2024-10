Ian Somerhalder potrebbe aver chiuso con la recitazione: "Penso di essermi lasciato alle spalle i lavori come attore"

Pubblicazione: 29 ottobre alle 18:00

Ian Somerhalder sembra aver chiuso con il mondo della recitazione dopo il successo ottenuto con serie come The Vampire Diaries e Lost.

Penso di essermelo lasciato alle spalle. Lo penso realmente.

L'attore, intervistato durante l'Environmental Media Awards Gala pochi giorni fa, ha spiegato a People:

Non lo so. Abbiamo riavuto i diritti per V Wars, ma semplicemente non so come cavolo potremmo mai realizzare uno show televisivo. Stiamo costruendo tre società in contemporanea, crescendo i nostri figli.

Ian non ha però del tutto posto fine alle speranze dei suoi fan di rivederlo sugli schermi:

Sua moglie Nikki Reed è dello stesso parere:

Non compio dichiarazioni definitive su qualcosa. Non sto cercando nulla. Lavoro oltre 90 ore ogni settimana ora. Sto gestendo una società a tempo pieno e ne ho appena lanciata un'altra, un'azienda condivisa con l'Absorption Company. E non riesco a immaginare la possibilità di spostare la mia energia, ma non c'è nessuna porta chiusa.

A settembre Somerhalder aveva ricordato che aveva smesso di lavorare come attore e produttore da cinque anni e che aveva spiegato ai suoi manager che non aveva intenzione di accettare altri ruoli, non volendo allontanarsi per mesi dalla sua famiglia o costringendo la moglie e i figli a seguirlo.

Ian aveva aggiunto:

Quando raggiungi un certo livello pensi: 'Okay, voglio concentrarmi sulla famiglia, e sul futuro dell'agricoltura, del cibo, dell'energia e delle grandi cose'. Non ho bisogno di inseguire premi o altre cose che mi farebbero stare meglio pensando a me stesso.