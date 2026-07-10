Il capolavoro di James Cameron torna al cinema in Italia per il 35° anniversario (la data è simbolica)

Pubblicazione: 10 luglio alle 11:58

Trentacinque anni possono sembrare un'eternità nel cinema. Eppure ci sono film che, nonostante il passare dei decenni, continuano a parlare al presente con una forza immutata. Terminator 2: Il giorno del giudizio è uno di questi. E ora, grazie a Lucky Red, StudioCanal, Fathom Entertainment e Rialto Pictures, questo capolavoro di James Cameron si prepara a riconquistare il grande schermo italiano con una speciale riedizione che celebra il suo 35° anniversario.

Terminator 2: Il giorno del giudizio - Studio Canal

, le sale italiane ospiteranno un evento cinematografico che va ben oltre la semplice nostalgia: una proiezioneche utilizza il lavoro di recupero realizzato da StudioCanal nel 2017, arricchita in alcuni mercati dalla conversione in RealD 3D e da formati premium in grande formato. Non è solo un ritorno ma ècon una qualità audio e video che nel 1991 sarebbe stata semplicemente impossibile da immaginare.

Il 29 agosto, giorno centrale dell'evento in molti Paesi, coincide con la data simbolica del Giorno del Giudizio narrata nel film: quel momento apocalittico in cui Skynet, la superintelligenza artificiale, avrebbe dovuto prendere coscienza di sé e scatenare l'olocausto nucleare. Un riferimento che oggi, nell'era dell'intelligenza artificiale generativa e dei dibattiti etici sulla tecnologia, assume una risonanza particolare.

Terminator 2: Il giorno del giudizio - Studio Canal

James Cameron stesso ha commentato l'iniziativa con il suo caratteristico mix di serietà e autoironia. Il regista ha sottolineato che Terminator 2 è stato, e che questa nuova edizione rappresenta "il modo migliore in assoluto per rivedere il film". Poi, scherzando sul fatto che dopo 35 anni si possa finalmente parlare liberamente della trama senza rovinare sorprese, Cameron ha aggiunto: "i buoni sconfiggono la superintelligenza artificiale. E forse è proprio un messaggio di speranza di cui tutti noi abbiamo bisogno quest'estate".

Quello che ha reso Terminator 2 un film rivoluzionario fu soprattutto l'uso pionieristico della computer grafica. Il T-1000, androide assassino fatto di metallo liquido polimorfo capace di assumere le sembianze di chiunque, fu realizzato attraverso tecniche di morphing e CGI che all'epoca rappresentavano l'assoluta avanguardia. Cameron spinse al limite le possibilità degli effetti speciali, creando sequenze che ancora oggi, a distanza di oltre tre decenni, mantengono un impatto visivo straordinario. Oltre a ciò, la pellicola riusciva ad affrontare diverse tematiche come il rapporto tra umanità e tecnologia, il destino contro il libero arbitrio, la maternità come forza primordiale di protezione, con una profondità che va oltre il grande spettacolo visivo.

Ora tocca solo tornare a rivederlo sul grande schermo. Dal 28 al 30 agosto, le sale italiane diventeranno macchine del tempo capaci di riportarci al 1991, ma con gli occhi e le orecchie del 2026. E forse, in un'epoca in cui l'intelligenza artificiale è passata dalla fantascienza alla quotidianità, il messaggio di speranza di Cameron assume un significato ancora più urgente. Perché sì, i buoni possono sconfiggere la superintelligenza artificiale. A patto di non smettere di lottare.