Il capolavoro di Pupi Avati torna al cinema per i 50 anni: il film che devi andare a vedere a soli 3,50€

Pubblicazione: 11 luglio alle 13:23

Dal 13 luglio 2026 le sale cinematografiche italiane riaprono le porte a un pezzo di storia del cinema nazionale. La casa dalle finestre che ridono, capolavoro assoluto del thriller-horror italiano firmato da Pupi Avati nel 1976, ritorna sul grande schermo in una versione restaurata in 4K che promette di far riscoprire ogni dettaglio di quella pianura padana che terrorizzò intere generazioni di spettatori.

"È una storia di matti, fino a ieri ho raccontato matti innocui, fantastici, che odoravano di buono. Qui ho raccontato invece una delle seicento storie della terra nostra, inventata lì per lì, col solo intento di spaventare. E spaventare, allora, ti parlo di quando ero bambino, era modo di educare" - Pupi Avati

L'operazione, orchestrata da CG Entertainment in collaborazione con Cat People,, codificando un genere tutto italiano: il gotico padano. Non servono castelli gotici o notti tempestose., tra cascinali diroccati e l'omertà soffocante di una comunità rurale che nasconde segreti inconfessabili. Un'intuizione che può ricordare Midsommar di Ari Aster, ma avuta 43 anni prima del regista statunitense.Il restauro in altissima definizione è stato realizzato dalla Cineteca di Bologna presso il laboratorio L'Immagine Ritrovata, lavorando sui negativi originali messi a disposizione da ACEK.che hanno reso il film un cult assoluto. E c'è una notizia che farà felici gli appassionati: grazie all'iniziativa Cinema Revolution,





La trama è un crescendo di angoscia che non concede respiro. Stefano, giovane restauratore interpretato da Lino Capolicchio, viene incaricato di recuperare un macabro affresco in un paese isolato della bassa padana. Il dipinto raffigura il martirio di San Sebastiano ed è opera di Buono Legnani, artista folle morto suicida anni prima. Ma mentre il lavoro procede, il restauratore si ritrova intrappolato in una spirale di misteri e omicidi. Dietro quei colori che sembrano sgorgare dalle vene si nasconde una verità sanguinaria che la comunità protegge con ferocia.



Tra simbolismi artistici e religiosi, tra un crescente senso di claustrofobia che stringe lo stomaco, lo spettatore scivola in questa depravazione collettiva senza nemmeno accorgersene. Come i nastri deliranti del pittore che parlano di colori estratti dalle vene, ogni frammento del film si impossessa dell'aria che respiriamo. È un incantesimo fatto di piccoli, malsani sospiri di un'ordinaria arretratezza tanto vicina quanto infernale.



Il ritorno in sala rappresenta una doppia occasione. Per chi ha vissuto il film alla sua uscita, è l'opportunità di rivivere un cult che ha segnato un'epoca, riscoprendo dettagli mai visti prima grazie alla qualità del 4K. Per le nuove generazioni è la scoperta di una pietra miliare del cinema horror italiano, un'opera che ha dimostrato come non servano mostri o effetti speciali per generare terrore autentico.