Il GAMMDOME va online: come cambia la regia dei 56 schermi del GAMM
Al GAMM DIGITAL PLATFORM, all'interno del GAMM di Roma, ci sarà un intervento sull'uso della regia digitale nei prodotti audiovisivi.
Uno degli interventi tecnologicamente più importanti di GAMM DIGITAL PLATFORM riguarda l’implementazione della regia digitale online del GAMMDOME. Il principio è quello di rendere la gestione dei contenuti più rapida, dinamica e centralizzata.
Una mostra temporanea, un anniversario, un approfondimento storico o un nuovo contenuto possono essere introdotti senza modificare fisicamente l’intero allestimento.
Il sistema permette inoltre di mantenere sincronizzate le diverse superfici, facendo del GAMMDOME non una semplice aggregazione di monitor ma una grande infrastruttura audiovisiva coordinata. È probabilmente qui che il concetto di museo phygital diventa più evidente: software e architettura espositiva iniziano a funzionare come un unico sistema.