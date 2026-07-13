Il documentario Netflix sulla Costa Concordia mostra immagini mai viste: cosa emerge dopo 14 anni

Pubblicazione: 13 luglio alle 10:34

La notte del 13 gennaio 2012 è rimasta impressa nella memoria collettiva come una delle pagine più buie della storia marittima contemporanea. Oggi, a più di quattordici anni di distanza da quel tragico evento, una nuova produzione originale disponibile in streaming riaccende i riflettori sul naufragio dell’Isola del Giglio. Si intitola “Costa Concordia: Incubo in mare” (titolo originale Shipwrecked: Nightmare at Sea) ed è il nuovo documentario Netflix che sta già scalando le classifiche di visione, promettendo di fare luce sugli aspetti più controversi e drammatici di quella notte.

Diretto dal regista britannico James Rogan, il film ha una durata di 87 minuti e sceglie un approccio narrativo crudo e immersivo. Non si tratta di una semplice ricostruzione giornalistica, ma di un viaggio doloroso e ravvicinato dentro il relitto e dentro i ricordi di chi ha vissuto quell'inferno d'acqua. La vera forza del documentario. La narrazione si sviluppa infatti attraverso i filmati amatoriali girati dai passeggeri con i telefoni cellulari. Si tratta di video spesso caotici, bui, capaci però di restituire l'esatta misura del panico e dell'incredulità che si respiravano a bordo mentre la gigantesca nave da crociera da 114.000 tonnellate cominciava a inclinarsi.

A queste immagini drammatiche si alternano le traduzioni ufficiali e le registrazioni audio della scatola nera. Questo elemento permette agli spettatori di ascoltare le reali comunicazioni di emergenza e i dialoghi intercorsi in plancia di comando, evidenziando la colossale catena di errori, sottovalutazioni e ritardi che hanno trasformato un incidente marittimo in una tragedia da 32 vittime. Il docufilm non si limita a orbitare attorno alla figura del comandante Francesco Schettino, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione.

"Costa Concordia: Incubo in mare" preferisce infatti allargare l'orizzonte dell'indagine, portando alla luce i meccanismi della "cultura dell'inchino" e sollevando interrogativi su pratiche tollerate per troppo tempo. Quella rischiosa manovra di saluto ravvicinato alle coste, effettuata quella sera a oltrenon era infatti un caso isolato. Il film mette in luce come certe pratiche fossero tollerate da tempo all'interno del settore, evidenziando una responsabilità sistemica che va ben oltre la condotta del singolo uomo al comando.

Accanto agli errori e al caos dell'evacuazione, il documentario Netflix non manca di celebrare l'incredibile macchina della solidarietà. Spazio dunque alle testimonianze dei sopravvissuti, dei membri dell'equipaggio che hanno rischiato la vita per salvare gli altri e, soprattutto, degli abitanti dell'Isola del Giglio. Furono loro i primi ad accogliere, nel cuore della notte, migliaia di naufraghi bagnati e terrorizzati. Disponibile da subito sul catalogo streaming, "Costa Concordia: Incubo in mare" è un true crime storico imperdibile per gli amanti del genere, un'opera che riesce nel difficile compito di raccontare il disastro da una prospettiva nuova, intima e profondamente umana.