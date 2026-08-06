Il Diavolo veste Prada 2 a Milano: guida completa a tutte le location più glamour e iconiche del film

Pubblicazione: 06 agosto alle 09:13

Milano è la grande protagonista italiana de Il Diavolo veste Prada 2. Dopo aver conquistato il pubblico con le atmosfere glamour di New York e Parigi nel primo capitolo, il sequel porta Miranda Priestly, Andy Sachs e gli altri protagonisti nel cuore della capitale della moda italiana, trasformando alcuni dei luoghi più iconici della città in un vero e proprio set cinematografico. Le riprese hanno valorizzato alcuni degli scorci più eleganti di Milano, confermando ancora una volta il forte legame tra il film e il mondo del lusso, dell'alta moda e del design.

Non è un caso che la produzione abbia scelto location capaci di raccontare l'eccellenza italiana, tra palazzi storici, hotel di lusso e luoghi simbolo conosciuti in tutto il mondo. Tra le locationdella città, utilizzato per diverse scene del film. Le sue sale eleganti e gli ambienti raffinati si sposano perfettamente con l'estetica sofisticata della saga, tanto da diventare uno dei punti di riferimento delle riprese italiane. Grande spazio ancheche compare in alcune sequenze chiave.

Il fascino artistico della zona, tra vie acciottolate, gallerie e locali storici, offre uno sfondo ideale per raccontare una Milano elegante ma autentica. Anche il Quadrilatero della Moda e via Monte Napoleone fanno parte dell'itinerario cinematografico, confermando il ruolo centrale della città nel racconto del fashion system internazionale. Non manca poi la celebre Galleria Vittorio Emanuele II, uno dei simboli assoluti del capoluogo lombardo. Le sue architetture ottocentesche e l'atmosfera esclusiva contribuiscono a rendere ancora più spettacolare l'impatto visivo del film, regalando agli spettatori immagini destinate a diventare iconiche.

Le riprese si spingono anche fuori dal centro cittadino. Tra le location più suggestive figura Villa Arconati, storica dimora alle porte di Milano soprannominata da molti la "Versailles lombarda". I suoi giardini monumentali e gli interni affrescati aggiungono un tocco di eleganza senza tempo alla narrazione, diventando uno degli scenari più affascinanti dell'intero film. L'itinerario italiano prosegue fino al Lago di Como, altra destinazione simbolo del lusso internazionale.

Le ville storiche affacciate sull'acqua fanno da cornice ad alcune delle sequenze più spettacolari del sequel, confermando il fascino cinematografico di uno dei luoghi più amati dalle produzioni hollywoodiane. La scelta di ambientare una parte importante de anche una straordinaria vetrina per il territorio. Milano non è soltanto la capitale della moda, ma diventa un personaggio del film, capace di raccontare stile, arte, cultura e architettura attraverso immagini destinate a fare il giro del mondo.

Per i fan della saga, visitare queste location significa ripercorrere i passi di Miranda Priestly e Andy Sachs, trasformando un semplice viaggio in un'esperienza tra cinema, moda e turismo. Un itinerario che promette di attirare migliaia di appassionati dopo l'uscita del film e che conferma ancora una volta il ruolo dell'Italia come uno dei set più affascinanti del cinema internazionale.