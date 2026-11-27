Il conte di Montecristo, dov'è stato girato il film con Pierre Niney? La verità sul castello del Conte
Scopri dove è stato girato Il conte di Montecristo con Pierre Niney: dai castelli francesi al porto di Malta, tutte le location del film.
Nove milioni di spettatori in Francia, quattordici candidature ai César 2025 e un successo internazionale, Il conte di Montecristo, diretto da Matthieu Delaporte e Alexandre de La Patellière, ha riportato sul grande schermo il celebre romanzo di Alexandre Dumas. Con Pierre Niney nei panni di Edmond Dantès, il film è stato presentato fuori concorso al Festival di Cannes 2024 e distribuito nelle sale francesi il 28 giugno dello stesso anno. A contribuire al fascino della pellicola sono anche le numerose location scelte per ricostruire gli ambienti della storia.
A Parigi la produzione ha utilizzato due edifici particolarmente suggestivi. L'Hôtel de la Païva, sugli Champs-Élysées, con i suoi marmi, le dorature e gli ambienti sontuosi, rappresenta il lusso della società mondana frequentata dal Conte. Il Palais Brongniart, antica sede della Borsa inaugurata nel 1826, è stato trasformato nel grande salone in cui Dantès organizza i ricevimenti per attirare i suoi nemici. A Saint-Denis, la Maison d'éducation de la Légion d'honneur ha ospitato le riprese degli uffici del procuratore Villefort, interpretato da Laurent Lafitte. Tra le altre location dell'Île-de-France figura la cattedrale di Saint-Étienne a Meaux, con la sua architettura gotica.
Le riprese si sono spostate anche in Occitania, dove il Château de l'Engarran, a Lavérune, nei pressi di Montpellier, è stato utilizzato per rappresentare la casa della famiglia di Mercédès e successivamente dei Morcerf. La residenza settecentesca, circondata da un giardino alla francese e oggi sede di una tenuta vinicola, offre un'ambientazione elegante e legata alla tradizione aristocratica francese. Il matrimonio tra Edmond e Mercédès, interrotto dagli eventi che cambieranno per sempre il destino del protagonista, è stato girato nella chiesa di Notre-Dame-de-l'Assomption di Villeneuvette. Anche Pézenas, cittadina storica legata alla figura di Molière, compare tra i luoghi scelti dalla produzione.
La scena iniziale ambientata nel porto di Marsiglia è stata girata a Malta, utilizzando il porto della Valletta e i bastioni affacciati sul Grand Harbour per ricreare l'atmosfera mediterranea del 1815. L'arcipelago aveva già ospitato altri adattamenti del romanzo, tra cui la miniserie del 1998 con Gérard Depardieu, il film del 2002 con Jim Caviezel e la più recente serie televisiva con Sam Claflin. A Bruxelles presso i Lites Studios, sono state realizzate le riprese subacquee necessarie per alcune sequenze. Il risultato è una geografia cinematografica costruita attraverso luoghi reali distribuiti in più Paesi, uniti dal lavoro della scenografia per restituire sullo schermo l'atmosfera del capolavoro di Alexandre Dumas.