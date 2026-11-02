Il cinema trova casa nella Franciacorta: dal 13 al 15 Novembre la prima edizione del Capriolo Film Festival

Pubblicazione: 02 novembre alle 19:12

Il cinema arriva nel cuore della Franciacorta con la prima edizione del Capriolo Film Festival, in programma dal 13 al 15 novembre 2026 a Capriolo, in provincia di Brescia. Tre giornate dedicate alla settima arte, tra proiezioni, incontri, approfondimenti e occasioni di confronto, con l'obiettivo di trasformare il territorio in un nuovo punto d'incontro per autori, professionisti del settore e appassionati.

, musicista, regista e autore capace di costruire un percorso cinematografico personale, soprattutto attraverso il cinema di genere, e, critico cinematografico, saggista e tra le voci più autorevoli della divulgazione cinematografica italiana. Due personalità differenti, accomunate dalla capacità di raccontare il cinema attraverso linguaggi, sensibilità e prospettive originali.

La loro presenza rappresenta una prima anticipazione di un programma che attraverserà generi e forme espressive, alternando lungometraggi e cortometraggi, incontri con registi e autori, momenti di approfondimento e occasioni di dialogo diretto con il pubblico. Il calendario completo, con tutti i titoli, gli ospiti e gli appuntamenti, sarà svelato nei prossimi giorni.

Poster Ufficiale del Capriolo Film Fest di QUASIROSSO Fonte: Capriolo Film Fest

Nato con l'intento di promuovere la cultura cinematografica e favorire nuove occasioni di partecipazione, il Capriolo Film Festival punta a costruire un dialogo tra il grande schermo e il territorio che lo ospita. Un progetto che guarda al cinema non soltanto come forma di intrattenimento, ma anche come strumento di conoscenza, espressione e condivisione.

, con uno spazio dedicato alle opere capaci di raccontare luoghi, storie, identità e tradizioni. Un modo per valorizzare il patrimonio culturale locale attraverso lo sguardo degli autori e per mettere in relazione la comunità con nuovi linguaggi audiovisivi.

Non mancheranno inoltre iniziative rivolte alle nuove generazioni e al mondo della scuola, attraverso percorsi pensati per avvicinare i più giovani al linguaggio delle immagini, alle professioni del cinema e alle possibilità creative offerte dall'audiovisivo. Ad accogliere la manifestazione saranno l'Auditorium BCC Basso Sebino e la Sala Gemini, che diventeranno per tre giorni i luoghi di un festival pensato per coinvolgere pubblici diversi e creare nuove occasioni di incontro tra cinema e spettatori.

Il Capriolo Film Festival è un progetto di Cineminds, ScreenWorld, Comune di Capriolo e Pro Loco Capriolo A.P.S., realizzato con il sostegno del Main Partner BCC Basso Sebino (Gruppo BCC Iccrea) e grazie al contributo di numerose realtà imprenditoriali e associative che hanno scelto di accompagnare la nascita della manifestazione.

Logo ufficiale del Capriolo Film Fest

A sostenere questa prima edizione in qualità disono

Una rete di sostegno che testimonia la volontà di investire nella cultura e nella valorizzazione del territorio, contribuendo alla costruzione di un appuntamento capace di mettere in relazione cinema, comunità e realtà produttive locali.

Oltre a ScreenWorld che lo organizza, le media partner della manifestazione sono CinemaSerieTV.it e BadTaste, due realtà editoriali di riferimento per l'informazione e l'approfondimento cinematografico. Il conto alla rovescia è iniziato: dal 13 al 15 novembre Capriolo si prepara a diventare una nuova casa per il cinema.