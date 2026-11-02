Il cinema trova casa nella Franciacorta: dal 13 al 15 Novembre la prima edizione del Capriolo Film Festival
Federico Zampaglione e Gianni Canova tra i primi ospiti annunciati della nuova manifestazione cinematografica nel cuore della Franciacorta. Tre giorni di proiezioni, incontri e appuntamenti dedicati alla settima arte. Il programma completo sarà svelato nei prossimi giorni.
Il cinema arriva nel cuore della Franciacorta con la prima edizione del Capriolo Film Festival, in programma dal 13 al 15 novembre 2026 a Capriolo, in provincia di Brescia. Tre giornate dedicate alla settima arte, tra proiezioni, incontri, approfondimenti e occasioni di confronto, con l'obiettivo di trasformare il territorio in un nuovo punto d'incontro per autori, professionisti del settore e appassionati.
La loro presenza rappresenta una prima anticipazione di un programma che attraverserà generi e forme espressive, alternando lungometraggi e cortometraggi, incontri con registi e autori, momenti di approfondimento e occasioni di dialogo diretto con il pubblico. Il calendario completo, con tutti i titoli, gli ospiti e gli appuntamenti, sarà svelato nei prossimi giorni.
Nato con l'intento di promuovere la cultura cinematografica e favorire nuove occasioni di partecipazione, il Capriolo Film Festival punta a costruire un dialogo tra il grande schermo e il territorio che lo ospita. Un progetto che guarda al cinema non soltanto come forma di intrattenimento, ma anche come strumento di conoscenza, espressione e condivisione.
Non mancheranno inoltre iniziative rivolte alle nuove generazioni e al mondo della scuola, attraverso percorsi pensati per avvicinare i più giovani al linguaggio delle immagini, alle professioni del cinema e alle possibilità creative offerte dall'audiovisivo. Ad accogliere la manifestazione saranno l'Auditorium BCC Basso Sebino e la Sala Gemini, che diventeranno per tre giorni i luoghi di un festival pensato per coinvolgere pubblici diversi e creare nuove occasioni di incontro tra cinema e spettatori.
Il Capriolo Film Festival è un progetto di Cineminds, ScreenWorld, Comune di Capriolo e Pro Loco Capriolo A.P.S., realizzato con il sostegno del Main Partner BCC Basso Sebino (Gruppo BCC Iccrea) e grazie al contributo di numerose realtà imprenditoriali e associative che hanno scelto di accompagnare la nascita della manifestazione.
Una rete di sostegno che testimonia la volontà di investire nella cultura e nella valorizzazione del territorio, contribuendo alla costruzione di un appuntamento capace di mettere in relazione cinema, comunità e realtà produttive locali.
Oltre a ScreenWorld che lo organizza, le media partner della manifestazione sono CinemaSerieTV.it e BadTaste, due realtà editoriali di riferimento per l'informazione e l'approfondimento cinematografico. Il conto alla rovescia è iniziato: dal 13 al 15 novembre Capriolo si prepara a diventare una nuova casa per il cinema.