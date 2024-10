Il diavolo veste Prada 2: Stanley Tucci sarebbe "felice" di tornare, convinto che sarebbe "una delle migliori esperienze in assoluto"

Stanley Tucci ha interpretato il direttore artistico Nigel Kipling nel film Il diavolo veste Prada accanto ad Anne Hathaway, Meryl Streep ed Emily Blunt. Ora che un sequel è ufficialmente in cantiere ci si chiede se Tucci riprenderà il suo ruolo. Lui stesso non ne ha idea, ma ne sarebbe felice.

Afferma l'attore:

Se dovesse succedere, posso solo dire che ne sarei felice. Non so davvero, non ho sentito nulla riguardo alla trama o altro, non ne so proprio nulla.