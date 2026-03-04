Il film di Jack Ryan ha finalmente una data d'uscita: la conferma ufficiale Wendell Pierce

Pubblicazione: 04 marzo alle 09:00

Quando un attore condivide sui social i propri progetti imminenti, difficilmente ci si aspetta che riveli in anticipo una data di uscita ancora non ufficiale. Eppure è esattamente quello che è successo con Wendell Pierce, volto noto della serie Jack Ryan di Prime Video, che ha praticamente confermato quando il tanto atteso film con John Krasinski arriverà sugli schermi.



Pierce ha pubblicato su X un post per promuovere i suoi progetti del 2026, e tra una menzione di Elsbeth su CBS e gli impegni teatrali con l'Othello della Shakespeare Theatre Company, ha lasciato cadere un dettaglio che i fan stavano aspettando da mesi: Jack Ryan uscirà a maggio. Nessuna data precisa, nessun comunicato stampa pomposo, solo un elenco pragmatico che include "JACK RYAN (Amazon) May" tra le sue prossime uscite. Un'informazione che Amazon MGM Studios non aveva ancora rilasciato ufficialmente, e che ora circola grazie alla spontaneità social dell'attore.



Il film rappresenta il proseguimento naturale della serie tv che si è conclusa nel 2023 dopo quattro stagioni di successo. La scelta di Amazon di trasformare quello che poteva essere un quinto ciclo di episodi in un lungometraggio cinematografico racconta molto delle strategie attuali delle piattaforme streaming: concentrare risorse ed energie narrative su eventi più compatti, destinati a fare rumore e ad attrarre anche chi non ha seguito la serie dall'inizio.

Upcoming in 2026:



JACK RYAN (Amazon) May

POWERBOOK III: RAISING KANAN (Starz) June 12

OTHELLO (STC) May 19-June 21

ELSBETH (CBS) Season 4

THE EVER FONKY LOWDOWN with Wynton Marsalis & Jazz at Lincoln Center Orchestra (Monterey Jazz Fest) pic.twitter.com/3SmZy58j2A — Wendell Pierce (@WendellPierce) March 3, 2026





Le riprese si sono svolte tra Stati Uniti, Regno Unito e Dubai, confermando quella dimensione globale e quegli scenari internazionali che hanno caratterizzato la serie fin dal principio. Jack Ryan, l'analista della CIA creato dalla penna di Tom Clancy, ha sempre dovuto vedersela con minacce su scala planetaria: estremismo islamico, guerre in Venezuela, bombe nucleari, cartelli della droga e gruppi terroristici. Ogni stagione ha alzato la posta, trasformando un personaggio da scrivania in un agente operativo costretto a sporcarsi le mani sul campo.



John Krasinski torna ovviamente nel ruolo che lo ha consacrato come action star credibile, lontano anni luce dal simpatico Jim Halpert di The Office. Accanto a lui ritroviamo Wendell Pierce e Michael Kelly, pilastri del cast televisivo, insieme a Sienna Miller. Tra i nuovi volti spiccano Betty Gabriel, Max Beesley, Douglas Hodge, Mckenna Bridger e JJ Feild, segno che il film non si limiterà a chiudere cerchi narrativi aperti in tv, ma aprirà nuove dinamiche e conflitti.



Dietro la macchina da presa c'è Andrew Bernstein, regista che ha già diretto diversi episodi della serie e che conosce quindi perfettamente il linguaggio visivo e il ritmo dell'universo di Jack Ryan. La sceneggiatura porta la firma di Aaron Rabin, altro veterano della serie, affiancato dallo stesso Krasinski che continua a essere coinvolto anche come produttore esecutivo insieme a Carlton Cuse, Graham Roland, Allyson Seeger e Andrew Form.



Il personaggio di Jack Ryan ha una storia cinematografica lunga e variegata. Prima della serie Prime Video, il mondo ha conosciuto diverse incarnazioni dell'agente CIA: Alec Baldwin in Caccia a Ottobre Rosso, Harrison Ford in Giochi di potere e Sotto il segno del pericolo, Ben Affleck in Paura e terrore, Chris Pine in Jack Ryan: L'iniziazione. Ogni attore ha portato una sfumatura diversa, ma la versione di Krasinski si è distinta per un equilibrio particolare tra vulnerabilità intellettuale e determinazione fisica, trasformando Ryan in un eroe contemporaneo più cerebrale che muscolare.



La serie tv ha ricevuto recensioni largamente positive, con una media su Rotten Tomatoes dell'80 percento. Krasinski ha ottenuto una nomination ai Screen Actors Guild Awards come miglior attore protagonista in una serie drammatica, mentre il team degli stuntman è stato candidato per la miglior performance di insieme. Numeri che testimoniano un prodotto riuscito sia sul piano interpretativo che su quello dell'azione pura, elemento non scontato in un panorama dove spesso prevale l'uno o l'altro.



Se la tempistica indicata da Pierce si rivelerà corretta, tra pochi mesi gli abbonati Prime Video potranno scoprire come evolve la storia di Jack Ryan in formato cinematografico. La piattaforma non ha ancora confermato ufficialmente la data, ma quando un attore del calibro di Wendell Pierce la include nei suoi impegni pubblici, difficilmente si tratta di un'informazione campata in aria.



Resta da vedere se maggio significherà inizio, metà o fine mese, e se il lancio sarà globale o scaglionato. Una cosa è certa: il ritorno di Jack Ryan è più vicino di quanto molti pensassero, e l'attesa per scoprire quale nuova minaccia dovrà affrontare l'analista più action della CIA si fa sempre più breve.