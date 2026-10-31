Il Gattopardo, dove è stato girato il film? La vera Donnafugata non è quella che vediamo sullo schermo

Pubblicazione: 31 ottobre alle 08:00

Ci sono film che riescono a trasformare i luoghi delle riprese in protagonisti della storia, rendendo quasi impossibile distinguere la realtà dalla finzione. Il Gattopardo di Luchino Visconti è uno degli esempi più straordinari del cinema italiano, grazie a una ricostruzione storica talmente accurata da far credere agli spettatori di trovarsi davvero nella Sicilia aristocratica dell'Ottocento. Eppure, dietro alcune delle ambientazioni più celebri del film si nasconde una curiosità che molti non conoscono: la Donnafugata mostrata sullo schermo non corrisponde a un unico luogo reale e persino il palazzo dei protagonisti fu in parte costruito appositamente per le riprese.

Il capolavoro del, interpretato da Burt Lancaster, Alain Delon e Claudia Cardinale, torna in televisione sabato 31 ottobre 2026, alle 21:10 su Rai Movie, offrendo l'occasione di, ma anche gli straordinari luoghi scelti dal regista per raccontare il tramonto dell'aristocrazia siciliana. Tratto dall', il film segue le vicende di, principe di Salina, mentre l'arrivo dei garibaldini e i cambiamenti politici del Risorgimento mettono in discussione il mondo al quale ha sempre appartenuto.

Per restituire l'atmosfera di quell'epoca, Visconti non si limitò a cercare palazzi e paesaggi suggestivi. Intervenne direttamente sulle location, modificando edifici, ricostruendo facciate e trasformando interi spazi urbani per ottenere l'ambientazione che aveva immaginato. Il risultato è un viaggio attraverso la Sicilia, ma con una sorpresa: non tutte le scene furono girate sull'isola. Palermo e Villa Boscogrande: dove si trova la casa del principe di Salina? Una delle ambientazioni più riconoscibili del film è la residenza di Don Fabrizio, il personaggio interpretato da Burt Lancaster.

Il Gattopardo, fonte: Titanus

Nella storia, il palazzo della famiglia Salina rappresenta il prestigio e la ricchezza di una nobiltà che sta lentamente perdendo il proprio potere. Per portarlo sullo schermo, però, Visconti non utilizzò la dimora che aveva ispirato il romanzo. La scelta ricadde su Villa Boscogrande, una residenza settecentesca situata nella zona di Cardillo, alle pendici del Monte Pellegrino, a Palermo. L'edificio, caratterizzato da una grande scalinata a ferro di cavallo, fu trasformato nella casa del principe attraverso un accurato lavoro di scenografia. Proprio qui venne girata la sequenza iniziale della recita del rosario, interrotta dalla notizia dell'uccisione di un uomo.

È una scena fondamentale, perché introduce immediatamente il contrasto tra la tranquillità apparente della famiglia aristocratica e i cambiamenti che stanno sconvolgendo la Sicilia. Per adattare Villa Boscogrande alle esigenze del film, la produzione intervenne su pareti, pavimenti, infissi e decorazioni. Secondo la documentazione raccolta dalla Cineteca di Bologna, furono necessari 24 giorni di lavoro per trasformare gli ambienti. Anche il centro storico di Palermo ebbe un ruolo importante. Nel quartiere della Kalsa furono ricreate le battaglie tra garibaldini e soldati borbonici, utilizzando luoghi come piazza San Giovanni Decollato e l'area dello Spasimo.

La città diventò così il teatro dei combattimenti che accompagnano la caduta del vecchio ordine politico. Ma la trasformazione più sorprendente doveva ancora arrivare. La Donnafugata del film è in realtà Ciminna: il palazzo fu costruito per le riprese Nel romanzo e nel film, Donnafugata è il luogo nel quale la famiglia Salina trascorre parte dell'estate. Il nome richiama una località immaginaria ispirata soprattutto a Palma di Montechiaro, legata alla storia familiare di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. ma per rappresentarla, Visconti scelse Ciminna, un piccolo comune della provincia di Palermo. Il motivo era legato soprattutto alla conformazione del centro storico.

Il Gattopardo, fonte: Titanus

La piazza principale, dominata dalla chiesa di Santa Maria Maddalena, possedeva già molte delle caratteristiche che il regista cercava per ricreare l'atmosfera del paese descritto nel romanzo. Mancava, tuttavia, un elemento fondamentale: il palazzo del principe di Salina, e la soluzione adottata dalla produzione fu sorprendente. Anziché cercare un'altra località, gli scenografi decisero di costruire una facciata monumentale direttamente nella piazza, creando l'illusione che accanto alla chiesa sorgesse davvero la residenza aristocratica. Vennero inoltre modificati alcuni elementi della pavimentazione, così da rendere l'ambientazione ancora più credibile.

Quello che gli spettatori vedono nel film, quindi, è in parte un paese reale e. A rendere ancora più interessante questa scelta è il fatto che gli interni della residenza di Donnafugata furono girati altrove. Per le stanze del palazzo, infatti,, a pochi chilometri da Roma. Qui vennero ambientati diversi momenti importanti della storia, tra cui l'incontro tra Tancredi, interpretato da Alain Delon, e Angelica, il personaggio di Claudia Cardinale. La camera da letto del principe fu ricavata da quella di, mentre altre sale del palazzo furono utilizzate per rappresentare gli ambienti privati della famiglia.

In pratica, la Donnafugata cinematografica nasce dall'unione di Ciminna, di una facciata costruita per il film e di un palazzo realmente esistente nel Lazio. Un lavoro che dimostra quanto Visconti fosse disposto a intervenire sulla realtà pur di ottenere un risultato visivamente convincente. Anche il viaggio dei Salina verso Donnafugata attraversa luoghi autentici della Sicilia. Tra questi figura la Piana degli Albanesi, con il suo lago, utilizzata per alcune sequenze del percorso compiuto dalla famiglia. Palazzo Gangi e il celebre ballo: la scena più famosa fu girata in una vera dimora aristocratica Se esiste una sequenza capace di riassumere la grandezza visiva de Il Gattopardo, è senza dubbio quella del ballo.

Il Gattopardo, fonte: Titanus

L'incontro tra Don Fabrizio e Angelica, accompagnato dalle musiche di Nino Rota, è diventato uno dei momenti più celebri della storia del cinema italiano. A differenza della residenza di Donnafugata, il palazzo utilizzato per questa scena esiste davvero e si trova nel cuore di Palermo. Si tratta di Palazzo Valguarnera Gangi, una sontuosa dimora aristocratica affacciata su piazza Croce dei Vespri. Fu proprio nelle sue sale che Visconti ricreò la grande festa della nobiltà siciliana, con decine di comparse, costumi elaborati e un'impressionante attenzione ai dettagli. La celebre scena del valzer tra Burt Lancaster e Claudia Cardinale venne girata nella Sala degli Specchi, uno degli ambienti più spettacolari del palazzo e per restituire la luce delle feste ottocentesche, il regista e il direttore della fotografia Giuseppe Rotunno cercarono di ricreare l'effetto dell'illuminazione a candela.

Il lavoro richiese un'organizzazione complessa, anche perché le riprese furono effettuate durante le ore notturne. Il risultato fu una sequenza capace di trasformare un edificio storico in un simbolo cinematografico, mantenendo però gran parte della sua autenticità., comprese quelle ambientate sulla terrazza, dalla quale è possibile scorgere la vicina chiesa di Sant'Anna. La sequenza del ballo rappresenta inoltre uno dei momenti più importanti del racconto: mentre gli ospiti festeggiano,comprende che il mondo al quale appartiene sta progressivamente scomparendo.

È proprio questo contrasto tra splendore e decadenza a rendere la scena così memorabile. Il Gattopardo fu premiato con la Palma d'oro al Festival di Cannes del 1963, consacrando definitivamente l'opera di Visconti tra i grandi capolavori del cinema internazionale. Ancora oggi, le sue ambientazioni continuano ad attirare l'attenzione di appassionati e turisti. Ma la curiosità più affascinante rimane proprio quella legata a Donnafugata: uno dei luoghi più importanti della storia non esiste esattamente come appare sullo schermo. È il risultato dell'unione di città, palazzi e scenografie differenti, trasformati dal cinema in un unico mondo apparentemente autentico. Ed è forse questo uno dei segreti della grandezza de Il Gattopardo: far sembrare reale persino ciò che, per esigenze cinematografiche, è stato completamente reinventato.