Il finale di Colombiana spiegato: perché i cani erano la chiave di tutto da 15 anni

Pubblicazione: 08 settembre alle 08:00

Quando la piccola Cataleya di nove anni assiste all'omicidio dei suoi genitori per mano di Don Luis e dei suoi scagnozzi a Bogotá, nel 1992, nessuno poteva immaginare che quella bambina in fuga avrebbe trasformato il trauma in una macchina di vendetta perfettamente oliata. Colombiana, il thriller del 2011 diretto da Olivier Megaton e prodotto da Luc Besson, è molto più di un semplice film d'azione: è uno studio meticoloso sulla pianificazione della vendetta, dove ogni dettaglio apparentemente casuale si rivela un tassello di un mosaico costruito in quindici anni di preparazione.





, il celebre film di Besson del 1994, con il personaggio di Mathilda come protagonista.. Riceve un'educazione completa, accademica e operativa, che la trasforma in un'assassina d'élite capace di infiltrarsi ovunque e colpire chiunque. Ma c'è un elemento distintivo nelle sue operazioni: la firma. Su ogni corpo lascia il disegno di un'orchidea Cattleya, il fiore colombiano che porta il suo nome, una provocazione deliberata rivolta a chi ha ucciso i suoi genitori., conduce una relazione con Danny, un pittore ignaro della sua vera natura, e continua metodicamente la sua doppia vita. Ogni omicidio che compie per conto dello zio è anche un messaggio indirizzato a Don Luis, un amo gettato nelle acque torbide del crimine organizzato,

Il piano di Cataleya si basa su un calcolo psicologico perfetto: sa che Don Luis e Marco l'hanno sottovalutata fin dal primo momento. Per loro è rimasta quella bambina terrorizzata in fuga per le strade di Bogotá, non la predatrice metodica in cui si è trasformata. Questa sottovalutazione è l'arma più potente di Cataleya, più letale di qualsiasi pistola o esplosivo.





grazie alla firma dell'orchidea,. Marco riesce a rintracciare la residenza di Emilio e la tragedia si ripete: Cataleya perde nuovamente la sua famiglia, stavolta lo zio e Mama, le uniche figure che le rimanevano. È un prezzo altissimo, ma non inaspettato. Cataleya ha sempre saputo che la vendetta avrebbe avuto un costo, e ha accettato di pagarlo.Ed è qui che il vero genio del suo piano si rivela. Cataleya non scappa verso la salvezza:Minaccia pubblicamente tutti i membri della cosca, un comportamento apparentemente suicida che in realtà serve a un unico scopo:

La telefonata che Don Luis le fa, sicuro della sua superiorità, convinto di poterla intimidire ricordandole quanto sia potente e intoccabile, è esattamente ciò che Cataleya aspettava. Non sono parole vuote quelle che si scambiano: è Don Luis che firma la propria condanna a morte. Perché quella telefonata non serve a Cataleya per ascoltare le minacce del suo nemico, ma per localizzarlo con precisione e attivare la parte finale del suo piano.





, addestrati e posizionati strategicamente, in attesa del segnale giusto. La loro presenza nel film non è decorativa: sono l'arma finale di Cataleya, quella che nessuno poteva prevedere perché nessuno l'aveva presa abbastanza sul serio da immaginare quanto fosse meticolosa la sua preparazione.La conversazione dura solo trenta secondi, il tempo necessario per evitare di essere rintracciata, ma sufficiente per rivelargli parte della verità.. Ha scelto di perdonare Danny per il suo errore involontario, riconoscendo che meritava di conoscere almeno una frazione della verità.diretta verso una destinazione sconosciuta, in fuga verso quella libertà che le era stata negata quindici anni prima. Non ci sono certezze sul suo futuro, nessuna conclusione definitiva che chiuda ordinatamente la sua storia. La vendetta è compiuta, Don Luis è morto, ma il prezzo pagato è stato altissimo: due famiglie perse,