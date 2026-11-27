Pubblicazione: 27 novembre alle 20:30

Nove milioni di spettatori in Francia, quattordici candidature ai César 2025 e un successo internazionale, Il conte di Montecristo, diretto da Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière, ha riportato sul grande schermo il celebre romanzo di Alexandre Dumas. Con Pierre Niney nei panni di Edmond Dantès, il film è stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2024 e distribuito nelle sale francesi il 28 giugno dello stesso anno. A contribuire al fascino della pellicola sono anche le numerose location scelte per ricostruire gli ambienti della storia.

. Lo scenografo Stéphane Taillasson ha lavorato per oltre sei mesi ai sopralluoghi tra Francia, Belgio e Malta, combinando edifici storici, scenografie ricostruite ed effetti digitali. Le riprese si sono svolte tra la fine di luglio e novembre 2023, attraversando diverse regioni francesi, dall'Île-de-France all'Occitania, fino alla Provenza. Per gli esterni e il parco della dimora del protagonista è stato scelto il Château de Ferrières, in Seine-et-Marne, costruito nell'Ottocento per il banchiere James de Rothschild.

A Parigi la produzione ha utilizzato due edifici particolarmente suggestivi. L'Hôtel de la Païva, sugli Champs-Élysées, con i suoi marmi, le dorature e gli ambienti sontuosi, rappresenta il lusso della società mondana frequentata dal Conte. Il Palais Brongniart, antica sede della Borsa inaugurata nel 1826, è stato trasformato nel grande salone in cui Dantès organizza i ricevimenti per attirare i suoi nemici. A Saint-Denis, la Maison d'éducation de la Légion d'honneur ha ospitato le riprese degli uffici del procuratore Villefort, interpretato da Laurent Lafitte. Tra le altre location dell'Île-de-France figura la cattedrale di Saint-Étienne a Meaux, con la sua architettura gotica.

Le riprese si sono spostate anche in Occitania, dove il Château de l'Engarran, a Lavérune, nei pressi di Montpellier, è stato utilizzato per rappresentare la casa della famiglia di Mercédès e successivamente dei Morcerf. La residenza settecentesca, circondata da un giardino alla francese e oggi sede di una tenuta vinicola, offre un'ambientazione elegante e legata alla tradizione aristocratica francese. Il matrimonio tra Edmond e Mercédès, interrotto dagli eventi che cambieranno per sempre il destino del protagonista, è stato girato nella chiesa di Notre-Dame-de-l'Assomption di Villeneuvette. Anche Pézenas, cittadina storica legata alla figura di Molière, compare tra i luoghi scelti dalla produzione.

. Costruito alla fine dell'Ottocento per l'industriale Pierre Bardou-Job, ha prestato alla dimora del Conte alcuni ambienti interni, tra cui l'atrio, gli scaloni e la sala d'armi., sull'isolotto davanti a Marsiglia. La struttura, costruita nel XVI secolo per volere di Francesco I e successivamente trasformata in prigione di Stato, è diventata celebre proprio grazie al romanzo di Dumas. Dopo l'uscita del film, le visite al castello sono aumentate di circa il 30%.

La scena iniziale ambientata nel porto di Marsiglia è stata girata a Malta, utilizzando il porto della Valletta e i bastioni affacciati sul Grand Harbour per ricreare l'atmosfera mediterranea del 1815. L'arcipelago aveva già ospitato altri adattamenti del romanzo, tra cui la miniserie del 1998 con Gérard Depardieu, il film del 2002 con Jim Caviezel e la più recente serie televisiva con Sam Claflin. A Bruxelles presso i Lites Studios, sono state realizzate le riprese subacquee necessarie per alcune sequenze. Il risultato è una geografia cinematografica costruita attraverso luoghi reali distribuiti in più Paesi, uniti dal lavoro della scenografia per restituire sullo schermo l'atmosfera del capolavoro di Alexandre Dumas.