Il film da 800 dollari del regista di Osbession ha sconvolto il mondo dell'horror (ed è gratis su YouTube)

Pubblicazione: 15 maggio alle 08:00

Prima di conquistare i grandi schermi con Obsession, il suo debutto cinematografico atteso per il 15 maggio 2026, Curry Barker si era già fatto un nome nel mondo dell'horror attraverso un percorso molto meno convenzionale. Mentre Hollywood continua a investire milioni in produzioni che spesso deludono, questo giovane regista ha dimostrato che talento e visione possono fare la differenza anche con un budget che definirebbe imbarazzante sarebbe un eufemismo: appena 800 dollari.



Il film in questione si intitola Milk and Serial, un'opera found footage della durata di un'ora rilasciata nel 2024 sul canale YouTube del regista. Si tratta di un lungometraggio strutturato che ha letteralmente fatto esplodere la reputazione di Barker nel circuito horror indipendente, contribuendo a portarlo all'attenzione di Blumhouse Productions, la casa di produzione dietro Obsession.



La storia di Milk and Serial parte da una premessa apparentemente classica: un gruppo di amici gestisce un canale YouTube dedicato agli scherzi. Quando uno dei membri, Seven, tira uno scherzo a Milk, le cose cominciano a prendere una piega inaspettata. Per i primi venti minuti, il film sembra seguire i binari del found footage tradizionale: un uomo misterioso bussa alla porta durante una festa, viene invitato a casa sua, e quello che doveva essere uno scherzo degenera in qualcosa di terribile.

Ma è proprio qui che Barker sovverte completamente le aspettative del genere. Il colpo di scena rivela che Milk sta in realtà orchestrando l'omicidio perfetto come serial killer in erba. La storia prende una direzione totalmente diversa, trasformandosi in un'esplorazione delle meccaniche della manipolazione psicologica. Milk sottopone Seven a un sistematico gaslighting, facendogli credere di stare impazzendo, in quella che diventa una dimostrazione cinica e spietata di controllo mentale.



Il finale, descritto dalla critica come tanto brillante quanto soddisfacente, porta alle estreme conseguenze i temi della manipolazione, culminando in una dimostrazione di hubris che lascia lo spettatore con un senso di disagio profondo. Non è il classico horror che punta sui jumpscare o sugli effetti speciali raccapriccianti, ma un thriller psicologico che lavora sui nervi e sulla tensione crescente.



Uno degli aspetti più notevoli di Milk and Serial è la performance dello stesso Curry Barker nel ruolo del protagonista Milk. Il regista non si è limitato a dirigere, ma ha interpretato l'antagonista sociopatico del film, dimostrando un talento recitativo sorprendente. La sua interpretazione si sdoppia magistralmente: quando deve nascondere il suo lato oscuro, Milk appare come un ragazzo normale, forse un po' sopra le righe ma sostanzialmente innocuo, il tipo di persona con cui passeresti volentieri una serata. Non è un mistero il motivo per cui sia riuscito a circondarsi di amici per la sua festa di compleanno.

Ma quando la maschera cade, Barker rivela una cattiveria deliziosa. Il sorriso che regala alla telecamera è genuinamente disturbante, amplificando la tensione mentre tira i fili invisibili di tutto ciò che accade sullo schermo. La sua mente contorta emerge attraverso una performance apparentemente semplice ma incredibilmente efficace, che mostra quanto possa essere terrificante il male quando si nasconde dietro una facciata di normalità.



Il budget microscopico di 800 dollari, che sulla carta potrebbe sembrare un limite insormontabile, si è rivelato invece uno dei punti di forza del progetto. Milk and Serial è concepito per sembrare la documentazione grezza di un canale YouTube di scherzi, e la ristrettezza economica ha permesso di raggiungere questo obiettivo alla perfezione. Non c'era bisogno di costosi reshoot o effetti speciali elaborati. Il risultato finale sembra esattamente quello che dovrebbe essere: un video girato da YouTuber per un piccolo canale.



La carriera di Curry Barker prima di Obsession si è costruita proprio attraverso questi esperimenti digitali. Pubblicando cortometraggi sotto il monito "that's a bad idea", aveva già raccolto una base di fan appassionati che seguivano il suo lavoro online. Milk and Serial ha rappresentato il culmine di questo percorso, attirando l'attenzione del mondo horror più ampio e aprendo le porte a opportunità più grandi.