Il Genio di Aladdin diventa donna a Broadway: la scelta che cambia 32 anni di tradizione Disney
Sherri Shepherd sarà la prima donna a interpretare il Genio di Aladdin a Broadway da ottobre 2025. Una scelta storica Disney che rompe 32 anni di tradizione.
Seguici su
Condividi
Disney ha appena annunciato una scelta che segna una svolta storica per uno dei suoi personaggi più amati: Sherri Shepherd sarà il Genio di Aladdin nel musical di Broadway, diventando la prima donna in assoluto a interpretare questo ruolo iconico. Una notizia che arriva a 32 anni dalla prima apparizione del personaggio sullo schermo e che rappresenta un momento di rottura con una tradizione che sembrava inscalfibile.
Eppure, nonostante il peso di questa eredità, Disney ha deciso di compiere un passo inedito. Attraverso un comunicato ripreso da Entertainment Weekly, la compagnia ha confermato che Shepherd inizierà la sua corsa a Broadway a partire da ottobre. Una scelta che non ha precedenti né sullo schermo né in nessuna delle 11 produzioni teatrali che si sono susseguite nel tempo.
L'attrice, nota soprattutto per aver co-condotto The View sulla rete ABC di proprietà Disney dal 2007 al 2014, ha espresso il suo entusiasmo con parole che tradiscono insieme eccitazione e consapevolezza della sfida. "Entrare a far parte di Aladdin su Broadway è un sogno che diventa realtà, un onore incredibile", ha dichiarato. "Il Genio è un personaggio così iconico e non vedo l'ora di portare la mia energia, il mio umorismo, il mio cuore e un pizzico di magia in questo ruolo. Sono pronta a strofinare la lampada, scatenare un po' di magia e vivere il momento della mia vita a Broadway".
Shepherd non è certo nuova al mondo dello spettacolo. La sua carriera televisiva è costellata di ruoli memorabili, primo fra tutti quello di Angie Jordan in 30 Rock, dove ha dimostrato una capacità innata di incarnare personaggi sopra le righe, esuberanti, impossibili da ignorare. Ha recitato in diverse serie tv, da Less Than Perfect a Trial & Error, da Man with a Plan a K.C. Undercover, costruendo nel tempo un profilo artistico fatto di versatilità e presenza scenica. Tutte caratteristiche che potrebbero rivelarsi decisive nell'affrontare un personaggio dalle dimensioni mitologiche come il Genio.
Perché il Genio di Aladdin non è un ruolo qualunque. È un concentrato di energia pura, un essere che sfida le leggi della fisica e della narrazione stessa, capace di trasformarsi in qualsiasi cosa, di cantare, ballare, far ridere e commuovere nell'arco di pochi minuti. Chi lo interpreta deve avere quel mix raro di carisma, timing comico e capacità vocale che pochi attori possiedono.
Ora tocca a Shepherd raccogliere questa eredità e portarla in una direzione mai esplorata. La sua scelta non è solo una questione di genere, ma di visione artistica. Come reagirà il pubblico di Broadway a una versione femminile del Genio? Quali sfumature porterà un'attrice a un personaggio concepito per decenni come maschile? Queste domande non hanno ancora risposta, ma proprio questo è il bello: ci troviamo di fronte a un esperimento teatrale che potrebbe ridefinire uno dei pilastri dell'immaginario Disney.