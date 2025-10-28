Il GAMMDOME va online: come cambia la regia dei 56 schermi del GAMM

Pubblicazione: 28 ottobre 2025 alle 08:07

Uno degli interventi tecnologicamente più importanti di GAMM DIGITAL PLATFORM riguarda l’implementazione della regia digitale online del GAMMDOME. Il principio è quello di rendere la gestione dei contenuti più rapida, dinamica e centralizzata.

Attraverso il nuovo sistema è possibile intervenire sui materiali audiovisivi distribuiti nel percorso: caricare contenuti, sostituirli, definirne durata e sequenza e organizzare veri e propri palinsesti. Il vantaggio è evidente soprattutto all’interno di un museo che basa una parte significativa della propria comunicazione su decine di superfici digitali.

Una mostra temporanea, un anniversario, un approfondimento storico o un nuovo contenuto possono essere introdotti senza modificare fisicamente l’intero allestimento.

Il sistema permette inoltre di mantenere sincronizzate le diverse superfici, facendo del GAMMDOME non una semplice aggregazione di monitor ma una grande infrastruttura audiovisiva coordinata. È probabilmente qui che il concetto di museo phygital diventa più evidente: software e architettura espositiva iniziano a funzionare come un unico sistema.