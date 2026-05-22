Il circo mediatico contro Michael Jackson: con The Verdict, Netflix svela cosa accadde davvero in tribunale nel 2005

Pubblicazione: 22 maggio alle 09:00

Netflix si prepara a riaccendere i riflettori su uno dei processi più controversi e mediaticamente esplosivi della storia contemporanea. Il 3 giugno debutterà sulla piattaforma "Michael Jackson: The Verdict", una docuserie in tre parti che promette di spalancare le porte di un'aula di tribunale rimasta sigillata agli occhi del pubblico per quasi vent'anni.



Il progetto, diretto da Nick Green e prodotto esecutivamente da Fiona Stourton, David Herman e James Goldston per Candle True Stories, si concentra sul processo del 2005 in cui il Re del Pop fu accusato di molestie su minore. Un evento che scosse il mondo della musica e divise l'opinione pubblica in due fazioni contrapposte, lasciando strascichi che continuano a riemergere ciclicamente ancora oggi, a distanza di sedici anni dalla morte dell'artista avvenuta nel 2009.



La peculiarità di questo documentario risiede nella sua natura forense. Nel 2005, nessuna telecamera fu ammessa in aula. Il pubblico globale dovette affidarsi ai resoconti frammentati dei media, ai commenti degli opinionisti, alle ricostruzioni di seconda mano che inevitabilmente filtravano, interpretavano e spesso distorcevano i fatti processuali. "Michael Jackson: The Verdict" si propone di colmare questo vuoto informativo offrendo una ricostruzione completa basata esclusivamente sulle testimonianze dirette di chi era presente.

I creatori hanno intervistato giurati, testimoni, accusatori e difensori, ricostruendo il caso sia dalla prospettiva dell'accusa che da quella della difesa. L'intento è stato quello di "portare il pubblico all'interno del procedimento e parlare solo con testimoni oculari che hanno avuto un ruolo diretto in quegli eventi".



Sono passati vent'anni dall'assoluzione totale di Jackson su tutti i capi d'accusa. Eppure la controversia non si è mai sopita. Il caso continua a generare dibattiti accesi, alimentati da documentari successivi con tesi contrapposte, da testimonianze che emergono periodicamente, da una narrazione pubblica che oscilla tra la difesa dell'innocenza dimostrata in tribunale e il sospetto alimentato dalle zone d'ombra della vita privata dell'artista.



I registi hanno dichiarato che "è sembrato il momento giusto per rivisitare il processo e le sue domande irrisolte", approcciano il materiale "come un resoconto storico, presentando i fatti così come si sono svolti in tribunale". L'obiettivo dichiarato è dare a chiunque sia interessato alla storia di Michael Jackson una finestra su quello che fu sostanzialmente un evento chiuso, permettendo di sentirsi più vicini a ciò che realmente accadde.

La serie include anche le testimonianze di figure mediatiche che seguirono il processo, ricostruendo il clima da circo mediatico che si creò attorno al tribunale californiano. File di fan accampati fuori dall'edificio, elicotteri dei network televisivi che sorvolavano l'area, trasmissioni in diretta che analizzavano ogni minimo dettaglio delle comparse pubbliche di Jackson, spesso vestito in modo eccentrico e accompagnato da un seguito di bodyguard e familiari.



Le accuse del 2003 che portarono al processo riguardavano presunte molestie su un minore, un caso che si inseriva in un contesto già segnato da precedenti controversie nella vita di Jackson. Il processo divenne un evento globale, seguito minuto per minuto da milioni di persone in tutto il mondo, con l'artista che ogni giorno entrava e usciva dal tribunale sotto l'assedio di fotografi e telecamere.



L'assoluzione su tutti i capi d'accusa rappresentò per i fan e i difensori di Jackson la conferma della sua innocenza, mentre per i critici rimase il dubbio che il sistema giudiziario non fosse riuscito a fare piena luce sulla verità. Questa frattura non si è mai ricomposta, e ogni nuovo documentario o testimonianza riaccende inevitabilmente il dibattito.