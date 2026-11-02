Speciale The Nameless Ballad
SEGUICI
Chi Siamo Policy Editoriale Correzioni e Aggiornamenti Privacy Policy Cookie Policy
FILM

Il cinema trova casa nella Franciacorta: dal 13 al 15 Novembre la prima edizione del Capriolo Film Festival

Federico Zampaglione e Gianni Canova tra i primi ospiti annunciati della nuova manifestazione cinematografica nel cuore della Franciacorta. Tre giorni di proiezioni, incontri e appuntamenti dedicati alla settima arte. Il programma completo sarà svelato nei prossimi giorni.

di Camilla Virgili
Seguici su
Fonti preferite
Condividi
Film

Il cinema arriva nel cuore della Franciacorta con la prima edizione del Capriolo Film Festival, in programma dal 13 al 15 novembre 2026 a Capriolo, in provincia di Brescia. Tre giornate dedicate alla settima arte, tra proiezioni, incontri, approfondimenti e occasioni di confronto, con l'obiettivo di trasformare il territorio in un nuovo punto d'incontro per autori, professionisti del settore e appassionati.

Tra i primi nomi che anticipano il cartellone spiccano Federico Zampaglione, musicista, regista e autore capace di costruire un percorso cinematografico personale, soprattutto attraverso il cinema di genere, e Gianni Canova, critico cinematografico, saggista e tra le voci più autorevoli della divulgazione cinematografica italiana. Due personalità differenti, accomunate dalla capacità di raccontare il cinema attraverso linguaggi, sensibilità e prospettive originali.

La loro presenza rappresenta una prima anticipazione di un programma che attraverserà generi e forme espressive, alternando lungometraggi e cortometraggi, incontri con registi e autori, momenti di approfondimento e occasioni di dialogo diretto con il pubblico. Il calendario completo, con tutti i titoli, gli ospiti e gli appuntamenti, sarà svelato nei prossimi giorni.

Poster Ufficiale del Capriolo Film Fest di QUASIROSSO Fonte: Capriolo Film Fest

Nato con l'intento di promuovere la cultura cinematografica e favorire nuove occasioni di partecipazione, il Capriolo Film Festival punta a costruire un dialogo tra il grande schermo e il territorio che lo ospita. Un progetto che guarda al cinema non soltanto come forma di intrattenimento, ma anche come strumento di conoscenza, espressione e condivisione.

Particolare attenzione sarà riservata al cinema breve e alle produzioni legate al territorio, con uno spazio dedicato alle opere capaci di raccontare luoghi, storie, identità e tradizioni. Un modo per valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso lo sguardo degli autori e per mettere in relazione la comunità con nuovi linguaggi audiovisivi.

Non mancheranno inoltre iniziative rivolte alle nuove generazioni e al mondo della scuola, attraverso percorsi pensati per avvicinare i più giovani al linguaggio delle immagini, alle professioni del cinema e alle possibilità creative offerte dall'audiovisivo. Ad accogliere la manifestazione saranno l'Auditorium BCC Basso Sebino e la Sala Gemini, che diventeranno per tre giorni i luoghi di un festival pensato per coinvolgere pubblici diversi e creare nuove occasioni di incontro tra cinema e spettatori.

Il Capriolo Film Festival è un progetto di Cineminds, ScreenWorld, Comune di Capriolo e Pro Loco Capriolo A.P.S., realizzato con il sostegno del Main Partner BCC Basso Sebino (Gruppo BCC Iccrea) e grazie al contributo di numerose realtà imprenditoriali e associative che hanno scelto di accompagnare la nascita della manifestazione.

A sostenere questa prima edizione in qualità di partner sono Albax Carrozzeria, Arcomano Assicurazioni & Investimenti, ASC – Centro Diagnosi Precoce dei Tumori, Zanni Broker Assicurazioni, Wopta Assicurazioni, Fulvio Sbardellati (Autotrasporti C/Terzi – Noleggio Gru), Impronte Arredamento-design, Gruppo ITAS Assicurazioni, Trattoria del Gallo, Unipol Assicurazioni, Il Chiosco Fiorito di Surace Manuela, Medicalplan Poliambulatori, Ristorante Il Nocchiero, Sole della Franciacorta – Hotel & Restaurant, Pietro Zanni e Associazione Culturale San Lorenzo.

Logo ufficiale del Capriolo Film Fest

Una rete di sostegno che testimonia la volontà di investire nella cultura e nella valorizzazione del territorio, contribuendo alla costruzione di un appuntamento capace di mettere in relazione cinema, comunità e realtà produttive locali.

Oltre a ScreenWorld che lo organizza, le media partner della manifestazione sono CinemaSerieTV.it e BadTaste, due realtà editoriali di riferimento per l'informazione e l'approfondimento cinematografico. Il conto alla rovescia è iniziato: dal 13 al 15 novembre Capriolo si prepara a diventare una nuova casa per il cinema.

Continua a leggere su BadTaste