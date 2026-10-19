Il buono, il brutto e il cattivo, lo scheletro nella bara era vero: il retroscena sulla realizzazione

Pubblicazione: 19 ottobre alle 14:41

C'è un momento, nel finale de Il buono, il brutto e il cattivo, in cui la finzione cinematografica sembra spingersi oltre ogni limite. Tuco, il bandito messicano interpretato da Eli Wallach, corre tra le tombe del cimitero di Sad Hill, cerca quella giusta e comincia a scavare con una fretta dettata dall'avidità. Il tesoro che desidera è finalmente a portata di mano, ma la sua ricerca conduce anche davanti a un'immagine destinata a restare impressa nella memoria degli spettatori: una bara contenente uno scheletro.

La particolarità? Secondo il celebre aneddoto legato alla produzione, quelle ossa non erano un semplice oggetto di scena.Una storia sorprendente, quasi paradossale, che aggiunge un capitolo insolito alla lavorazione di uno dei western più amati della storia del cinema. E che si accorda perfettamente con la ricerca di autenticità perseguita da, regista che riusciva a trasformare dettagli, silenzi e primi piani in strumenti narrativi di straordinaria efficacia.

Per ricostruire il retroscena bisogna tornare alla preparazione della sequenza finale. Leone non voleva che la scena della bara restituisse l'impressione di trovarsi davanti a un manufatto artificiale. Per un film nel quale ogni elemento contribuisce a costruire un universo credibile, anche la presenza di uno scheletro doveva risultare convincente. A occuparsi della ricerca fu Carlo Leva, scenografo coinvolto nella realizzazione della pellicola. La soluzione, secondo il racconto tramandato negli anni, arrivò a Madrid, dove Leva riuscì a trovare una persona disposta a mettere a disposizione uno scheletro autentico.

Scheletro ne Il buono il brutto e il cattivo - Fonte: Produzioni Europee Associate

Ma è il dettaglio relativo alla sua provenienza a rendere l'episodio particolarmente singolare. La donna che ne curava il noleggio avrebbe conservato le spoglie della propria madre, un'attrice teatrale che, prima di morire, aveva manifestato un desiderio fuori dall'ordinario: continuare a essere parte del mondo dello spettacolo anche dopo la fine della propria vita. Il suo testamento avrebbe dunque consentito alle spoglie di essere utilizzate in produzioni artistiche. Leone, venuto a conoscenza di questa possibilità, avrebbe pagato per averle sul set.

È una vicenda che sembra uscita dalla fantasia di uno sceneggiatore, eppure. Nella storia, lo scheletro compare durante la ricerca dell'oro nascosto nel cimitero. Il morente Bill Carson ha rivelato a Tuco il nome del luogo, Sad Hill, mentre al Biondo ha comunicato quello della tomba: Arch Stanton. Le informazioni, divise tra i due complici, li costringono a collaborare nonostante la reciproca diffidenza.

Quando Tuco raggiunge finalmente la sepoltura, scopre che nella bara non c'è il bottino. C'è soltanto uno scheletro. La delusione dura poco, perché il Biondo conosce un particolare decisivo: il vero oro si trova in una tomba senza nome, nelle vicinanze. A quel punto entra in scena Sentenza, il sicario interpretato da Lee Van Cleef. I tre uomini si ritrovano faccia a faccia e la caccia al tesoro si trasforma nel celebre triello, una delle sequenze più rappresentative dell'intera filmografia di Leone. La tensione nasce da un equilibrio quasi perfetto: nessuno può permettersi di abbassare la guardia, ogni sguardo diventa una minaccia e il tempo sembra dilatarsi prima che le mani raggiungano le pistole. La musica di Ennio Morricone amplifica l'attesa, mentre il montaggio alterna i volti dei protagonisti, trasformando il confronto in una vera e propria coreografia.

Lo scheletro, quindi, non è soltanto un dettaglio macabro. È una presenza che contribuisce a rendere concreta la posta in gioco e a sottolineare quanto la morte sia parte integrante di questo universo western. Il cimitero di Sad Hill è uno degli spazi cinematografici più iconici del film. La distesa di tombe, il grande cerchio centrale e l'immensità del paesaggio creano una scenografia che sembra sospesa fuori dal tempo. Il luogo non funziona soltanto come ambientazione: diventa il teatro in cui convergono le ambizioni, i tradimenti e le paure dei tre protagonisti.

La forza della sequenza. La lunga attesa prima degli spari, la disposizione dei personaggi e la precisione del ritmo rendono il triello un modello di suspense cinematografica, studiato e omaggiato da numerosi registi negli anni successivi. Il retroscena dello scheletro contiene infine una nota inattesa: se la storia tramandata è corretta, una donna che aveva dedicato la propria vita al teatro sarebbe riuscita a ottenere una forma di presenza artistica anche dopo la morte, entrando, senza volto e senza battute, in un film destinato a diventare immortale.