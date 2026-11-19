Pubblicazione: 19 novembre alle 19:30

Creare una serie televisiva classica che mantenga la qualità ai massimi livelli stagione dopo stagione è una sfida titanica. Ma c'è qualcosa di ancora più arduo da realizzare: il finale di serie. Come può qualcosa di così riuscito, che significa così tanto per il suo pubblico, costruire un addio che i fan possano davvero apprezzare? A volte ci si riesce. Breaking Bad e Six Feet Under sono due esempi di perfezione nell'ultimo episodio. Poi ci sono quelli che hanno fallito miseramente. Seinfeld e Dexter continuano a essere derisi decenni dopo i loro episodi finali. Ma tutto questo non è nulla rispetto al fiume di critiche che hanno ricevuto Il trono di spade e I Soprano. Queste serie HBO rappresentavano il picco assoluto della televisione e della cultura pop durante la loro messa in onda, salvo poi schiantarsi nell'episodio finale. O almeno, questa è la narrazione comune. La verità è più sfumata, e forse più interessante.





Il torno di spade merita ogni singola critica ricevuta.. Ma andiamo con ordine. Per otto stagioni, Il trono di spade è stata l'epitome del fenomeno culturale collettivo. Settimana dopo settimana, faceva parlare tutti sui social media o al lavoro il giorno successivo dell'ultimo colpo di scena. Se sei un fan, c'è una buona probabilità che tu ricordi dove eri quando è successo il Matrimonio Rosso, o quando Jon Snow è tornato dai morti. Finché è durata,. Non era Lost, che sembrava andare avanti senza un vero piano. Per Il trono di spade, tutto si riduceva a chi avrebbe occupato il Trono di Spade quando i giochi fossero finiti.Il problema è che la serie ha cercato di fare troppo, e nel processo ha mancato di rispetto al suo pubblico. Gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss hanno compresso quello che avrebbe dovuto essere almeno due stagioni in una manciata di episodi affrettati.. Le distanze geografiche che una volta richiedevano stagioni per essere percorse improvvisamente si annullavano. Le conseguenze delle azioni, pilastro fondamentale del mondo creato da George R.R. Martin, sono diventate opzionali.qualunque fossero i costi narrativi.

Il tradimento era palpabile perché il pubblico aveva investito otto anni in una storia che prometteva complessità morale, conseguenze realistiche e sovversione dei tropi fantasy. Invece, nell'ultimo atto, hanno ricevuto esattamente i tropi che la serie aveva passato anni a decostruire. Bran Stark che diventa re non è un problema in sé: è come ci si è arrivati che ha lasciato milioni di spettatori increduli. I Soprano hanno affrontato critiche altrettanto feroci quando il loro finale è andato in onda nel 2007. La differenza fondamentale? Quelle critiche erano in gran parte frutto di un fraintendimento. David Chase, creatore della serie, non ha tradito la sua visione artistica né i suoi personaggi. Ha fatto esattamente l'opposto: ha portato la serie alla sua conclusione logica ed emotiva perfetta, anche se milioni di spettatori volevano qualcosa di diverso.





. Tony Soprano seduto in una tavola calda con la sua famiglia, "Don't Stop Believin'" dei Journey in sottofondo, la tensione che sale mentre la porta si apre ripetutamente. Altri credettero a un errore tecnico della HBO. La verità è che era una scelta artistica precisa e perfettamente calibrata.. Dopo sei stagioni passate a esplorare la banalità della violenza, l'impossibilità della redenzione per chi sceglie quella vita, e la tensione costante tra l'identità familiare e quella criminale, dare una conclusione pulita e definitiva sarebbe stato un tradimento.. Perché il finale avrebbe dovuto essere diverso?Il genio di quel taglio a nero è che obbliga lo spettatore a confrontarsi con le proprie aspettative., invece di cosa la storia stava effettivamente raccontando. È un atto di rispetto verso l'intelligenza del pubblico, non un tradimento. Inoltre,. Il riferimento di Bobby Baccalieri al fatto che probabilmente non senti mai arrivare il colpo che ti uccide. L'inquadratura soggettiva usata ripetutamente nella scena finale, che ci mostra il punto di vista di Tony. L'uomo misterioso che entra nel bagno proprio prima del taglio.