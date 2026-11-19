Il finale di Il Trono di Spade è stato un flop: questa serie cult ne ha uno più controverso (ma geniale)
Analisi dei finali di GoT e I Soprano: perché la serie HBO con il taglio a nero merita rivalutazione mentre GoT ha deluso le aspettative dei fan.
Creare una serie televisiva classica che mantenga la qualità ai massimi livelli stagione dopo stagione è una sfida titanica. Ma c'è qualcosa di ancora più arduo da realizzare: il finale di serie. Come può qualcosa di così riuscito, che significa così tanto per il suo pubblico, costruire un addio che i fan possano davvero apprezzare? A volte ci si riesce. Breaking Bad e Six Feet Under sono due esempi di perfezione nell'ultimo episodio. Poi ci sono quelli che hanno fallito miseramente. Seinfeld e Dexter continuano a essere derisi decenni dopo i loro episodi finali. Ma tutto questo non è nulla rispetto al fiume di critiche che hanno ricevuto Il trono di spade e I Soprano. Queste serie HBO rappresentavano il picco assoluto della televisione e della cultura pop durante la loro messa in onda, salvo poi schiantarsi nell'episodio finale. O almeno, questa è la narrazione comune. La verità è più sfumata, e forse più interessante.
Il problema è che la serie ha cercato di fare troppo, e nel processo ha mancato di rispetto al suo pubblico. Gli showrunner David Benioff e D.B. Weiss hanno compresso quello che avrebbe dovuto essere almeno due stagioni in una manciata di episodi affrettati. La corsa verso la conclusione ha sacrificato la coerenza interna che aveva reso la serie così avvincente. Le distanze geografiche che una volta richiedevano stagioni per essere percorse improvvisamente si annullavano. Le conseguenze delle azioni, pilastro fondamentale del mondo creato da George R.R. Martin, sono diventate opzionali. I fan non erano arrabbiati perché il finale era triste o scioccante: erano delusi perché sembrava che gli autori volessero semplicemente arrivare alla fine, qualunque fossero i costi narrativi.
Il tradimento era palpabile perché il pubblico aveva investito otto anni in una storia che prometteva complessità morale, conseguenze realistiche e sovversione dei tropi fantasy. Invece, nell'ultimo atto, hanno ricevuto esattamente i tropi che la serie aveva passato anni a decostruire. Bran Stark che diventa re non è un problema in sé: è come ci si è arrivati che ha lasciato milioni di spettatori increduli. I Soprano hanno affrontato critiche altrettanto feroci quando il loro finale è andato in onda nel 2007. La differenza fondamentale? Quelle critiche erano in gran parte frutto di un fraintendimento. David Chase, creatore della serie, non ha tradito la sua visione artistica né i suoi personaggi. Ha fatto esattamente l'opposto: ha portato la serie alla sua conclusione logica ed emotiva perfetta, anche se milioni di spettatori volevano qualcosa di diverso.
Il genio di quel taglio a nero è che obbliga lo spettatore a confrontarsi con le proprie aspettative. Volevi vedere Tony morire? Speravi in una redenzione dell'ultimo minuto? Il finale ti costringe a riconoscere cosa proiettavi sulla storia, invece di cosa la storia stava effettivamente raccontando. È un atto di rispetto verso l'intelligenza del pubblico, non un tradimento. Inoltre, Chase aveva seminato indizi per tutto l'episodio e per tutta l'ultima stagione. Il riferimento di Bobby Baccalieri al fatto che probabilmente non senti mai arrivare il colpo che ti uccide. L'inquadratura soggettiva usata ripetutamente nella scena finale, che ci mostra il punto di vista di Tony. L'uomo misterioso che entra nel bagno proprio prima del taglio. Tutti gli elementi erano lì per chi voleva vederli, ma il finale non imponeva un'interpretazione unica.