Il Genio di Aladdin diventa donna a Broadway: la scelta che cambia 32 anni di tradizione Disney

Pubblicazione: 10 settembre alle 11:23

Disney ha appena annunciato una scelta che segna una svolta storica per uno dei suoi personaggi più amati: Sherri Shepherd sarà il Genio di Aladdin nel musical di Broadway, diventando la prima donna in assoluto a interpretare questo ruolo iconico. Una notizia che arriva a 32 anni dalla prima apparizione del personaggio sullo schermo e che rappresenta un momento di rottura con una tradizione che sembrava inscalfibile.





Sherri Shepherd Heading To Broadway As The Genie In Disney's 'Aladdin' https://t.co/0VWYF2iOJg — Deadline (@DEADLINE) September 8, 2026

Dal 1992, anno in cui il capolavoro animato Disney ha conquistato il pubblico mondiale, il Genio è stato sempre e solo interpretato da uomini. La performance vocale di Robin Williams ha definito gli standard del personaggio,cosa sia successo al Genio dopo il finale del film. Quello che Williams creò non fu semplicemente un doppiaggio, ma un'esperienza irripetibile fatta di improvvisazione, energia vulcanica e una capacità unica di mescolare comicità e tenerezza.Eppure, nonostante il peso di questa eredità, Disney ha deciso di compiere un passo inedito. Attraverso un comunicato ripreso da Entertainment Weekly, la compagnia ha confermato cheUna scelta che non ha precedenti né sullo schermo né in nessuna delle 11 produzioni teatrali che si sono susseguite nel tempo.L'attrice, nota soprattutto per aver co-condotto The View sulla rete ABC di proprietà Disney dal 2007 al 2014,"Entrare a far parte di Aladdin su Broadway è un sogno che diventa realtà, un onore incredibile", ha dichiarato. "Il Genio è un personaggio così iconico e non vedo l'ora di portare la mia energia, il mio umorismo, il mio cuore e un pizzico di magia in questo ruolo. Sono pronta a strofinare la lampada, scatenare un po' di magia e vivere il momento della mia vita a Broadway".

Una scena dal live action di Aladdin

Shepherd non è certo nuova al mondo dello spettacolo. La sua carriera televisiva è costellata di ruoli memorabili, primo fra tutti quello di Angie Jordan in 30 Rock, dove ha dimostrato una capacità innata di incarnare personaggi sopra le righe, esuberanti, impossibili da ignorare. Ha recitato in diverse serie tv, dacostruendo nel tempo un profilo artistico fatto di versatilità e presenza scenica. Tutte caratteristiche che potrebbero rivelarsi decisive nell'affrontare un personaggio dalle dimensioni mitologiche come il Genio.Perché il Genio di Aladdin non è un ruolo qualunque., capace di trasformarsi in qualsiasi cosa, di cantare, ballare, far ridere e commuovere nell'arco di pochi minuti. Chi lo interpreta deve avere quel mix raro di carisma, timing comico e capacità vocale che pochi attori possiedono.Dopo Williams, altri hanno provato a lasciare il segno. Will Smith ha portato il personaggio sul grande schermo nella versione live-action del 2019, un film che ha ricevuto recensioni tutto sommato positive e che ha dimostrato come. A teatro, James Monroe Iglehart ha vinto un Tony Award nel 2014 come miglior attore non protagonista in un musical proprio grazie alla sua interpretazione del Genio a Broadway, dimostrando che sul palcoscenico il personaggio poteva vivere di vita propria, lontano dall'ombra ingombrante di Williams.Ora tocca a Shepherd raccogliere questa eredità e portarla in una direzione mai esplorata. La sua scelta non è solo una questione di genere, ma di visione artistica. Come reagirà il pubblico di Broadway a una versione femminile del Genio?Queste domande non hanno ancora risposta, ma proprio questo è il bello: ci troviamo di fronte a un esperimento teatrale che potrebbe ridefinire uno dei pilastri dell'immaginario Disney.







Nel frattempo,, con Will Smith che potrebbe tornare a vestire i panni del Genio. Ma mentre Hollywood valuta, Broadway fa. E lo fa con una scelta coraggiosa che dimostra come anche i classici più sacri possano essere ripensati, riletti, trasformati. Senza tradirne l'essenza, ma aprendoli a nuove possibilità.